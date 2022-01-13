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Как приготовить раствор для кладки пазогребневых блоков

Как приготовить раствор для кладки пазогребневых блоков

Как приготовить раствор для кладки пазогребневых блоков

В одной из статей мы рассказывали, как сделать своими руками пазогребневые блоки для кладки стен и перегородок.

Сегодня поделимся с вами рецептом приготовления раствора для кладки стеновых блоков. Также расскажем, как лучше его наносить.

Чтобы приготовить кладочный раствор, нам потребуются следующие материалы:

  • песок — 3 части;
  • цемент — 1 часть;
  • порошкообразный филлит — 1 часть. 

Филлит служит для придания раствору нужной пластичности (это своего рода природный пластификатор), а также выступает в качестве дополнительно вяжущего на пару с цементом. Материал не самый доступный, поэтому вместо него можно использовать известь. 

Основные этапы работ

Подготавливаем чистую емкость (в данном случае мастер использовал пластиковое корыто). Всыпаем в него три части песка, часть цемента и часть филлита либо извести. Все тщательно перемешиваем, чтобы масса получилась однородной. 

Как приготовить раствор для кладки пазогребневых блоков

Как приготовить раствор для кладки пазогребневых блоков

Как приготовить раствор для кладки пазогребневых блоков

Как приготовить раствор для кладки пазогребневых блоковНа следующем этапе вливаем воду и перемешиваем, пока не получим раствор требуемой консистенции. 

Цементно-песчаный раствор для кладки пазогребневых блоков готов. Теперь можно приступить к самой кладке. 

Первый ряд стеновых блоков имеет ровную подошву и укладывается на фундамент или пол. В данном случае раствор выкладывается обычным мастерком.

А вот наносить раствор мастерком для кладки последующих рядов будет неудобно ввиду особенностей самих блоков. В данном случае можно использовать кондитерский мешок или полиэтиленовый пакет, и наносить раствор «колбаской». 

Как приготовить раствор для кладки пазогребневых блоков

Видео по теме

Пошаговый процесс приготовления раствора и кладки пазогребневых блоков можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание. 

 

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