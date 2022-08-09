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Цветочные мотивы: польские красавицы в роскошных национальных венках


Очаровательные польки в национальных венках. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

Очаровательные польки в национальных венках. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

 

Не так давно на просторах сети Интернет люди обсуждали проект «Третьи петухи», главными героинями которого стали роскошные украинки в национальных венках и нарядах. А последние несколько дней публика то и дело говорит о работах Ulа Kóska и Beаta Bоjda, которые, не долго думая, пошли по стопам своих соседей, создав яркую серию фотографий с польскими красавицами, облачёнными в традиционную одежду и головные уборы.

Польская красавица в национальной одежде и венке. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

Польская красавица в национальной одежде и венке. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.


Фотограф Ula Koska и визажист Beata Bojda создали потрясающую серию работ «Польки в традиционных одеждах и головных уборах».

Фотограф Ula Koska и визажист Beata Bojda создали потрясающую серию работ «Польки в традиционных одеждах и головных уборах».

 
Роскошное платье и не менее роскошный головной убор в виде венка, смотрится потрясающе. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

Роскошное платье и не менее роскошный головной убор в виде венка, смотрится потрясающе. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

 
Потрясающее сочетание синих и красных цветов, придаёт образу некое очарование. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

Потрясающее сочетание синих и красных цветов, придаёт образу некое очарование. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

 
Традиционная славянская одежда и головной убор. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

Традиционная славянская одежда и головной убор. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

 

Очаровательные девушки, яркий макияж, сочные цветы в волосах, массивные бусы, витиеватые украшения – всё это и многое другое стало неотъемлемой частью работ фотографа Ula Koska и визажиста Beata Bojda, которые создали потрясающую серию снимков, посвящённую традиционным польским одеждам и головным уборам.
Своим творчеством мастерицы решили продемонстрировать всю красоту национальных костюмов, которые были, есть и будут частью славянской истории и культуры. Стоит так же отметить то, что в те времена венки из цветов играли важнейшую роль в светских и религиозных церемониях, таких как свадьбы, похороны и другие мероприятия, в том числе и праздничные. Ко всему прочему, каждый представленный на фотографии венок сделан в соответствии с культурными традициями прошлого и собран по особой польской технике цветных бумажных сплетений «Oрoсzno», которая была очень популярна в центральных регионах страны.
Яркие, красочные и такие сочные одежды и венки. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

Яркие, красочные и такие сочные одежды и венки. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

 
Нежные цветочные мотивы. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

Нежные цветочные мотивы. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

 
Очаровательная полька в национальном костюме. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

Очаровательная полька в национальном костюме. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

 
Польская культура в цветочных мотивах. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

Польская культура в цветочных мотивах. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.

 
Ula Koska и Beata Bojda в своём проекте показали всю красоту польских нарядов.

Ula Koska и Beata Bojda в своём проекте показали всю красоту польских нарядов.

 

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Цветочные мотивы: польские красавицы в роскошных национальных венках

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Цветочные мотивы: польские красавицы в роскошных национальных венкахПодписаться на мой Instagram
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