С нами не соскучишься!

8 368 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Типа того..Каноны женской по...
  • Juzef Bogdanovic
    Автор подбростл идею, в ослиных!!!С точки зрения на...
  • Астон Мартин
    Симпатичный представитель копытныхОсел: 6 фактов, к...

Идеи, которые без больших трат превратят квартиру в люксовую

Каждому человеку хочется, чтобы его жилище выглядело уютно и изысканно, словно с картинки дизайнерского журнала.
Однако чаще всего подобные мечтания омрачает мысль о больших вложениях — как финансовых, так и физических. Спешим вас обрадовать, чтобы преобразовать интерьер, не всегда обязательно затевать глобальный ремонт. Достаточно просто переосмыслить мелкие детали, и они уже придадут квартире более дорогой и роскошный вид.

10. Округлые предметы



Идеи, которые без больших трат превратят квартиру в люксовую

Чистая комната с гармоничными элементами мебели и декора уже будет выглядеть уютно. Однако, если хочется придать ей изюминку, лучше использовать вещи разных форм. Например, добавьте округлые предметы: лампы, зеркала, пуфики и так далее.

9. Поднос



Идеи, которые без больших трат превратят квартиру в люксовую

Даже эстетичные тюбики с кремами, бутылочки с парфюмом и аромасвечи, если будут лежать на столе или тумбочке неорганизованно, могут создать ощущение беспорядка. Исправить это впечатление легко, всего лишь добавив в интерьер поднос, на котором будут ютиться подобные мелочи.

8. Декоративное зеркало



Идеи, которые без больших трат превратят квартиру в люксовую

Один из способов внести разнообразие в декор стен — это развесить декоративные зеркала. Вне зависимости от стилистики рам — простые или элегантные формы — они придадут интерьеру винтажные мотивы. Кроме того, отражающая поверхность зеркал визуально добавляет комнате пространства.

7. Встраиваемый диспенсер



Идеи, которые без больших трат превратят квартиру в люксовую

Даже моющие средства заслуживают внимания, если вы хотите добиться единства стиля. Вместо того, чтобы выставлять на столешницу пластиковые бутылочки, используйте специальные дозаторы с держателем для губки. А если вы хотите полностью освободить место вокруг раковины, обратите внимание на стильные встраиваемые дозаторы.

6. Мягкие ткани



Идеи, которые без больших трат превратят квартиру в люксовую

Бархат или велюр роскошны как на ощупь, так и внешне. Дизайнеры советуют отдавать предпочтение глубоким оттенкам, напоминающим драгоценные камни. Если вы предпочитаете нейтральную цветовую гамму, то вам подойдут мятно-зеленые и пудровые оттенки тканей.

5. Ароматы



Идеи, которые без больших трат превратят квартиру в люксовую

Мало кто задумывается об этом, однако приятный аромат тоже является одним из ключевых элементов дизайна. Давно известно, что обоняние тесно связано с эмоциями, а значит, запахи прямым образом влияют на настроение. Используйте все, что душе угодно — аромасвечи, диффузоры, увлажнители воздуха с добавлением эфирных масел, чтобы наполнить свой дом утонченными ароматами.

4. Текстурные элементы



Идеи, которые без больших трат превратят квартиру в люксовую

Эффект многослойности моментально добавляет интерьеру роскоши. Добиться этого эффекта помогают текстурные элементы: смешивайте разные цвета, текстуры и ткани. При этом придерживайтесь правила трех разных материалов. К примеру, искусственный мех на стуле прекрасно дополнит цветочная корзина из ротанга и нежные шелковые наволочки на подушках.

3. Настенное искусство



Идеи, которые без больших трат превратят квартиру в люксовую

Еще один способ украсить стены и улучшить внешний вид интерьера, помимо зеркал, это картины. Причем речь вовсе не идет о дорогих произведениях искусства. Графика, постеры, фотографии в красивых рамках не хуже создадут ощущение богатого и стильного убранства.

2. Кухонная утварь



Идеи, которые без больших трат превратят квартиру в люксовую

Чтобы уменьшить визуальный шум на кухне, обратите внимание на наборы принадлежностей в едином стиле и цветовой гамме. А чтобы такие предметы были еще и максимально практичными, выбирайте полностью силиконовые варианты или со вставками из нержавейки — в отличие от аналогов с деревянными ручками, их спокойно можно мыть в посудомоечной машине.

1. Цветы



Идеи, которые без больших трат превратят квартиру в люксовую

Живые цветы — один из самых эффективных способов привнести нотку роскоши в интерьер. Однако среди искусственных цветов так же можно найти достойные варианты, которые будут выглядеть не менее симпатично. Тем более, если поставить их в прозрачную вазу и налить в нее немного воды.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Квартираидеи

Картина дня

наверх