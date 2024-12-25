Чем лучше протопить дом в зимнюю стужу

Выбрать дрова для печи или камина — это не просто вопрос удобства, а ещё и важная составляющая эффективности и здоровья. Разные сорта древесины имеют и разные характеристики. Они оказывают влияние на скорость горения, а также теплоотдачу и экономию.







Прежде чем закупать дрова на зиму, стоит внимательно ознакомиться со всеми плюсами и минусами разнообразных видов дров.

Дрова нужно выбирать с умомКогда в доме основной источник тепла в холода — это печь, а также имеется баня и даже коптильня, то заготовка дров очень важный этап. Для разных целей подходят и разные дрова. Важен не только тип дерева, но и уровень влажности, а также и возраст этих дров. Чтобы в домашней печи дрова горели долго и интенсивно, а золы образовывалось как можно меньше, это позволит реже очищать топку, нужно подходить к выбору с умом. Дрова для бани нужны быстро разгорающиеся и отдающие много тепла, это тоже нужно учитывать.В целом, выбор древесины для печи должен быть в балансе между эффективностью, удобством и качеством дерева. Можно выделить несколько основных видов дров, это дуб — который будет идеальным для обогрева, но его долго разжигать; осина подойдёт для быстрого розжига, но от неё не будет долгого тепла; береза хороший вариант по балансу, как и сосна, но эта древесина требует внимательной обработки дымохода.Хранить их тоже нужно правильноОднако есть и основные требования к разнообразным типам дров, они должны обладать высокой горючестью и иметь хорошую теплоотдачу. К сожалению, даже самое подходящее в этом смысле дерево не будет эффективным. Начнёт выделять слишком много дыма, а также и оставлять после сгорания множество углей, если изначально было неправильно высушено. Если поленья были получены из свежеспиленных деревьев, то у них будет очень большая влажность. Особенно если это было сделано весной или летом, когда идёт период максимального сокодвижения. Все деревья высыхают по-разному. Если одним нужно для этого несколько месяцев, то высыхание других займёт и два года. Потому самый правильный вариант, покупать те дpoва, которые заготовлены зимой, а также нужно правильно их хранить.Дрова также склонны выделять смолистые вещества и сажу при горении, это ведёт к сильному засорению дымохода, из-за чего снизится общая тяга. Самые хорошие в этом плане дрова из ольхи и осины. Хвойные подобным похвастаться не могут. А вот если у бани прямой дымоход, то это уже не важно, он легко чистится.Дубовые дроваЕсли дрова продаются уже колотыми, то и стоимость их увеличится. Обычно все отдают предпочтение твердым лиственным породам, они имеют долгое и интенсивное горение. Хвойные тоже хороши, но имеют свойство выделять много смолы и копоти, потому постоянно их применять не рекомендуется.Дуб – это один из наиболее популярных видов дров для печей. У него хорошая высокая плотность и долгое горение. Дрова будут тлеть медленно, тем самым выделяя достаточное количество тепла. Хороший выбор. Но для того чтобы их разжечь, может потребоваться много усилий, а дым, что они будут выделять, очень тяжелый. Хотя он считается также и достаточно полезным. Зато у дуба приятный аромат, но при этом такие дрова нужно подготавливать заранее. Также это и самый дорогой вариант.Не все можно запасти в срокКленовые, буковые, тисовые и ясеневые дрова также хорошие, они из твёрдолиственных пород деревьев. Они имеют похожие с дубом свойства, тяжело разгораются, но и выделяют много тепла, а стоят дешевле. Но увы, найти их в продаже бывает затруднительно, это ценные породы.Осина будет легким и быстроразгорающимся материалом, он часто применяется для быстрого отопления. Дрова из неё горят недолго, но зато их можно использовать для разжигания печи на начальном этапе. Она уступает дубу и сосне. К сожалению, у осины также низкая теплопроводная способность, жар от неё будет уходить моментально. А из её преимуществ можно выделить то, что она практически не оставляет закопченных участков и не выделяет смол, а выделяемые ей вещества также помогают в разрыхлении сажи. Для чистого дымохода на постоянной основе идеально.От некоторых много углейСосна — вариант, сочетающий доступность и многофункциональность. У неё хорошая скорость горения, высокая теплоотдача. Но не обошлось и без минусов, сосновые дрова выделяют много смолы, как бы их не сушили. Это приводит к образованию сажи в дымоходе. Его придётся регулярно чистить, при использовании сосновых дров на постоянной основе.В целом все хвойные породы имеют высокий уровень выделения смолы, она вытекает при нагревании дров и если топка печи камина открытая, то такие дрова для неё не рекомендуются. А для дымохода коленчатого типа они вообще не подходят, потому что густой дым, выделяемый при сгорании смолы, оседает на стенках. Да и сгорают такие дрова быстро. При использовании хвойных дров их нужно с чем-то комбинировать, например с ольховыми.Ольховые дроваОльховые дрова достаточно легко узнать при покупке. На срезе они имеют оранжевый цвет, доходящий иногда даже до красного или голубого оттенков. У ольховых дров есть несколько важных преимуществ перед остальными. Например, они быстро высыхают, и купить плохие дрова из ольхи достаточно трудно. Также они облают приятным ароматом при горении, как и высокой теплоотдачей. Дыма от них образуется мало, а все полезные свойства ольхи при этом отлично сохраняются.Для бань они также подходят по причине своей жаркости и минимального количества выделяемого дыма. Это важно в маленьких помещениях. Ольха весьма популярный выбор для отопления, и в прошлом, и сегодня. А опилки, которые останутся после рубки дров можно применить для копчения мяса или рыбы в коптильне.Копоть в дымоходеДрова из берёзы предпочитают множество людей. Их выбирают для себя по ряду положительных качеств. Они очень легко колются, что тоже достаточно не маловажно; быстро высыхают, не стоит опасаться, что можно купить сырые; отдают очень интенсивное тепло; достаточно доступны по цене; и наконец наиболее распространённые на рынке, их проще всего найти.Топить печь или камин березовыми дровами очень просто и приятно. Березовые дрова легко разгораются, ярко горят и обеспечивают много тепла, не оставляя после себя больших углей. Но если такие дрова хранить не правильно, можно узнать, что береза подвержена активному гниению и трухлявости. Запасти такие дрова впрок не получится. А также береза засоряет дымоход из-за объёма дёгтя.Приятный аромат от дров тоже плюсЛиповые дрова не получится хранить более двух или трёх лет. Они начинают терять свои качества. Однако продолжают цениться тем, что очень хорошо горят и достаточно быстро нагревают печь или камин. Липа может выделять приятный дым при горении, а также очень много лечебных паров, которые содержат фитонциды. Они оказывают положительное влияние на заживление ран и способны облегчить разные лёгочные заболевания.Намного реже используют как дрова иву и тополь. Их применяют только в том случае, если иные варианты, даже со смолами, отсутствуют. У них очень рыхлая и при этом мягкая древесина, что делает такие дрова самыми низкосортными. Их нельзя назвать подходящими ни для строительства зданий, ни для отопления. Даже для того, чтобы развести костёр, они не подходят. Исключение могут составлять заборы из ивовой лозы.Щепки тоже пригодятся