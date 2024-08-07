Совместный проект Сальвадора Дали с Playboy: ничего личного, только деньги

Совместный проект Сальвадора Дали с Playboy.
Белозубые одинаково загорелые блондинки, местами подкачанные, местами подтянутые, местами подретушированные в графических редакторах – именно так выглядит сегодня журнал Playboy. И многим даже в голову не приходит, что задумывался он, как журнал для настоящих мужчин, а не для представителей компьютерного поколения.
Совместный проект Сальвадора Дали с Playboy: от эскизов до воплощения.
В 1974 году Playboy пригласил самого необычного художника всех времён и народов – Сальвадора Дали. Он создал эскизы, которые воплотил в реальность фотограф Помпео Пасар объединив названием «Эротический мир Сальвадора Дали». Если вспомнить, что вопрос визуального воплощения сексуальных желаний занимал Дали еще с начала 1920-х, его можно смело считать предтечей Хью Хефнера. Дали, как и Хефнер, был страстным поклонником Зигмунда Фрейда, и искренне полагал, что ничего возмутительного в сексе нет, и его можно и нужно использовать как мотиватор курса в становлении индивидуальности человека.
Эскизы мастера.
Дали полностью руководил всем процессом, выстраивая каждый кадр на основе собственных зарисовок. Он выработал систему команд. Словно настоящий повелитель этих прекрасных женщин, художник встроил их в собственный мир иллюзий, даровал им бессмертие и потребовал взамен полного повиновения, чтобы смотреть на них и наслаждаться вуайеристской позицией, которую он обустроил для себя и всего остального мира.
Очаровательные модели в проекте Дали.
Реализуя самые смелые фантазии..
Дали, как художник, был одержим наготой, скрытой сексуальностью и проявлением секса в человеческом подсознании, как символов, знаков и фантазий. К тому же он любил шокировать, ошеломлять и запутывать… И чего греха таить, зарабатывать на этом он тоже очень любил. Ведь не зря Дали сам себя называл «проституткой от искусства».
Невероятный сюр..
Выполняя желания мастера..
Полная свобода.
В интервью, когда журналисты попросили прокомментировать его совместную работу с Playboy, Дали заверил читателей, что «смысл» его работ обусловлен самой «чистейшей» мотивацией… «деньгами».
Невероятные сюжеты Сальвадора Дали.
Мастер и его модели.
Дали за работой.
БОНУС
Эскиз мастера.
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