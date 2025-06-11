История уникального бетонного форта США, который выдержал обстрелы несколькими тысячами бомб

Уникальный бетонный форт с интересной историей. /Фото: maximonline.ru

Место расположения будущего форта на современной карте. /Фото: worldofwarships.ru

Вид на остров Эль-Фрейл до начала строительства на нём фортификации армии США. /Фото: en.wikipedia.org

Чертёж форта Драм. /Фото: maximonline.ru

Схема внешних и внутренних объектов и помещений, расположенных на территории форта. /Фото: maximonline.ru

Гарнизон армии США на форте Драм один из первых принял бой с японцами. /Фото: worldofwarships.ru

Неприступность и вооружение форта помогали обороняться несколько месяцев. /Фото: topwar.ru

Вид на форт Драм с воздуха. /Фото: pikabu.ru

Фотография объекта с видными повреждениями от обстрелов. /Фото: warhistoryonline.com

Американские войска готовятся к взятию форта Драм в 1945 году. /Фото: maximonline.ru

Войска США высаживаются на форт Драм, апрель 1945 года. /Фото: laststandonzombieisland.com

Сохранившиеся остатки орудий на форте Драм, современный вид. /Фото: ivejournal.com