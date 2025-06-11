История уникального бетонного форта США, который выдержал обстрелы несколькими тысячами бомб

В истории Второй мировой войны есть немало эпизодов, когда объекты или населённые пункты выдерживали долгую осаду противника. Многие из них в конечном счёте падали под натиском врага. С американским фортом Драм, вошедшим в историю как «Бетонный линкор», в конце концов случилась похожая история. Вот только взять гарнизон армии США удалось лишь измором, потому что неприступная крепость из бетона сумела с достоинством выдержать многократные обстрелы тысячами авиабомб.
Уникальный бетонный форт с интересной историей. /Фото: maximonline.ru
«Бетонным линкором» фортификационный объект Драм, который является элементом американских оборонительных укреплений, расположенных на филиппинском острове Коррехидор, называют условно - это всё-таки статичный пункт дислокации американских войск. Но его силуэт в действительности подобен линейному кораблю, некогда привычному в армии США. Даже образец реального судна дают, на который форт Драм так похож - обычно здесь вспоминают «Западную Вирджинию».
Место расположения будущего форта на современной карте. /Фото: worldofwarships.ru
Построили его действительно в тот период, когда линкоры были в ходу: после того, как в 1898 году, после победы в Испано-американской войне Штаты установили контроль, в том числе над Филиппинами, было решено усилить свою обороноспособность в районе Манильской бухты. Тогда-то и решили укрепить не только уже существующую крепость Коррехидор, но и задействовать лежащий почти в десятке километров остров Эль-Фрейл, который и стал местом строительства нового форта.
Вид на остров Эль-Фрейл до начала строительства на нём фортификации армии США. /Фото: en.wikipedia.org
Возведение объекта продлилось почти десять лет - с 1909-го по 1918-й год, ещё и имя присвоили непростое, взяв фамилию одного из самых знаменитых бригадных генералов армии США Ричарда Драма. Несмотря на то, что по размерам форт был не таким уж и масштабным, упор сделали именно на его неприступность, так как предполагалось, что из-за его расположения его в случае ведения боевых действий осадят одним из первых.
Чертёж форта Драм. /Фото: maximonline.ru
На этом пути сделали очень много: в первую очередь, выстроили укреплённые бетонные борта с огромной толщиной - по информации редакции novate.ru, минимум она составляла 7 метров, а в некоторых местах достигала всех 11. Кроме того, форт оснастили массой самого разного мощного оружия и значительным запасом боеприпасов. Отдельного внимания заслуживает инфраструктура объекта, которая отличалась автономностью, способной обеспечить ведения обороны 240 бойцами без какой-либо связи с материком на протяжении многих месяцев.
Схема внешних и внутренних объектов и помещений, расположенных на территории форта. /Фото: maximonline.ru
Поэтому нет ничего удивительного, что форт Драм быстро превратился в легенду среди военных, как один из самых неприступных объектов. Проверить это утверждение на практике пришлось в годы Второй мировой войны, когда США вступила в войну, сражаясь с японцами. Последние чётко осознавали важность форта, ведь его атаковали впервые на следующий день после печально известного уничтожения Пёрл-Харбор, и это была одна из ключевых операций азиатов для окончательного захвата Филлипин.
Гарнизон армии США на форте Драм один из первых принял бой с японцами. /Фото: worldofwarships.ru
Правда, до полноценной осады было ещё несколько месяцев: приблизиться к форту японские подразделения смогли только 31 января 1942 года. Почти три месяца обстрелы не давали результата, хотя производились каждый день - как позднее выяснилось при осмотре объекта, вражеские снаряды сумели войти вглубь бетонных бортов меньше чем на два метра. Из вооружжения пострадали только зенитки форта Драм, а сам он продолжал нерушимо стоять. Японцев это разозлило настолько, что они решились на массовый десант в начале мая 1942 года.
Неприступность и вооружение форта помогали обороняться несколько месяцев. /Фото: topwar.ru
Добраться до территории оборонительной системы острова Коррехидор и его акватории смогло около полтысячи японских солдат, и это считалось, по сути, их поражением. Однако на руку азиатам пришёл человеческий фактор: если укрепления в виде того же форта Драм всё ещё стояли крепко и могли бы не пасть, то солдаты армии США держались из последних сил: помимо ранений от ежедневных обстрелов, их подкосили болезни и начало нехватки ресурсов, как в боеприпасах, так и банально в еде.
Вид на форт Драм с воздуха. /Фото: pikabu.ru
Вот и получается, что форт Драм свою задачу выполнял, прикрывая американских бойцов не один месяц, так и оставшись неприступным, но люди уже не могли держаться без связи и снабжения. В итоге тамошним командиром генералом Уэйнрайтом было принято тяжёлое, но нужное для сохранения личного состава решение сдать укрепления. Само собой, перед уходом с форта вооружение уничтожили взрывом, чтобы не досталась врагу. Так что победа японцев в этом смысле, скорее, пиррова - объект они вроде бы получили под контроль, но теперь это был просто укреплённый бетонный остров, где можно было лишь прятаться, но не полноценно воевать.
Фотография объекта с видными повреждениями от обстрелов. /Фото: warhistoryonline.com
Оттого и дальнейшие события, связанные с фортом Драм, многими воспринимаются странно. Прежде всего, из-за решения японцев остаться на объекте, который перевооружить они не смогли, и это в момент, когда армия США в 1945 году наступала, отвоёвывая Филиппины. И хотя единственное, что они могли делать, это просто отсиживаться там, так как имеющееся у них оружие мало что могло сделать, капитулировать они наотрез отказались. Правда, и американцы не стали церемониться с врагом после отклонения предложения о цивилизованном отходе.
Американские войска готовятся к взятию форта Драм в 1945 году. /Фото: maximonline.ru
Дело в том, что помимо общей ненависти в противнику, американцам уже было известно о тех нечеловеческих кошмарах, которые творили японцы на оккупированных ними территориях с людьми, в том числе в Маниле. Так что сами они человечность также отбросили, и во время высадки у форта в апреле 1945-го и не помышляли биться. Они были настолько разозлёнными, что заполнили вентиляцию объекта легковоспламеняющимися составами а потом отошли и удалённо их подожгли.
Войска США высаживаются на форт Драм, апрель 1945 года. /Фото: laststandonzombieisland.com
В форте начался пожар, который бушевал несколько суток и не оставил ни единого шанса выжить ни одному из 68 японских солдат, отказавшихся капитулировать. Огонь был такой силы, что самим американцам пришло ждать ещё почти неделю, пока жар внутри форта остынет, просто чтобы туда войти. Но именно этот жестокий ход, как считается, сломил остатки сопротивления японской армии на Филиппинах. А вот форт остался относительно не повреждённым, хотя его послевоенный осмотр показал, что только авиабомб и крупнокалиберных снарядов на него сбросили более 3 тысяч, а он критических разрушений так и не получил.
Сохранившиеся остатки орудий на форте Драм, современный вид. /Фото: ivejournal.com
Правда, восстановление форта Драм так и не произошло из-за банальной неактуальности этого объекта в мирные годы. Сегодня эта легендарная фортификация стоит пустая и заброшенная, а работает на нём лишь один маяк для прохода судов по заливу, однако следы сброшенных на него бомб и остатки орудий даже сейчас демонстрируют, насколько мощным и неприступным был некогда этот уникальный форт.
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