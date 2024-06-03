С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 448 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Бушуева
    Большинство из описанного есть и у нас в крупных супемаркетах, во всяком случае цветы, дегустации, хот-доги (вообще л...Напитки в огромны...
  • Евгений Иванов
    Ни какой это не колодецЧанд Баори — уник...
  • Ингерман Ланская
    до чего дожили - предлагается готовить индейку и это так обыденно.... а лет 40-60 назад индейка - это было что-то нав...Лучшая еда для на...

10 голливудских фильмов о боксе: жизнь на ринге и вне его


Кадр из фильма режиссера Джона Эвилдсена «Рокки»./ Фото: nettlecloth.xyz

Кадр из фильма режиссера Джона Эвилдсена «Рокки»./ Фото: nettlecloth.xyz

Бокс для одних – это просто вид спортивных единоборств, а для других, кто хотя бы раз в жизни надевал боксерские перчатки, – своеобразная школа жизни. Бокс многому учит: принимать мгновенно самостоятельные решения, уметь держать удар, сохранять хладнокровие, рассчитывать до мелочей любую возникшую жизненную ситуацию и прибегать к физической силе только тогда, когда исчерпаны все без исключения возможности и только для защиты себя и своих близких. Поэтому фильмы на эту тему будут близки и понятны даже тем, кто не имеет ничего общего с рингом.

1. «Рокки»


Кадр из фильма «Рокки»./ Фото: film.ru

Кадр из фильма «Рокки»./ Фото: film.ru

 

режиссер Джон Эвилдсен, 1976 год
Без этой легендарной ленты будет не полным любой список лент о спортивных единоборствах. Эта первый эпизод боксерской саги про Рокки Балбоа. Этого мужественного бойца на экране воплотил Сильвестр Сталлоне, который стал и сценаристом фильма.

Зритель, наблюдая за героем, за этим несгибаемым и фантастически талантливым боксером, проникается невероятным обаянием и любовью к нему. А как не восхищаться спортсменом, который идет к своей заветной цели не щадя себя. Ведь только так можно завоевать заветный пояс чемпиона мира!

2. «Чемпион»


Кадр из фильма «Чемпион»./ Фото: tr.geek.xyz

Кадр из фильма «Чемпион»./ Фото: tr.geek.xyz

 

режиссер Франко Дзеффирелли, 1979 год
Еще одна история боксера, который свой талант утопил в алкоголе. Он был когда-то непобедимым чемпионом, но с тех пор много воды утекло. Сегодня он – неудачник, который пытается встать с колен. В это никто не верит кроме одного человека. Это его сын Тиджей.

Он верит, что отец благодаря своему таланту и упорству вновь станет чемпионом. Именно отказ от брутальности главного персонажа и акцент на его нежные чувства к сыну и бывшей супруге придал ленте щепетильные мелодраматические нотки. Ну а будут ли снова его величать чемпионом – решит решающий поединок на ринге.

3. «Бешеный бык»


Кадр из фильма «Бешеный бык»./ Фото: anecor.joytu.ru

Кадр из фильма «Бешеный бык»./ Фото: anecor.joytu.ru

 

режиссер Мартин Скорсезе, 1980 год
Творческий тандем звездного режиссера и голливудского небожителя Роберта Де Ниро подарил миру эту спортивную драму, удостоенную двумя заветными "Оскарами". Лента, снятая в черно-белых тонах, как бы переносит зрителя в середину 50-х годов прошлого века, когда в большом почете была боксерская киноклассика.

Главный персонаж – Джейк, которого за необузданность и ярость прозвали Быком из Бронкса. Весь его психологический и сексуальный нрав проходит на ринге и в жизни проверку на прочность. Не дай Бог в эту минуту ему попасться под руку. Какие последствия могут быть, в полной мере ощутил его родной брат и милая пятнадцатилетняя девушка…

4. «Большой белый обман»


Кадр из фильма «Большой белый обман»./ Фото: randomfilms.ru

Кадр из фильма «Большой белый обман»./ Фото: randomfilms.ru

 

режиссер Реджинальд Хадлин, 1996 год
Нашлось в нашем списке место и для комедии. Сегодня любой вид спорта – это еще и бизнес. Большой бокс – это всегда большие деньги. Хотите заглянуть за кулисы мира бокса? В ленте очень тонко высмеиваются все его подводные течения: как назначаются поединки, как рождаются новые звездочки и как происходит их раскрутка, кто и как составляет рейтинги спортсменов.

Глядя на главного героя (Самуэль Джексон), зрительно невольно сравнивает его по харизме с Доном Кингом – одним из самых могущественных воротил, который сегодня играет, пожалуй, первую скрипку в мире бокса.

