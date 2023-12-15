Вещи в доме, которые нужно выбрасывать каждый месяц

Даже от самых элементарных и безобидных предметов, которыми мы пользуемся каждый день, стоит периодически избавляться, чтобы избежать опасных последствий.







Здоровый образ жизни — это не только правильное питание, физическая нагрузка, полноценный сон, но и вещи, которые окружают нас в быту. Некоторые из них надо время от времени менять и выбрасывать. Стирка или мытье приводит к тому, что они не только теряют внешний вид, но становятся менее эффективными и могут навредить здоровью.



Деревянные лопатки

Спонжи для макияжа

Влажные мочалки

Губки для мытья посуды

Тряпки

Фильтры для очистки воды

Зубная щетка

Старые журналы и газеты, упаковки

Детские соски

Бритвы

Деревянными лопатками удобно пользоваться в процессе приготовления, ведь они не царапают поверхность посуды. Но также они активно впитывают влагу и быстро деформируются. Если утварь сделана из некачественной древесины, то через пару недель вы заметите трещины и участки, куда пробрался жир, и откуда удалить его невозможно. Любителям деревянных лопаток, особенно если они довольно часто пользуются ими, советуют менять раз в месяц. Но на сегодняшний день многие переходят на силиконовые лопатки: их легче мыть, и они прослужат дольше.Спонж впитывает в себя не только косметические продукты, но и омертвевшие частицы кожи и кожное сало. После каждого использования их нужно тщательно промыватьНа ней остаются омертвевшие клетки кожи. Это хорошая среда для размножения бактерий и плесени, поэтому не стоит хранить мочалку в ванной, обязательно просушите ее. Особенно стоит следить за гигиеной мочалки из натуральных материалов: ее надо менять каждый месяц. Советуют также не тереть мочалкой кожу, поврежденную, например, после бритья.Чеки, квитанцииВ ходе исследований в составе терминальной бумаги выявили бисфенол А. В 2016 году Европейская комиссия сочла это вещество предполагаемым токсином для репродуктивной системы человека, и к 2020 году Европейский союз принял решение ограничить его содержание в термобумаге до 0,02%. В малых количествах воздействие бисфенола незаметно, но при частом контакте с терминальной бумагой риск возрастает в разы.В ней содержатся около 10 млн бактерий на квадратный дюйм. Микробиологи отмечают, что кухонную губку по уровню накопления и скорости развития вредных бактерий можно сравнить с унитазом. Стирать ее абсолютно бесполезно, как и пытаться кипятить. В научном издании Scientific Reports опубликовали результаты исследований: в губках были найдены микроб Moraxella osloensis, вызывающий инфекции у людей с ослабленным иммунитетом, и бактерии Acinetobacter, причисленные Всемирной организацией здравоохранения к наиболее опасным.Среднестатистическое количество микробов на одной тряпке — 1 миллион. И этой же тряпкой вы касаетесь множества других «грязных» мест в доме: подоконников, дверных ручек, выключателей.Загрязненный картридж делает воду грязнее. Если в семье более трех человек, то менять картридж нужно ежемесячно. Автоматически фильтр может становится благоприятной средой для размножения вредных бактерий, если за ним не ухаживать. Существует множество факторов, которые могут повлиять на то, когда следует менять фильтр: количество потребляемой воды, количество людей в доме, марка фильтра, жесткость воды.Согласно исследованию, проведенному в Манчестерском университете в Англии, зубная щетка может содержать 10 миллионов бактерий или больше. Следует промывать и просушивать щетку после каждого использования и хранить ее на расстоянии не меньше трех метров от унитаза, тогда никаких бактерий жить на ней не будет. Также чем выше износ щетины, тем хуже щетка чистит ваши зубы. Если вы за экологию, замените пластиковую щетку бамбуковой — она разлагается всего за полгода.Не стоит хранить дома ненужную макулатуру. Необходимо как минимум раз в месяц проверять все полки в доме на наличие ненужных бумаг. Как вариант, можно сдать на переработку. Заодно получите немного денег.Со временем на любой детской соске появляются трещинки, пузырьки и дырочки. Трещины и дырки собирают бактерии, которые при попадании в организм могут вызвать различные заболевания, поэтому соски нужно регулярно менять: силиконовую — каждые 45 дней, латексные — каждый 21 день. Даже после стерилизации соски начинают мутнеть.Станки накапливают мертвые волоски, ороговевшие клетки, бактерии, и с ее каждым использованием бактерий становится больше. Лучше до и после использования проводить дезинфекцию и хранить станки в сухом месте