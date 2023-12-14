Самые опасные известные науке яды

Средние века давно прошли, и отравление, в качестве способа избавиться от человека, казалось бы, давно стало непопулярным. Но от этого существующие яды не становятся менее опасными и вероятность летального исхода так же сильна, как и пять веков назад, пускай даже теперь яд не носят в перстне на мизинце и не подмешивают в кубок. Мы решили вспомнить пять самых опасных ядов и выяснить, как обезопасить себя.
Токсины ботулина
Clostridium Botulinum есть везде, она живет на всех континентах и материках, в грунте. Эта бактерия способна выжить даже в солёной морской воде, в жаркой Сахаре и Антарктиде, что говорит о её идеальной способности приспосабливаться к различным условиям природной среды. Единственное, что спасает человека от заражения палочкой — желудочный сок, убивающий развитие бактерии. Если же споры начали образовываться, сдержать их рост очень тяжело. Они трудно выводятся даже при 10-минутном кипячении. Оптимальные условия для развития палочки ботулизма сохраняются, например, при холодном консервировании.
При употреблении заражённой пищи только одного укуса продукта хватит, чтобы заразиться и умереть в течение одного дня. Ни один человек, ни одно животное на планете не имеет иммунитета к ботулизму. Всего один грамм на килограмм массы тела спороносной палочки становится гарантом развития ботулизма и летального исхода. Взрослый слон весит 5,5 тонн, он умрет менее чем за 3 дня при употреблении в пищу 0,005454 мг токсина.
4 кг бактерии Clostridium Botulinum достаточно, чтобы убить всё человечество
Змеиный яд
Змеиный яд — сложная смесь органических и неорганических веществ, вырабатываемая железами некоторых видов змей. Состав и свойства яда различных змей сильно разнятся, в зависимости от разновидности животного. Как и токсины ботулина, большинство змеиных ядов являются смесью нейротоксинов с концентрацией гораздо выше допустимой нормы. Важной особенностью змеиного яда является скорость действия. Мощный яд может убить человека очень быстро, в то время как токсины других пород змей превратят человека в инвалида очень медленно. Такой процесс может растянуться от нескольких дней до пары недель — до выздоровления или летального исхода.
Различают два вида змеиных ядов: по характеру воздействия на организм:
Нейротоксический — обладают курареподобным действием, останавливают нейромышечную передачу, в результате чего наступает смерть от паралича
Гемовазотоксический — вызывают сосудистый спазм, за ним — сосудистую проницаемость, а потом отёк тканей и внутренних органов
Мышьяк
Одно из самых древних смертных зелий — мышьяк. По легенде, в Европу его первым завез сам Александр Македонский. Тогда отрава называлась «сандарак» и считалась магическим элементом. Алхимики повсеместно использовали мышьяк в поисках золота. Считалось, что именно он является катализатором магических превращений свинца в драгоценный металл.
Мышьяк является сильнейшим ядом. Острое отравление этим веществам проявляется болью в животе, поносом, рвотой, угнетением ЦНС. Симптоматика интоксикации данным веществом очень похожа на симптоматику холеры. Смерть наступает в течение нескольких часов после приема летальной дозы мышьяка.
Полоний-210
Радиоактивный изотоп, который был использован для убийства Александра Литвиненко, чрезвычайно токсичен даже в микродозах. Полоний убивает медленно и верно, испуская радиоактивное излучение, превращая человеческие молекулы ДНК в рваные остатки цельной структуры. Период полураспада полония-210 — один месяц, что в случае отравления веществом, представляет собой тридцать дней непрерывной агонии.
Ртуть
Соединения ртути — киноварь, каломель и сулема — применялись для разных целей, в том числе и в качестве ядов. С древних времён известна также и металлическая ртуть, хотя её токсичность поначалу сильно недооценивалась. Ртуть и её соединения стали особенно широко применяться в средние века, в частности при производстве золота и серебряных зеркал (с помощью амальгам), а также при изготовлении фетра для шляп, что вызвало поток новых, уже профессиональных отравлений. Хроническое отравление ртутью в то время называли «болезнь старого шляпника».
Острое отравление ртутью проявляется через несколько часов после начала отравления. Симптомы острого отравления: общая слабость, отсутствие аппетита, головная боль, боль при глотании, металлический вкус во рту, слюнотечение, набухание и кровоточивость десен, тошнота и рвота. Нередко наблюдается воспаление легких, катар верхних дыхательных путей, боли в груди, кашель и одышка, часто сильный озноб. Температура тела поднимается до 38-40 °C. В тяжелейших случаях через несколько дней наступает смерть пострадавшего.
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