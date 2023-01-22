Традиционные турецкие блюда, которые стоит попробовать

До недавнего времени Турция была одним из популярнейших направлений для отдыха, как у наших соотечественников, так и европейцев. Сейчас ситуация несколько изменилась, но эта страна продолжает привлекать своим замечательным климатом, прекрасными пляжами, захватывающими достопримечательностями и вкусной едой. Что же стоит попробовать, побывав в Турции?













Пахлава / Baklawa

2. Ичли кёфте / Icli Kofte

3. Джаджик / Cacik

Кадаиф / Kadayif

Лахмаджун / Lahmacun

Манты / Manti

Мерджимек кофтеси / Mercimek koftesi