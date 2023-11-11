Ритуальный каннибализм, за что ссылали в шахты и другие факты о христианах в Древнем Риме

Древний Рим и сегодня вызывает повышенный интерес, несмотря на то, что империя пала несколько столетий назад. Древние римляне подарили миру римские цифры, канализационные системы и Юлия Цезаря. Но была и тёмная сторона империи - в Древнем Риме преследовали христиан. Лишь в 313 году н.э. император Константин издал Миланский эдикт, который признал христианство и придал ему правовой статус в Римской империи.
1. Христиан осуждали на работу в шахтах
Здесь работали христиане-шахтёры.
Работа в шахтах... Кажется, что куда лучше, чем быть съеденным львами или сожженным заживо. Может показаться, что это было самое легкое из наказаний, которые древние римляне применяли к христианам. Существовал даже юридический термин - damnatio ad metalla («приговорен к рудникам»). Условия в шахтах были жестокими и зачастую их считали самым суровым наказанием, помимо казни. По сути, их можно было назвать «медленным смертным приговором».
2. Христиан преследовали в Риме до середины III века
Преследования христиан - обычное дело.
Некоторое время к христианам относились просто с предубеждениями. Но в 249 году император Деций инициировал первые широкомасштабные преследования, убив Филиппа I Араба, который относился с сочувствием к христианской вере. Он издал указ, согласно которому всем в Римской империи было приказано совершать жертвоприношения римским богам и римскому императору. При Деции начали сжигать Библии, и с точки зрения угнетения этой религии, он был ничем не лучше Нерона.
3. Первый христианским императором был Филипп Араб, а не Константин
Филипп Араб - первый христианский император.
Константина обычно считают первым римским императором, который был обращен в христианство. Однако Филипп Араб праздновал Пасху с христианами задолго до того, как Константин стал императором. Ранние христианские писатели утверждали в своих трудах, что он сочувствовал христианской вере. Деций, убийца Филиппа и его преемник, вновь вернулся к поклонению языческим богам. Современные историки на сам деле опровергают это утверждение, но ранние христиане полагали, что Филипп Араб был тайным христианином.
4. Римский император, который запретил христианство и спас христиан от толпы
Римский император Септимий Север.
Римский император Септимий Север издал указ, запрещающий обращение в иудаизм и христианство. Он был сыном Публия Септимия Геты старшего и Флавии Пии, богатой и выдающейся семьи, принадлежащей к сословию эквитов (всадников). Преступления против христиан были обычными во время его правления, а также чего он издал указ, запрещающий христианскую веру. Кто мог бы себе представить, что этот император однажды спасет христиан. По словам Тертуллиана, христианского автора из Карфагена, Септимий Север однажды лично вмешался, чтобы спасти высокорожденных христиан от «толпы», которая хотела их убить. Несмотря на это, Север явно не был союзником этого меньшинства, и впоследствии преследовал христиан.
5. Христиан обвиняли в человеконенавистничестве
Odio humani generis - вот в чём обвиняли христиан.
Когда убийство было невозможным, древние римляне прибегали к клевете, чтобы превратить жизнь христиан в настоящий ад. Их обвиняли в том, что христиане якобы имеют odio humani generis («ненависть к человечеству»). Языческие римляне считали, что христиане ненавидели человечество, потому что они отказывались участвовать в социальной и гражданской жизни Рима, которая была тесно переплетена с языческим богослужением. Христиане считались антисоциальными и держались только друг друга. Они встречались по ночам и проводили секретные собрания. Их также обвиняли в совершении ужасных преступлений, таких как убийства и кровосмешение.
6. О дворянке и рабыне
Жуткая история о дворянке и рабыне.
Довольно жуткая история стирания классовых различий произошла из-за преследования христиан в Карфагене. Молодая дворянка по имени Перпетуя и рабыня Фелицитата взялись за руки и обменялись братским поцелуем, после чего их бросили на растерзание диким животным во время общественного праздника. Эти женщины нарушили закон, приняв христианство, что было запрещено во время правления императора Септимуса Севера. Хотя в римском обществе классовое происхождение значило очень много, в данном случае между благородной и рабыней не сделали никакого различия. По сути, появилось наглядное свидетельство, что вера может объединить даже кардинально отличающихся людей. Их история пересказывалась христианами в течение многих столетий после того, как женщин признали мученицами.
7. Ритуальный каннибализм
И вкушали плоть и кровь Христа.
Всем зачастую бывает сложно понять проблемы, обычаи и убеждения людей из разных культур и религий. Одно из самых больших таких непониманий возникло в Древнем Риме. Римляне думали, что христиане действительно вкушали «плоть и кровь» Христа. Римляне приняли ритуал Евхаристии (Святого Причастия) за каннибализм, что еще больше повредило репутации христианства в их глазах. Большая часть понимания христианства по сути была основана на сплетнях и местных предрассудках. Как ни странно, ранние христиане тоже называли римлян каннибалами из-за того, что они сжигали своих жертв на костре. Римляне также пили кровь гладиаторов в качестве средства от эпилепсии.
8. Христиане и римская армия
Христиане и римская армия.
Христиане бросили вызов созданию могучей империи, отказавшись отправляться в армию в качестве солдат. На самом деле, римская армия была неотделима от религии. Все солдаты участвовали в языческом идолопоклонстве, что было неприемлемо для христиан. Христиане, которые уже были в армии, публично отказывались участвовать в жертвоприношениях, поэтому император Диоклетиан официально начал преследовать христиан. Он потребовал, чтобы все христианские солдаты были изгнаны из римской армии. Отношения между армией и новой религиозной сектой были беспорядочными, особенно учитывая, что солдаты должны были защищать и расширять империю, которая плохо обращалась с ними.
9. Константин отменил татуировки из-за христианства
«Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем...»
В Библии (Книга Левит, глава 19, стих 28) сказано: «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь». Только рабы и осужденные преступники получали татуировки в Риме. Иметь татуировки на теле считалось признаком варварства. Поскольку преступники считались самыми презираемыми людьми в обществе, это кажется вполне естественным. Около 325 г. н.э. император Константин объявил вне закона татуировки на лице, потому что он считал, что лицо было сделано по образу и подобию Бога и не должно быть изуродовано. Константин был вдохновлен христианскими учениями и постепенно вывел татуировки из моды, даже для преступников.
10. Христиан обвиняли в атеизме
"Христиане
Христиане преследовали атеистов, издевались над ними и убивали. В представлении древних римлян христиане были атеистами. Римляне находили всевозможные обвинения для ранних членах новой религии, обосновывая это отрицанием христианами других богов и отказом поклоняться императорам. Таким образом, христиане были обвинены в государственной измене. Что интересно, атеисты, такие как Ричард Докинз, сами развенчивали христианские доктрины. Ирония заключается в том, что римляне предали некоторых из ранних христиан смерти, потому что считали их атеистами.
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