5. «Ураган»


Кадр из фильма «Ураган»./ Фото: tr.geek.xyz

Кадр из фильма «Ураган»./ Фото: tr.geek.xyz

 

режиссер Норман Джуисон, 1999 год
Лента в жанре байопика расскажет о реальных фактах богатой на всевозможные сюрпризы жизни Рубина Картера. Этот боксер имел прозвищу "Ураган" и в середине 60-х был главным претендентом на заветный титул чемпиона в средней весовой категории. Но случилась беда.

В одном из баров Нью-Джерси случилась серьезная потасовка со смертельным исходом и Рубина приговорили к пожизненному сроку. Это лента – не совсем спортивная драма, а история, насквозь пронизанная болью и несправедливостью, силой духа и верой в правду. В роли боксера - несравненный Дензел Вашингтон.

6. «Али»


Кадр из фильма «Али»./ Фото: disput.az

Кадр из фильма «Али»./ Фото: disput.az

 

режиссер Майкл Манн, 2001 год
Даже человек, несведущий в боксе, наслышан об этом человеке. Мохаммед Али – настоящий герой не только американского континента, но и всего мира. Он не только выдающийся спортсмен, он – кумир миллионов и пламенный борец за гражданские права в трудный для своей страны период.

Вся его бурная жизнь на ринге и вне его при жизни сделала живой легендой. Посмотрите эту картину и проникнитесь уважением к этому человеку по имени Али. На экране его воплотил Уилл Смит.

7. «Малышка на миллион»


Кадр из фильма «Малышка на миллион»./ Фото: secondscene.co

Кадр из фильма «Малышка на миллион»./ Фото: secondscene.co

 

режиссер Клинт Иствуд, 2004 год
Когда-то бокс ассоциировался только с сильным полом. Сегодня представительницы прекрасной половины человечества пришли и в эту, казалось, исключительно мужскую вотчину. Фрэнк Данн (Клинт Иствуд) – известный коуч по боксу. У него в жизни наметился тяжелый период.

Переживая сложные отношения с дочерью, он боится привязаться близко к кому-нибудь. Но у него все меняется, когда к нему в зал приходит Мэгги. Видя ее потрясающую стойкость духа и огромную жажду победы, Фрэнк понимает – у него появился бриллиант, который после точечной огранки обязательно засияет волшебным блеском. Теперь Мегги – его главная боль и главная надежда.

8. «Нокдаун»


Кадр из фильма «Нокдаун»./ Фото: gspa.northsport.ru

Кадр из фильма «Нокдаун»./ Фото: gspa.northsport.ru

 

режиссер Рон Ховард, 2005 год
Продолжает галерею голливудских звезд первой величины, сыгравших героев-боксеров, Рассел Кроу. Этот фильм нельзя не посмотреть, поскольку он способствует искренним эмоциям. Зритель просто живет вместе с героями ленты. Герой Рассела Джимми обожает свою семью.

Ради нее он голодный и плохо подготовленный выходит ни ринг, побеждая соперника за соперником благодаря воле и огромному желанию. Следующим его соперником становится чемпион мира, от удара которого на прямо ринге скончались два боксера. Кто окажется сильнее?

9. «Воскрешая чемпиона»


Кадр из фильма «Воскрешая чемпиона»./ Фото: kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Воскрешая чемпиона»./ Фото: kinopoisk.ru

 

режиссер Род Лури, 2007 год
Данная спортивная драма повествует о спортивном журналисте Эрике, который звезд с неба не хватает. Однажды жизнь подарила ему встречу с необычным бездомным. Выяснилось, что он - бывший чемпион по боксу, вызывавший дрожь у своих соперников. Акула пера хочет докопаться до истины и узнать – как человек-легенда превратился в обычного бездомного. Эта история позволила Эрику полностью переосмыслить и свою непростую жизнь.

10. «Боец»


Кадр из фильма «Боец»./ Фото: kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Боец»./ Фото: kinopoisk.ru

 

режиссер Дэвид О. Расселл, 2010 год
Еще одна искренняя авторская работа, поведавшая реальную историю парня по прозвищу "Ирландец". Его роль исполнил Марк Уолберг, который отказался от всевозможных дублеров и во всех без исключения боксерских поединках принимал участие сам. Впрочем, он отказался не только от помощи дублеров, но и от гонорара за картину.

История главного персонажа и его восхождение на вершину мирового бокса перекликается с судьбой культового Рокки. На пути были досадные поражения и жизненные неудачи, но "Ирландец" упорно шел к поставленной цели и смог достичь ее.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх