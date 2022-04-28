«Груша страданий» - орудие пытки, которое заставляло признаться в чем угодно

Груша страданий - изощренное орудие пытки. | Фото: m.thevintagenews.com.
В Средние века, а затем и в последующие эпохи, провинившихся и обвиняемых в преступлениях подвергали пыткам. Орудия, к которым прибегали палачи, были самые разнообразные. Среди изощренных устройств для истязания стоит отметить грушу страданий. Этот, на первый взгляд, безобидный предмет приносил нечеловеческие муки тем, на ком его использовали.
Железная груша - устройство для пыток. | Фото: m.thevintagenews.com.
Грушу страданий (Pear of Anguish) применяли для наказания женщин, совершивших аборты, гомосексуалистов, богохульников и лжецов. Женщинам, которые обвинялись в колдовстве, доставалось тоже.
Пояс верности и дроссельная груша. Музей инквизиции, Испания. | Фото: commons.wikimedia.org.
Существовало четыре вида этого устройства. Одно вводили во влагалище, другое – в мужской анус, третье – в рот, а четвертым калечили ноздри. Принцип работы груши был таков: после ввода орудия пытки в нужное место, палач начинал крутить винт устройства, а четыре части «раскрывались» подобно лепесткам цветка, разрывая жертве плоть.
Груша, которую вставляли в рот. Музей пыток в Lubuska Land Museum, Зелена-Гура, Польша. | Фото: m.thevintagenews.com.
Непосредственно от истязания самой грушей не умирали. Как правило, после нее следовали другие виды пыток. Грушу редко мыли (или не мыли вообще), поэтому если истязаемому «везло» и его отпускали на волю, смерть настигала его из-за заражения крови.
Грушей страданий наказывали женщин, сделавших аборт, гомосексуалистов, лжецов и богохульников. | Фото: commons.wikimedia.org.
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