10 голливудских фильмов о боксе: жизнь на ринге и вне его

Кадр из фильма режиссера Джона Эвилдсена «Рокки»./ Фото: nettlecloth.xyz
Бокс для одних – это просто вид спортивных единоборств, а для других, кто хотя бы раз в жизни надевал боксерские перчатки, – своеобразная школа жизни. Бокс многому учит: принимать мгновенно самостоятельные решения, уметь держать удар, сохранять хладнокровие, рассчитывать до мелочей любую возникшую жизненную ситуацию и прибегать к физической силе только тогда, когда исчерпаны все без исключения возможности и только для защиты себя и своих близких. Поэтому фильмы на эту тему будут близки и понятны даже тем, кто не имеет ничего общего с рингом.
1. «Рокки»
Кадр из фильма «Рокки»./ Фото: film.ru
режиссер Джон Эвилдсен, 1976 год
Без этой легендарной ленты будет не полным любой список лент о спортивных единоборствах. Эта первый эпизод боксерской саги про Рокки Балбоа. Этого мужественного бойца на экране воплотил Сильвестр Сталлоне, который стал и сценаристом фильма.
Зритель, наблюдая за героем, за этим несгибаемым и фантастически талантливым боксером, проникается невероятным обаянием и любовью к нему. А как не восхищаться спортсменом, который идет к своей заветной цели не щадя себя. Ведь только так можно завоевать заветный пояс чемпиона мира!
2. «Чемпион»
Кадр из фильма «Чемпион»./ Фото: tr.geek.xyz
режиссер Франко Дзеффирелли, 1979 год
Еще одна история боксера, который свой талант утопил в алкоголе. Он был когда-то непобедимым чемпионом, но с тех пор много воды утекло. Сегодня он – неудачник, который пытается встать с колен. В это никто не верит кроме одного человека. Это его сын Тиджей.
Он верит, что отец благодаря своему таланту и упорству вновь станет чемпионом. Именно отказ от брутальности главного персонажа и акцент на его нежные чувства к сыну и бывшей супруге придал ленте щепетильные мелодраматические нотки. Ну а будут ли снова его величать чемпионом – решит решающий поединок на ринге.
3. «Бешеный бык»
Кадр из фильма «Бешеный бык»./ Фото: anecor.joytu.ru
режиссер Мартин Скорсезе, 1980 год
Творческий тандем звездного режиссера и голливудского небожителя Роберта Де Ниро подарил миру эту спортивную драму, удостоенную двумя заветными "Оскарами". Лента, снятая в черно-белых тонах, как бы переносит зрителя в середину 50-х годов прошлого века, когда в большом почете была боксерская киноклассика.
Главный персонаж – Джейк, которого за необузданность и ярость прозвали Быком из Бронкса. Весь его психологический и сексуальный нрав проходит на ринге и в жизни проверку на прочность. Не дай Бог в эту минуту ему попасться под руку. Какие последствия могут быть, в полной мере ощутил его родной брат и милая пятнадцатилетняя девушка…
4. «Большой белый обман»
Кадр из фильма «Большой белый обман»./ Фото: randomfilms.ru
режиссер Реджинальд Хадлин, 1996 год
Нашлось в нашем списке место и для комедии. Сегодня любой вид спорта – это еще и бизнес. Большой бокс – это всегда большие деньги. Хотите заглянуть за кулисы мира бокса? В ленте очень тонко высмеиваются все его подводные течения: как назначаются поединки, как рождаются новые звездочки и как происходит их раскрутка, кто и как составляет рейтинги спортсменов.
Глядя на главного героя (Самуэль Джексон), зрительно невольно сравнивает его по харизме с Доном Кингом – одним из самых могущественных воротил, который сегодня играет, пожалуй, первую скрипку в мире бокса.
