Кто они - соперники Бэнкси,или что рисуют современные уличные художники, которые сумели покорить мир

История и особенности граффити и стрит-арта

Древние наскальные рисунки и надписи были найдены в Египте и Греции.

Пик развития граффити и стрит-арта наблюдался в 70-х годах в Нью-Йорке. / Фото:Яндекс.Дзен









Как художник Бэнкси произвел фурор своими рисунками





Никто не знает, кто на самом деле этот Бэнкси, но его картины стоят очень дорого.

Работы Бэнкси носят провокационный характер. / Фото: oir.mobi

Минималист Арон де Ла Круз

Работы Арона де Ла Круза заметно отличаются от уличных граффити.

Творчество Ос Жемеос заставляет людей чувствовать

Главные цвета Ос Жермеос в рисунках - это красный и желтый.

Ос Жемеос оригинально разрисовали замок. / Фото:artifex.ru

ОакОак утверждает, что красота прячется в мелочах

ОакОак с помощью рисунков превращает городские дефекты в достоинства.

Рисунки ОакОак всегда получаются с ноткой юмора. / Фото: diary.ru