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Совместный проект Сальвадора Дали с Playboy: ничего личного, только деньги


Совместный проект Сальвадора Дали с Playboy.

Совместный проект Сальвадора Дали с Playboy.

Белозубые одинаково загорелые блондинки, местами подкачанные, местами подтянутые, местами подретушированные в графических редакторах – именно так выглядит сегодня журнал Playboy. И многим даже в голову не приходит, что задумывался он, как журнал для настоящих мужчин, а не для представителей компьютерного поколения. Были времена, когда в этот журнал приглашали лучших писателей и художников, чтобы те продемонстрировали своё видение красоты женского тела.

Совместный проект Сальвадора Дали с Playboy: от эскизов до воплощения.

Совместный проект Сальвадора Дали с Playboy: от эскизов до воплощения.

 

В 1974 году Playboy пригласил самого необычного художника всех времён и народов – Сальвадора Дали. Он создал эскизы, которые воплотил в реальность фотограф Помпео Пасар объединив названием «Эротический мир Сальвадора Дали». Если вспомнить, что вопрос визуального воплощения сексуальных желаний занимал Дали еще с начала 1920-х, его можно смело считать предтечей Хью Хефнера. Дали, как и Хефнер, был страстным поклонником Зигмунда Фрейда, и искренне полагал, что ничего возмутительного в сексе нет, и его можно и нужно использовать как мотиватор курса в становлении индивидуальности человека.
Эскизы мастера.

Эскизы мастера.

 

Дали полностью руководил всем процессом, выстраивая каждый кадр на основе собственных зарисовок. Он выработал систему команд. Словно настоящий повелитель этих прекрасных женщин, художник встроил их в собственный мир иллюзий, даровал им бессмертие и потребовал взамен полного повиновения, чтобы смотреть на них и наслаждаться вуайеристской позицией, которую он обустроил для себя и всего остального мира.
Очаровательные модели в проекте Дали.

Очаровательные модели в проекте Дали.


Реализуя самые смелые фантазии..

Реализуя самые смелые фантазии..

 

Дали, как художник, был одержим наготой, скрытой сексуальностью и проявлением секса в человеческом подсознании, как символов, знаков и фантазий. К тому же он любил шокировать, ошеломлять и запутывать… И чего греха таить, зарабатывать на этом он тоже очень любил. Ведь не зря Дали сам себя называл «проституткой от искусства».
Невероятный сюр..

Невероятный сюр..

 
Выполняя желания мастера..

Выполняя желания мастера..

 
Полная свобода.

Полная свобода.

 

В интервью, когда журналисты попросили прокомментировать его совместную работу с Playboy, Дали заверил читателей, что «смысл» его работ обусловлен самой «чистейшей» мотивацией… «деньгами».
Невероятные сюжеты Сальвадора Дали.

Невероятные сюжеты Сальвадора Дали.

 
Мастер и его модели.

Мастер и его модели.

 
Дали за работой.

Дали за работой.

 

БОНУС
Эскиз мастера.

Эскиз мастера.

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