Кто они - соперники Бэнкси,или что рисуют современные уличные художники, которые сумели покорить мир

Эти направления искусства похожи, но одновременно они разные. Граффити – это уличные надписи, выполненные в определенном стиле. А стрит-арт – это нанесение уличных рисунков. Согласно историческим фактам, эти два направления получили свое развитие еще в древности, когда появились наскальные рисунки и надписи. Однако пик популярности и развития получили несколько позже, начиная с 1920 года и дальше. Сейчас рисовать на стенах пытаются многие. Большой известности в мире смогли добиться такие художники, как Бэнкси, Арон де Ла Круз, Ос Жемеос, ОакОак и другие.
История и особенности граффити и стрит-арта
В наше время граффити считают одним из направлений искусства. Проще говоря, это разнообразные надписи и рисунки на стенах, которые сделаны с использованием разных техник рисования. Изображения, нанесенные на стены, называют не граффити, а стрит-артом – это красиво и похоже на вызов обществу. Действительно, долгое время на стенках не рисовали картины, а больше делали надписи красками. Сейчас эти два направления разделяют, причем у каждого из них есть свои отличия.
Древние наскальные рисунки и надписи были найдены в Египте и Греции.
В переводе с итальянского языка «граффити» означает «царапать на стенах», а с греческого – «писать». Считается, что история начинается с древних времен, когда первобытные люди пытались нарисовать на стенах примитивные рисунки и сделать надписи. Первая наскальная живопись обнаружена в эпоху палеолита. Рисунки и надписи были найдены в племенах майя, Древнем Египте, Риме, Греции, у восточных славян.
Современное направление граффити стало развиваться в 1920 году в Америке. Рисунки и надписи стали появляться в нью-йоркском метрополитене. Однако пик развития этого направления все-таки приходится на 1969-1975 годы. Тем не менее граффити и его последователей не сразу признали талантливыми художниками. Долгое время с ними боролись как с преступниками, наказывали в виде штрафов и даже лишения свободы за их попытку самовыражения.
Пик развития граффити и стрит-арта наблюдался в 70-х годах в Нью-Йорке. / Фото:Яндекс.Дзен
Само направление может иметь несколько разновидностей. Классический вид граффити – это Writing. Также используют Tagging, Bombing, Scratching и Clean Advertising. В стрит-арте существует нанесение рисунка в классическом стиле, а также трафарет, стикер, инсталляция, мозаика, 3D-объекты и другое.
Научиться рисовать в технике «граффити» или «стрит-арт» может каждый желающий. Для этого нужно не так много. Это аэрозольная краска (валик, кисти), место для работы (стенки домов, подъездов и тому подобное), вдохновение и начальные азы художника.
Как художник Бэнкси произвел фурор своими рисунками
Никто не знает, кто на самом деле этот Бэнкси, но его картины стоят очень дорого.
Бэнкси считают загадочным художником, который рисует необыкновенные реалистические картины на стенах домов. На самом деле никто толком не знает настоящее имя британца. Бэнкси всего лишь псевдоним. Хотя как-то одна из местных газет сделала заявление, что настоящее имя парня Робин Ганнингем. До сих пор эта информация официально не подтверждена. Он по-прежнему сохраняет анонимность своей личности и рисует новые работы, которые оцениваются очень дорого.
Впервые его рисунки появились в 1990 году на улицах Лондона. В своих работах художник использует трафареты, которые заранее продумывает и подготавливает. Однако рисует он не только на стенах, но и на бумаге. Вот эти шедевры покупают на аукционах за большие деньги. Правда, Бэнкси не всем желающим продает свои рисунки.
Работы Бэнкси носят провокационный характер. / Фото: oir.mobi
Видимо, он хочет, чтобы его работы находились у достойных людей. Фишка художника – это уличные скандальные акции с провокационными граффити. Это два целующихся полицейских в одном из лондонских проулков. Или жена с мужем в окне, а за окном повис на одной руке голый любовник. Подобные акции и скандальные рисунки можно перечислять долго.
Чтобы увидеть граффити художника Бэнкси, можно посетить Лондонский зоопарк или галерею «Тэйт», в музее современной истории в Нью-Йорке или Бруклине. Многие с нетерпением ждут его новых работ, предвкушая очередную провокацию.
Минималист Арон де Ла Круз
Необычные рисунки американского художника Арона де ла Круза не менее интересны и популярны в мире. В них Арон использует стиль минимализма. До него такого никто не делал. Хотя сам Арон никак не называет свое искусство, он просто творит. Художник уверен, что любое искусство, в том числе и его работы, – это вызов себе.
Создать произведение, которое сможет затронуть сердца людей, удается не каждому творцу. В процессе работы Арон не продумывает предварительно идею. Он рисует сразу, подключая эмоциональную и интуитивную стороны.
Работы Арона де Ла Круза заметно отличаются от уличных граффити.
У художника нет одинаковых работ, поскольку каждый раз получается единственный в своем роде шедевр. Сан-Франциско стал его новым местом жительства. Там же он и работает. Его радует то, что в этом городе много места, где можно безгранично творить. Его заветная мечта – это украсить целую улицу своими работами. Сейчас Арон рисует не только на улице, но и украшает вещи в технике граффити-минимализм. Выглядит это очень оригинально и стильно.
Творчество Ос Жемеос заставляет людей чувствовать
Главные цвета Ос Жермеос в рисунках - это красный и желтый.
Оказывается, что «Ос Жемеос» – это не один художник, а творческий дуэт братьев-близнецов из Бразилии. Речь идет о Густаво и Отавио Пандольфо, рисунки которых можно увидеть по всему миру. Рисуя картины на улицах, Ос Жемеос пытались выразить то, что ощущали внутри себя, при этом вызывая и у окружающих какие-то чувства.
Их творчество начиналось с того, что братья копировали работы их любимых художников, а также близких людей, которые тоже рисовали картины. В первую очередь своей мамы и старшего брата. Со временем их стиль изменился и стал включать в себя смесь своих задумок и идей других художников. Получались новые необычные и неповторимые работы. Братья используют в работах не только граффити, но и стрит-арт, а также фрагменты бразильской культуры. Их именной фишкой является использование в работах желтого и красного цветов.
Ос Жемеос оригинально разрисовали замок. / Фото:artifex.ru
В 2005 году в жизни Ос Жемеос произошло еще одно важное событие. Их и других известных художников граффити пригласили поучаствовать в проекте. Нужно было разрисовать целый поезд, он до сих пор курсирует по расписанию в Бразилии.
ОакОак утверждает, что красота прячется в мелочах
ОакОак с помощью рисунков превращает городские дефекты в достоинства.
Работы этого уличного художника из Франции весьма необычны. У ОакОак (это его псевдоним) нестандартные работы, выполненные в стиль-арте. О нем, как и о британском художнике Бэнкси, практически нет никакой информации. Однако его смешные уличные работы сразу узнают. Он не разрисовывает стены улиц или метро огромными рисунками или надписями. Но создает небольшие юмористические рисунки и сценки, используя дефекты городского окружения. Иногда ОакОак называет себя в шутку «Марателем».
Рисунки ОакОак всегда получаются с ноткой юмора. / Фото: diary.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии