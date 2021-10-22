10 сомнительных образцов высокой моды от известных кутюрье, которые удивили мир

Мода является сегодня одной из самых выдающихся отраслей на планете (к сожалению, это также одна из крупнейших причин загрязнения окружающей среды). Она развивалась с древних времён, когда женщины и мужчины носили одежды из шкур. Сегодня же дизайнеры, особенно известные дизайнерские дома, придумывают порой весьма сомнительные и скандальные «новинки», которые продаются за бешеные деньги. В этом обзоре «творения высокой моды», которые удивили мир.
1. «Копыта» Александра Маккуина
«Копыта» Александра Маккуина.
Эта обувь впервые была показана во время демонстрации коллекции «весна/лето» Plato Atlantis в 2010 году и также называется «ботинки броненосца». Утверждается, что ботинки создают иллюзию балерины на носочках. Обувь имеет высоту 30 сантиметров и изначально не предназначалась для коммерческого производства. Тем не менее, поклонники выстроились в очередь, чтобы купить подобное. Бесспорно, стиль дизайна Александра МакКуина причудлив, и именно это делает его высокой модой и настоящим искусством. Эти ботинки действительно выглядят как произведение искусства, и все было бы неплохо, если бы они демонстрировалась где-то в стеклянной витрине, а не использовались для ношения.
Обувь не для всех.
Оригинальная обувь, продемонстрированная на подиуме, была сделана из дерева, но ботинки, которые пошли в продажу, начали делать из кожи питона. Стоит только представить, как в этом можно было ходить (напомним — высота 30 сантиметров) и не падать. Например, икона моды Дафна Гиннесс, известная тем, что она носила самые смелые вещи, споткнулась на «ботинках-копытах» и упала в толпу своих поклонников.
Удивительно, но Леди Гага приобрела целых три пары этих ботинок и была замечена в них на снимках в Instagram. Первоначально их ориентировочная цена составляла 10 000 долларов, но Леди Гага предложила 295 000 долларов, чтобы выиграть аукцион сразу на все три пары обуви.
2. Пластиковое платье-чехол
Джереми Скотт дебютировал с этим платьем в коллекции «осень-зима» Moschino 2017. Это платье без рукавов из полиэстера с надписями сверху и снизу. Естественно, никто не знает, чем был вдохновлен креативный директор бренда или кто допустил это платье на подиум. В итоге, модель Стелла Максвелл, которая показала этот образ, была одета в черное платье, поверх которого был надет пластиковый чехол.
Пластиковое платье-чехол
Чтобы окончательно создать привычный для клиента образ химчистки, в волосы модели поместили вешалку. Многие критики назвали это инновационным проявлением моды для обычного чехла из химчистки. Самое интересное, что это платье продается за 735 долларов, и кто купил его, до сих пор остается загадкой.
3. Сумка-собака Тома Брауна
Сумка-собака Тома Брауна.
Публику, которая видела все - от сумасшедших клатчей до вешалок в волосах — трудно удивить. Поэтому Том Браун решил придумать «сумку-собаку», которая выглядит как очаровательный маленький песик. Она сделана из роскошной кожи и даже имеет маленький ошейник. А самое удивительное в ней то, что она стоит 30 000 долларов. Позже Том Браун рассказал, что на подобный дизайн его вдохновила его такса по кличке Гектор, которая является одним из самых известных домашних животных в Instagram.
4. Рваные кроссовки Margiela
Рваные кроссовки Margiela.
Французский модный дом Maison Margiela выпустил в продажу.... рваные кроссовки. Так что, когда у кого-то спортивная обувь износится до дыр, ни в коем случае не нужно ее выбрасывать, ведь это модный тренд, который продается за 1 425 долларов. Еще раз, полторы тысячи долларов за кроссовки, которые выглядят так, как их полвека кто-то носил, а после этого еще и жевал. Но некоторые известные модники назвали эти кроссовки авангардистскими.
5. Кожаная лошадь Hermes
Тематика вестернов стала популярным трендом в 2018 году, поэтому неудивительно, что все дизайнеры начали наперебой выпускать всевозможные вещи в этом стиле. Некоторые отличились особо. К примеру, дом моды Hermes выпустил коричневую статую коня с бахромой, которая стоит дороже Porsche. Экта Джоши из Luxury Launches как-то сказала, что «роскошь» часто означает «абсурд», и с этим сложно не согласиться. Hermes - известная марка, выпускающая одни из самых дорогих сумок, которые только можно купить. Что интересно, все они выглядят одинаково, просто сделаны из разных материалов и в разном размере.
Кожаная лошадь Hermes
За прошедшие годы Hermes зарекомендовал себя как один из лучших брендов сумок в мире. Но зачем было создавать нечто столь же абсурдное, как статуя, которая стоит 133 000 долларов. Цель этого произведения искусства неясна, но оно является доказательством того, что искусство зачастую абсурдно и нелепо.
6. Клатч с человеческими волосами
Клатч с человеческими волосами.
Инес Фигаредо известна своими уникальными дизайнами сумок. Но никто не ожидал, что она презентует сумочку-клатч, украшенную человеческими волосами. И это еще не все. Еще более жутко смотрится то, что за прядями волос скрываются прикрепленные к сумочке глаза. Одна из блоггеров написала, что эта сумка напомнила ей фильм ужасов «Звонок», в котором у персонажа длинные черные волосы закрывают лицо. И теперь самое абсурдное. Этот «жутик» продается в рознице «всего» за 1928 долларов.
7. Волосатые ботильоны Сен-Лорана
Волосатые ботильоны Сен-Лорана.
Знаменитый парижский дом высокой моды Yves Saint Laurent выпустил ботильоны из козьей шерсти. Как бы странно они ни выглядели, стоит признать, что зимой ногам в такой обуви тепло. Стоит эта пара обуви, которая делает человека похожим на потомка снежных людей, 1 995 долларов. Конечно, за шерстью почти ничего не видно, но можно рассмотреть, что у ботильонов слегка острый носок, и они черные с серебряными шипами на лодыжке.
8. Головной убор LEGO
Головной убор LEGO
На самом деле, это выглядит так плохо, как может показаться. Но шапочка похожа на дешевую вещь, которую сделали просто для смеха. Это был бы довольно неплохой сувенир, но Luisaviaroma продает ее за 5 230 долларов. Немного странно для шапочки, изготовленной из LEGO, а не из каких-то сверхдорогих материалов.
9. Cтраусиный головной убор
Cтраусиный головной убор.
Этот головной убор был тщательно изготовлен из страусиных перьев, скрепленных в центре брошью. Если у кого-то плохое настроение, такая штука наверняка заставит улыбнуться. Есть только одна незадача — стоит она почти 2 000 долларов. Этот головной убор поставляется в оранжевом, желтом и черном цветах.
10. Сумка IKEA от Balenciaga
Сумка IKEA от Balenciaga
В 2017 году бренд Balenciaga выпустил эту ультрадорогую сумку, которая рассмешила весь Интернет. Все бы ничего, ведь Balenciaga уже давно прославилась своими дорогими и люксовыми сумками, но эта модель почти ничем не отличалась от сумки за 99 центов, которую дают для упаковки покупок в IKEA. Balenciaga же не постеснялась продавать свое творение более чем за 2 000 долларов. Единственное заметное отличие заключается в том, что IKEA выпустила фирменную версию с желтым логотипом на ремешках, а сумка испанского дома моды сделана из кожи.
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