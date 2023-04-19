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Применение японской мочалки в быту

Оказывается, японская мочалка, которая используется для массажа и скрабирования тела, может быть очень полезна и в быту. С ее помощью можно решить большое количество ежедневных проблем, начиная от чистки сантехники и стирки белья, и заканчивая уходом за кожей рук и ног.

Применение японской мочалки в быту

Японскую мочалку можно использовать для того, чтобы предотвратить скольжение обуви на льду. Просто приклейте небольшой кусочек мочалки на водоотталкивающий клей к подошве. Мочалка будет держаться на подошве очень надежно и убережет вас от падений зимой.

Применение японской мочалки в быту

С помощью японской мочалки можно ухаживать за стопами и пятками. Для того чтобы провести уходовую процедуру, добавьте в таз с горячей водой небольшой количество дегтярного мыло, и хорошо потрите распаренные ноги кусочком японской мочалки. После такой процедуры ступни и пятки будут очень мягкими. Аналогичным образом мочалку можно использовать для ухода за руками.

Применение японской мочалки в быту

С такой жесткой мочалкой можно стирать одежду из жестких тканей: куртки, джинсы. Просто положите мочалку в барабан стиральной машины, и вещи отлично отстираются, на них не останется ни следа грязи.

Применение японской мочалки в быту

Японская мочалка незаменима и для чистки сантехники. С ее помощью можно легко удалить даже сложные и застарелые загрязнения. При этом для чистки не понадобятся дорогие чистящие средства, можно использовать обычное хозяйственное мыло.

Применение японской мочалки в быту

Сшейте из японской мочалки пакетик для мыла. Такое приспособление поможет моментально очистить руки после садовых работ.

Применение японской мочалки в быту
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