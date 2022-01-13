Как приготовить раствор для кладки пазогребневых блоков

В одной из статей мы рассказывали, как сделать своими руками пазогребневые блоки для кладки стен и перегородок.

Сегодня поделимся с вами рецептом приготовления раствора для кладки стеновых блоков. Также расскажем, как лучше его наносить.

Чтобы приготовить кладочный раствор, нам потребуются следующие материалы:

песок — 3 части;

цемент — 1 часть;

порошкообразный филлит — 1 часть.

Филлит служит для придания раствору нужной пластичности (это своего рода природный пластификатор), а также выступает в качестве дополнительно вяжущего на пару с цементом. Материал не самый доступный, поэтому вместо него можно использовать известь.

Основные этапы работ

Подготавливаем чистую емкость (в данном случае мастер использовал пластиковое корыто). Всыпаем в него три части песка, часть цемента и часть филлита либо извести. Все тщательно перемешиваем, чтобы масса получилась однородной.

На следующем этапе вливаем воду и перемешиваем, пока не получим раствор требуемой консистенции.

Цементно-песчаный раствор для кладки пазогребневых блоков готов. Теперь можно приступить к самой кладке.

Первый ряд стеновых блоков имеет ровную подошву и укладывается на фундамент или пол. В данном случае раствор выкладывается обычным мастерком.

А вот наносить раствор мастерком для кладки последующих рядов будет неудобно ввиду особенностей самих блоков. В данном случае можно использовать кондитерский мешок или полиэтиленовый пакет, и наносить раствор «колбаской».

Видео по теме

Пошаговый процесс приготовления раствора и кладки пазогребневых блоков можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.