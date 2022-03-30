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Лайфхак для путешественников, или Как получить свой багаж в аэропорту раньше всех


В ожидании багажа на ленте и не такое увидишь.

В ожидании багажа на ленте и не такое увидишь.

 

У любого путешествия есть одно пренеприятнейшее свойство – рано или поздно оно заканчивается. И приходится возвращаться домой. Да ещё и ждать свой багаж в длинной и недовольной очереди. Что ж, остаться в тёплых и живописных краях подольше вряд ли выйдет, а вот как получить свой чемодан в аэропорту раньше всех научит вот этот лайфхак.

И когда же он приедет?

И когда же он приедет?

 

Когда отпуск заканчивается – это всегда немного грустно. А ещё печальнее тратить последние полчаса отдыха в очереди других пассажиров, нервно ожидающих свой багаж. А ведь когда именно ваш чемодан появится на ленте «волшебного барабана» в аэропорту – известно только его работникам. И то, кстати, не факт. Но, как оказалось, есть вполне рабочий и совершенно правомерный способ получить свои вещи немного раньше остальных. Без хамства и скандалов. Но им, почему-то, крайне редко пользуются.
На стойке регистрации попросите работника аэропорта об одной маленькой и бесплатной услуге.

На стойке регистрации попросите работника аэропорта об одной маленькой и бесплатной услуге.

 

В следующий раз, когда вы будете проходить регистрацию в аэропорту и взвешивать чемодан у стойки, попросите работника аэропорта пометить ваш багаж, как хрупкий. У подавляющего большинства авиакомпаний эта услуга совершенно бесплатна.
На сумку или чемодан поместят соответствующею наклейку («Fragile») и отправят в счастливое путешествие в багажном отсеке.
Всё, что нужно багажу для безопасного полёта.

Всё, что нужно багажу для безопасного полёта.

 

Этот простой трюк не только значительно увеличит шансы на то, что все ваши вещи доберутся до пункта назначения в целости и сохранности. Но также вы получите свой багаж немного раньше остальных. Так как «хрупкий» груз находится в отдельном отсеке багажного отделения и зачастую отправляется на выдачу первым.
Вернуться домой теперь можно быстрее и без очереди.

Вернуться домой теперь можно быстрее и без очереди.

 

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Лайфхак для путешественников, или Как получить свой багаж в аэропорту раньше всех

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Лайфхак для путешественников, или Как получить свой багаж в аэропорту раньше всехПодписаться на мой Instagram
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