5. «Ураган»
Кадр из фильма «Ураган»./ Фото: tr.geek.xyz
режиссер Норман Джуисон, 1999 год
Лента в жанре байопика расскажет о реальных фактах богатой на всевозможные сюрпризы жизни Рубина Картера. Этот боксер имел прозвищу "Ураган" и в середине 60-х был главным претендентом на заветный титул чемпиона в средней весовой категории. Но случилась беда.
В одном из баров Нью-Джерси случилась серьезная потасовка со смертельным исходом и Рубина приговорили к пожизненному сроку. Это лента – не совсем спортивная драма, а история, насквозь пронизанная болью и несправедливостью, силой духа и верой в правду. В роли боксера - несравненный Дензел Вашингтон.
6. «Али»
Кадр из фильма «Али»./ Фото: disput.az
режиссер Майкл Манн, 2001 год
Даже человек, несведущий в боксе, наслышан об этом человеке. Мохаммед Али – настоящий герой не только американского континента, но и всего мира. Он не только выдающийся спортсмен, он – кумир миллионов и пламенный борец за гражданские права в трудный для своей страны период.
Вся его бурная жизнь на ринге и вне его при жизни сделала живой легендой. Посмотрите эту картину и проникнитесь уважением к этому человеку по имени Али. На экране его воплотил Уилл Смит.
7. «Малышка на миллион»
Кадр из фильма «Малышка на миллион»./ Фото: secondscene.co
режиссер Клинт Иствуд, 2004 год
Когда-то бокс ассоциировался только с сильным полом. Сегодня представительницы прекрасной половины человечества пришли и в эту, казалось, исключительно мужскую вотчину. Фрэнк Данн (Клинт Иствуд) – известный коуч по боксу. У него в жизни наметился тяжелый период.
Переживая сложные отношения с дочерью, он боится привязаться близко к кому-нибудь. Но у него все меняется, когда к нему в зал приходит Мэгги. Видя ее потрясающую стойкость духа и огромную жажду победы, Фрэнк понимает – у него появился бриллиант, который после точечной огранки обязательно засияет волшебным блеском. Теперь Мегги – его главная боль и главная надежда.
8. «Нокдаун»
Кадр из фильма «Нокдаун»./ Фото: gspa.northsport.ru
режиссер Рон Ховард, 2005 год
Продолжает галерею голливудских звезд первой величины, сыгравших героев-боксеров, Рассел Кроу. Этот фильм нельзя не посмотреть, поскольку он способствует искренним эмоциям. Зритель просто живет вместе с героями ленты. Герой Рассела Джимми обожает свою семью.
Ради нее он голодный и плохо подготовленный выходит ни ринг, побеждая соперника за соперником благодаря воле и огромному желанию. Следующим его соперником становится чемпион мира, от удара которого на прямо ринге скончались два боксера. Кто окажется сильнее?
9. «Воскрешая чемпиона»
Кадр из фильма «Воскрешая чемпиона»./ Фото: kinopoisk.ru
режиссер Род Лури, 2007 год
Данная спортивная драма повествует о спортивном журналисте Эрике, который звезд с неба не хватает. Однажды жизнь подарила ему встречу с необычным бездомным. Выяснилось, что он - бывший чемпион по боксу, вызывавший дрожь у своих соперников. Акула пера хочет докопаться до истины и узнать – как человек-легенда превратился в обычного бездомного. Эта история позволила Эрику полностью переосмыслить и свою непростую жизнь.
10. «Боец»
Кадр из фильма «Боец»./ Фото: kinopoisk.ru
режиссер Дэвид О. Расселл, 2010 год
Еще одна искренняя авторская работа, поведавшая реальную историю парня по прозвищу "Ирландец". Его роль исполнил Марк Уолберг, который отказался от всевозможных дублеров и во всех без исключения боксерских поединках принимал участие сам. Впрочем, он отказался не только от помощи дублеров, но и от гонорара за картину.
История главного персонажа и его восхождение на вершину мирового бокса перекликается с судьбой культового Рокки. На пути были досадные поражения и жизненные неудачи, но "Ирландец" упорно шел к поставленной цели и смог достичь ее.
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