10 древних религий, которые по-прежнему существуют сегодня

Зороастризм - древнейшая монотеистическая религия./фото: diplomatter.ru
С течением времени изменялись убеждения и верования людей, и многим древним религиям пришлось приспосабливаться к новому миру, чтобы выжить. Сегодня некоторые системы верования настолько далеко ушли от своих истоков, что порой не имеют ничего общего с тем, чем они были вначале. Но тем не менее, последователей у древних религий и сегодня достаточно много.
1. Асатруарфелагид
Церковь Тора и Одина./фото: listverse.com
Исландия
Церковь под названием «Асатруарфелагид» объединяет последователей, поклоняющихся Тору и Одину. Сегодня у церкви около 2400 адептов, которые даже открыли свой собственный храм возле Рейкьявика. В нем священники северной религии проводят церемонии свадеб, похорон и древние ритуалы, которые лишь немногим отличаются от ритуалов викингов (естественно, они не приносят в жертву детей, как их предки). Новая религия имеет мало общего с порочными языческими верованиями, которые вдохновили ее. Для последователей Асатруарфелагид она скорее свидетельствует о продолжении культурных традиций, а не о вере в древние мифы.
2. Зороастризм
Древнейшая монотеистическая религия./фото: ru.onlyimage.com
Иран
Зороастризм восходит к VI веку до нашей эры и он был назван первой монотеистической религией на Земле. Эта вера никогда не была полностью уничтожена, хотя она, конечно, не столь сильна, как это было раньше. Зороастрийцы не верят в евангелизацию или склонение других в свою веру, поэтому количество последователей этой религии постоянно уменьшается. Сегодня осталось только 190 000 зороастрийцев, большинство из них в Индии и Иране. Они до сих пор проводят древние ритуалы и делают все возможное, чтобы сохранить уникальный погребальный обряд - небесное погребение.
Зороастрийцы верят, что они не должны загрязнять землю мертвыми телами. Вместо этого они относят трупы на вершины специальных погребальных башен, где их съедают грифы. Однако, сегодня осталась только одна погребальная башня в мире, расположенная в Йезде, Иран. Поэтому тела зороастрийцев, которых хоронят согласно обычаев их веры, зачастую везут через всю страну.
3. Ту Эр Шен
Китайский бог гомосексуализма./фото: terraoko.com
Китай
Согласно легендам, Ту Эр Шен начал свою жизнь как смертный человек по имени Ху Тяньбао, который влюбился в чиновника. Ху Тяньбао слишком боялся признаться об этом объекту своей страсти и вместо этого тайно подсматривал за голым чиновником через дырку в стене его ванной. Когда его поймали с поличным, разъяренный чиновник избил Ху Тяньбао до смерти. Месяц спустя Ху Тяньбао явился другому человеку во сне в виде кролика и заявил, что стал богом любителей однополой любви и нуждается в том, чтобы смертные люди построили ему святыню.
Вскоре это превратилось в целую религию, посвященную Ту Эр Шену, пока китайское правительство не запретило ее, объявив «распущенным культом». Сегодня даосский священник пытается возродить религию Ту Эр Шена и построил храм богу-кролику гомосексуализма. Там он проводит гей-свадьбы и призывает людей молиться за то, чтобы бог помог им в любви.
4. Марийцы
Язычники России./фото: listverse.com
Россия
Марийцы - русская этническая группа, которая издавна исповедует языство. Природа, по их мнению, является мощным источником добра, который работает, чтобы помочь человечеству, до тех пор, как человечество не вредит природе. Когда христианство стало основной религией, марийцам запретили исповедовать из старую веру, но некоторые из них постоянно продолжали проводить ритуалы под покровом ночи. С момента распада Советского Союза марийцы наконец смогли следовать своей вере в открытую. Сегодня есть представители этой народности, в основном в сельской местности, которые до сих пор практикуют старые ритуалы, которые уже частично изменились под влиянием христианских традиций.
5. Возвращение эллинов
Последователи греческих богов./фото: listverse.com
Греция
С 1996 года группа людей, объединившаяся в сообщество «Возвращение эллинов», пытается возродить веру в греческих богов. Движение было начато профессором философии по имени Трифон Олимпиос. Сегодня он собрал целый ряд последователей и проводит древние греческие фестивали. Одним из них является фестиваль Прометея, посвященный празднованию того, как Прометей подарил огонь человечеству.
6. Науа
Последние ацтеки./фото: listverse.com
Мексика
Одна из уцелевших групп ацтеков, которая называется науа, представляет собой смесь множества различных племен и верований коренных народов. Некоторые из этих людей до сих пор используют традиционные методы целительства, излечивая свои болезни травами, окуриваниями, а иногда даже кровью принесенных в жертву цыплят. Они также до сих пор практикуют некоторые из ритуалов. В ходе одного из них (танца воздушных гимнастов) пять человек поднимаются на очень высокий столб, где привязываются веревками. Один остается на верхушке столба и играет на барабане и тростниковой флейте, в то время как другие спрыгивают вниз и вращаются на веревках вокруг столба, делая 52 оборота, что символизирует 52-летний цикл древнего ацтекского календаря.
7. Ромува
Религия, которая существовала в тайне 1000 лет./фото: listverse.com
Литва
Тысячу лет назад в современной Литве жили народности балтов, которые поклонялись огню, как чему-то священному и вечному. Эти племена строили убежища на самых высоких холмах, где их жрецы хранили вечно пылающий огонь. В каждом доме также внутри священного очага поддерживали всегда горящий огонь. Эта религия вернулась в 1967 году, в то время как Литва была при советской власти и была названа «Движением Ромува». Хотя при СССР пытались искоренить это движение «возвращения литовцев к своим истокам», когда Союз распался, Ромува снова распространилась и сегодня даже признается в качестве «нетрадиционной религии» в Литве.
8. Тенгрианство
Религия Чингисхана./фото: pl.com.ua
Центральная Азия
Самым известным тенгрианцем был, вероятно, Чингисхан, который остался верен своим принципам и предоставил свободу религии по всей своей империи. Сегодня последователи используют эту религию, чтобы «вернуться к прошлому своей страны». Тенгрианство было возрождено сегодня как способ создания национальной идентичности и сопротивления влиянию глобализации. Но его последователи часто одновременно практикуют другие религии.
9. Новый Рим
Современный римский пантеон./фото: listverse.com
Италия
В 1960-е годы в Италии появилось движение, называющее себя «римским традиционалистским движением», которое хотело вернуть традиции своих римских предков, в том числе культ Юпитера. Усилия по возвращению древней веры приняли много различных форм. По всему миру появились организации с различными идеологиями, которые все объединяла одна цель - вернуть римских богов. В Соединенных Штатах такой организацией является группа под названием «Новый Рим». Она отмечает древние римские праздники и может похвастаться тем, что старается придерживаться при этом историзма, насколько это возможно.
10. Кеметизм
Фараоны Гарлема./фото: listverse.com
США
Египетские боги возвращаются там, где этого можно было ожидать в последнюю очередь - в Гарлеме. Религия, которая называется кеметизм, была названа в честь древнего названия Египта (Кемет), и у нее уже есть тысячи последователей. Эти люди проводят древние церемонии, одетые в традиционные египетские одежды. У них есть правила, регламентирующие, какую одежду можно носить на каждый день недели. У них даже есть своя школа, в которой учат идеологии кеметизма.
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