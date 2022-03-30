Лайфхак для путешественников, или Как получить свой багаж в аэропорту раньше всех

В ожидании багажа на ленте и не такое увидишь.
У любого путешествия есть одно пренеприятнейшее свойство – рано или поздно оно заканчивается. И приходится возвращаться домой. Да ещё и ждать свой багаж в длинной и недовольной очереди. Что ж, остаться в тёплых и живописных краях подольше вряд ли выйдет, а вот как получить свой чемодан в аэропорту раньше всех научит вот этот лайфхак.
И когда же он приедет?
Когда отпуск заканчивается – это всегда немного грустно. А ещё печальнее тратить последние полчаса отдыха в очереди других пассажиров, нервно ожидающих свой багаж. А ведь когда именно ваш чемодан появится на ленте «волшебного барабана» в аэропорту – известно только его работникам. И то, кстати, не факт. Но, как оказалось, есть вполне рабочий и совершенно правомерный способ получить свои вещи немного раньше остальных. Без хамства и скандалов. Но им, почему-то, крайне редко пользуются.
На стойке регистрации попросите работника аэропорта об одной маленькой и бесплатной услуге.
В следующий раз, когда вы будете проходить регистрацию в аэропорту и взвешивать чемодан у стойки, попросите работника аэропорта пометить ваш багаж, как хрупкий. У подавляющего большинства авиакомпаний эта услуга совершенно бесплатна. На сумку или чемодан поместят соответствующею наклейку («Fragile») и отправят в счастливое путешествие в багажном отсеке.
Всё, что нужно багажу для безопасного полёта.
Этот простой трюк не только значительно увеличит шансы на то, что все ваши вещи доберутся до пункта назначения в целости и сохранности. Но также вы получите свой багаж немного раньше остальных. Так как «хрупкий» груз находится в отдельном отсеке багажного отделения и зачастую отправляется на выдачу первым.
Вернуться домой теперь можно быстрее и без очереди.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии