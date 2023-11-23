Одри Хепбёрн и Юбер де Живанши: Сильнее страсти, больше, чем любовь

Кажется, их встреча была предопределена судьбой. И они встретились в 1953 году, чтобы каждый из них нашёл себя благодаря другому человеку. Одри Хепбёрн и Юбер де Живанши на протяжении 40 лет были неотделимы друг от друга. Они могли находиться по разные стороны океана, но незримо находиться рядом. Что связывало талантливую актрису и блестящего модельера на протяжении нескольких десятилетий, и почему после ухода Одри Хепбёрн Юбер де Живанши не смог остаться в профессии?
Судьбоносная встреча
Одри Хепбёрн и Юбер де Живанши. / Фото: www.wp.com
Одри Хепбёрн к моменту своего самого первого визита в модельный дом Юбера де Живанши уже была известна в Америке. Молодая актриса уже сыграла свою первую звёздную роль в «Римских каникулах», однако во Франции о восходящей американской звезде ещё на знали, да и фильм во французском прокате появился несколько позже.
Кадр из фильма «Римские каникулы». / Фото: www.fanpop.com
Одри прибыла в Париж вовсе не на экскурсию, ей нужно было подобрать несколько костюмов для своей героини в «Сабрине». Актриса подолгу пересматривала модели самых разных французских кутюрье в надежде увидеть именно такие наряды, в которые она могла бы влюбиться с первого взгляда.
Молодой модельер, открывший свой модный дом всего за год до приезда Одри в Париж, привлёк внимание девушки свежестью и неординарностью своих нарядов. Ей показалось, что модели этого кутюрье подойдут ей идеально. Время показало, что она не ошиблась.
Одри Хепбёрн и Юбер де Живанши. / Фото: www.babr24.net
Однако в момент первой встречи будущий законодатель моды оказался весьма разочарован. Он ожидал увидеть совсем другую актрису, снявшуюся в фильме «Ребро Адама» Только звали её Кэтрин, и она была однофамилицей Одри. О пошиве новых нарядов для незнакомки речь не шла, Юбер де Живанши предложил ей выбрать костюмы из уже готовых моделей. Впрочем, предложенные костюмы понравились актрисе, несколько из них она отобрала для съёмок. Они подошли идеально не только к образу героини, которую Одри предстояло играть, но и прекрасно подчеркнули индивидуальность самой актрисы.
Кадр из фильма «Сабина». / Фото: www.blogspot.com
Картина «Сабрина» впоследствии завоевала «Оскар» благодаря костюмам, однако получала престижную премию официальный костюмер фильма Эдит Хэд. Но Одри Хепбёрн неоднократно в своих интервью упоминала о том, что её наряды были из новой коллекции молодого парижского модельера Юбера де Живанши. Благодаря этому у кутюрье появилось множество новых клиентов, он очень быстро обрёл популярность в мире моды.
Поэтому, когда Одри прилетела в Париж, чтобы извиниться перед Живанши, он стал благодарить девушку за собственную известность. В этот день и было положено начало их дружбе, длиною в целую жизнь.
Дружба сильнее любви
Одри Хепбёрн и Юбер де Живанши. / Фото: www.robb.report
Теперь Одри Хепбёрн во время подписания контрактов на участие в съёмках отдельно оговаривала, что все костюмы для неё будет создавать только Юбер де Живанши. Впрочем, в обычной жизни известная актриса тоже неизменно одевалась у своего любимого дизайнера и неизменно следовала его советам.
Легендарное чёрное платье, созданное модельером для съемок Одри Хепбёрн в фильме «Завтрак у Тиффани». / Фото: www.yandex.net
Она всегда выглядела удивительно стильно и элегантно, её украшения идеально сочетались с костюмами и платьями. И даже прическу актриса соглашалась изменить, только посоветовавшись с Живанши. В «Завтраке у Тиффани» и «Забавной мордашке», в фильмах «Как украсть миллион» и «Шарада» Одри блистала в платьях Юбера, а затем её образ и стиль пытались копировать миллионы женщин из разных стран.
Одри Хепбёрн и Юбер де Живанши. / Фото: www.pinimg.com
У Живанши уже было множество богатых и влиятельных клиенток, в том числе Жаклин Кеннеди, однако Одри была его музой, его вдохновением и его другом. Уже через год после знакомства модельера и актрисы, в его ателье появился манекен Хепбёрн. На нём подгоняли по фигуре все звёздные наряды и их не разу не приходилось перешивать. Как не пришлось ни разу переделывать и сам манекен, актриса сохраняла фигуру на протяжении всей жизни.
Одри Хепбёрн и Юбер де Живанши. / Фото: www.blogspot.com
Юбер де Живанши был рядом с актрисой в минуты радости и в те дни, когда ей было трудно. Он готов был утирать ей слёзы, когда она рассталась со своим первым супругом, он сшил её потрясающий свадебный наряд для росписи с Андреа Дотти. Это на плече Юбера рыдала Одри, оплакивая смерть своего новорожденного малыша, а он держал на руках её сына Шона, став для него крестным отцом.
Одри Хепбёрн и Юбер де Живанши. / Фото: www.binokl.cc
Когда же актриса сказала Юберу о своей мечте иметь свой уникальный аромат, он нашел возможность пригласить Франсиса Фарбона, одного из лучших парфюмеров, который и создал эксклюзивные духи для «малышки Одри». Когда же через год аромат «L’Interdit» поступил в продажу, он стал настоящим бестселлером. Всем хотелось примерить на себя звёздный парфюм.
Конец эпохи
Одри Хепбёрн и Юбер де Живанши. / Фото: www.g4.dcdn.lt
Юбер де Живанши всегда был рядом с Одри. Не оставлял он её и во время болезни. Его муза, его любимая актриса мучилась от страшных болей, а он при ней держался и лишь закрывая за собой дверь, не мог сдержать слёз. Было очевидно, что Одри уходит, а он не в силах удержать её в этом мире. Но он по-прежнему готов был исполнить любую её прихоть. Когда Одри захотела побывать в Швейцарии совсем незадолго до смерти, он лично прислал за ней частный самолёт, позаботившись об удобстве актрисы.
Одри Хепбёрн и Юбер де Живанши. / Фото: www.tmweb.ru
Её не стало в январе 1993 года. После ухода своей музы Юбер де Живанши совершенно не мог творить. Словно она забрала с собой всё его вдохновение. В 1995 он передал управление модным домом своему преемнику и уединился в загородном доме. Лишь в 2015 году он нарушил своё многолетнее молчание, издав книгу эскизов тех костюмов, что кутюрье создавал для своей музы.
Перелистывая страницы с собственными рисунками, он будто бы вновь проживал каждую встречу со своей малышкой Одри. Юбер де Живанши ушёл из жизни в марте 2018 года, на 25 лет пережив свою музу.
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