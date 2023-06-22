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Секретные бункеры и бомбоубежища Швейцарии

Во время Второй мировой войны у Швейцарии была сеть из почти 8 000 секретных бункеров и бомбоубежищ. Далее, во времена «холодной войны» швейцарцы увеличили военные расходы на содержание оставшихся секретных бункеров и постройку новых. Более того, многие жилые дома должны были иметь бомбоубежища на случай ядерной катастрофы.

В последние годы, из-за уменьшения угрозы ядерных войн и высокой стоимости содержания, число секретных бункеров и бомбоубежищ стремительно сокращалось. Часть из них были просто закрыты, другие продали и переоборудовали под гостиницы, музеи и даже сыроварни.

Секретные бункеры и бомбоубежища Швейцарии

1. Среднестатистическое швейцарское бомбоубежище — это бункер площадью 2.5×3.5 м, который нередко располагался в подвале обычного жилого дома. Пол, потолок и стены бункера сделаны, как и положено, из массивных железобетонных плит.

Это город Фаулензее, Швейцария, 19 октября 2015. На переднем плане — бывшие артиллерийские крепости швейцарской армии. Никогда и не найдешь их. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

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2. Замаскированный пулеметный бункер возле села Реальп  в Швейцарии. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Замаскированный пулеметный бункер возле села Реальп в Швейцарии

3. Сен-Готард — самый важный горный перевал Швейцарских Альп. Это вход в еще один секретный бункер. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Сен-Готард — самый важный горный перевал Швейцарских Альп

4. Тоннель в артиллерийском форте в Фаулензее. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Тоннель в артиллерийском форте в Фаулензее

5. Пушка в этом же артиллерийском форте в Фаулензее, Швейцария. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Пушка в этом же артиллерийском форте в Фаулензее, Швейцария

6. Заглянем в ствол пушки. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Заглянем в ствол пушки

7. Ствол пушки в артиллерийском форте в Фаулензее, Швейцария. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Ствол пушки в артиллерийском форте в Фаулензее, Швейцария

8. Коммуна Аттингхаузен в Швейцарии, в кантоне Ури. Здесь находится секретный бункер и командный пункт. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Коммуна Аттингхаузен в Швейцарии, в кантоне Ури

9. Бывшая швейцарская артиллерийская крепость в скале на перевале Сен-Готард. Даже дуло пушки до сих пор торчит. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Бывшая швейцарская артиллерийская крепость в скале на перевале Сен-Готард

10. Плакат гласит: «Военный объект. Вход и фотографирование запрещены». Крепость Sasso da Pigna на перевале Сен-Готард. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Крепость Sasso da Pigna на перевале Сен-Готард

11. Операционная комната внутри одной артиллерийской крепости. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Операционная комната внутри одной артиллерийской крепости

12. Закамуфлированный артиллерийский форт в скале, 6 января 2016. Пушка все еще на месте. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Закамуфлированный артиллерийский форт в скале

13. А так вот это выглядит с обратной стороны. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Закамуфлированный артиллерийский форт в скале

14. Неподалеку от этого места находится еще один артиллерийский закамуфлированный объект. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Неподалеку от этого места находится еще один артиллерийский закамуфлированный объект

15. Командный пункт в артиллерийском форте возле города Фаулензее. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Командный пункт в артиллерийском форте возле города Фаулензее

16. Бывший артиллерийский форт швейцарской армии в городе Фаулензее, Швейцария, 19 октября 2015. Использовался он в военных целях с 1943 по 1993 гг. Сейчас это музей. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Бывший артиллерийский форт швейцарской армии в городе Фаулензее, Швейцария

17. Замаскированный под средневековый дом в городе Duggingen, Швейцария, 19 августа 2015. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Замаскированный под средневековый дом в городе Duggingen, Швейцария

18. Этот бывший бункер швейцарской армии недалеко от города Эрстфельд сейчас используется для выращивания грибов, 29 августа 2015. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Этот бывший бункер швейцарской армии недалеко от города Эрстфельд сейчас используется для выращивания грибов

19. В этом бывшем бункере в городе Гисвиль, Швейцария обосновалась сыроварня, 27 октября 2015. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

В этом бывшем бункере в городе Гисвиль, Швейцария обосновалась сыроварня

20. Отель в бывшем швейцарском армейском бункере на перевале Сен-Готард, Швейцария. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Отель в бывшем швейцарском армейском бункере на перевале Сен-Готард, Швейцария

21. Замаскированные пушки в швейцарских Альпах. Функционировали и поддерживались эти объекты в 1943-1993 гг. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

Замаскированные пушки в швейцарских Альпах

22. За проволокой скрывается очередной артиллерийский бункер, построенный в Швейцарии в 1937-1939 гг. Функционировал и поддерживался он до 1988-1989 гг. Сейчас это музей. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

За проволокой скрывается очередной артиллерийский бункер, построенный в Швейцарии в 1937-1939 гг

23. Кажется, что это дом, но на самом деле это бывший военный секретный бункер в городе Duggingen, Швейцария, 19 августа 2015. (Фото Arnd Wiegmann | Reuters):

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Секретные бункеры и бомбоубежища Швейцарии

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Секретные бункеры и бомбоубежища ШвейцарииПодписаться на мой Instagram

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