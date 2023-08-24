Идеи, которые без больших трат превратят квартиру в люксовую

Каждому человеку хочется, чтобы его жилище выглядело уютно и изысканно, словно с картинки дизайнерского журнала.

Однако чаще всего подобные мечтания омрачает мысль о больших вложениях — как финансовых, так и физических. Спешим вас обрадовать, чтобы преобразовать интерьер, не всегда обязательно затевать глобальный ремонт. Достаточно просто переосмыслить мелкие детали, и они уже придадут квартире более дорогой и роскошный вид.



10. Округлые предметы

9. Поднос

8. Декоративное зеркало

7. Встраиваемый диспенсер

6. Мягкие ткани

5. Ароматы

4. Текстурные элементы

3. Настенное искусство

2. Кухонная утварь

1. Цветы

Чистая комната с гармоничными элементами мебели и декора уже будет выглядеть уютно. Однако, если хочется придать ей изюминку, лучше использовать вещи разных форм. Например, добавьте округлые предметы: лампы, зеркала, пуфики и так далее.Даже эстетичные тюбики с кремами, бутылочки с парфюмом и аромасвечи, если будут лежать на столе или тумбочке неорганизованно, могут создать ощущение беспорядка. Исправить это впечатление легко, всего лишь добавив в интерьер поднос, на котором будут ютиться подобные мелочи.Один из способов внести разнообразие в декор стен — это развесить декоративные зеркала. Вне зависимости от стилистики рам — простые или элегантные формы — они придадут интерьеру винтажные мотивы. Кроме того, отражающая поверхность зеркал визуально добавляет комнате пространства.Даже моющие средства заслуживают внимания, если вы хотите добиться единства стиля. Вместо того, чтобы выставлять на столешницу пластиковые бутылочки, используйте специальные дозаторы с держателем для губки. А если вы хотите полностью освободить место вокруг раковины, обратите внимание на стильные встраиваемые дозаторы.Бархат или велюр роскошны как на ощупь, так и внешне. Дизайнеры советуют отдавать предпочтение глубоким оттенкам, напоминающим драгоценные камни. Если вы предпочитаете нейтральную цветовую гамму, то вам подойдут мятно-зеленые и пудровые оттенки тканей.Мало кто задумывается об этом, однако приятный аромат тоже является одним из ключевых элементов дизайна. Давно известно, что обоняние тесно связано с эмоциями, а значит, запахи прямым образом влияют на настроение. Используйте все, что душе угодно — аромасвечи, диффузоры, увлажнители воздуха с добавлением эфирных масел, чтобы наполнить свой дом утонченными ароматами.Эффект многослойности моментально добавляет интерьеру роскоши. Добиться этого эффекта помогают текстурные элементы: смешивайте разные цвета, текстуры и ткани. При этом придерживайтесь правила трех разных материалов. К примеру, искусственный мех на стуле прекрасно дополнит цветочная корзина из ротанга и нежные шелковые наволочки на подушках.Еще один способ украсить стены и улучшить внешний вид интерьера, помимо зеркал, это картины. Причем речь вовсе не идет о дорогих произведениях искусства. Графика, постеры, фотографии в красивых рамках не хуже создадут ощущение богатого и стильного убранства.Чтобы уменьшить визуальный шум на кухне, обратите внимание на наборы принадлежностей в едином стиле и цветовой гамме. А чтобы такие предметы были еще и максимально практичными, выбирайте полностью силиконовые варианты или со вставками из нержавейки — в отличие от аналогов с деревянными ручками, их спокойно можно мыть в посудомоечной машине.Живые цветы — один из самых эффективных способов привнести нотку роскоши в интерьер. Однако среди искусственных цветов так же можно найти достойные варианты, которые будут выглядеть не менее симпатично. Тем более, если поставить их в прозрачную вазу и налить в нее немного воды.