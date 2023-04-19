Применение японской мочалки в быту

Оказывается, японская мочалка, которая используется для массажа и скрабирования тела, может быть очень полезна и в быту. С ее помощью можно решить большое количество ежедневных проблем, начиная от чистки сантехники и стирки белья, и заканчивая уходом за кожей рук и ног.







Японскую мочалку можно использовать для того, чтобы предотвратить скольжение обуви на льду. Просто приклейте небольшой кусочек мочалки на водоотталкивающий клей к подошве. Мочалка будет держаться на подошве очень надежно и убережет вас от падений зимой.







С помощью японской мочалки можно ухаживать за стопами и пятками. Для того чтобы провести уходовую процедуру, добавьте в таз с горячей водой небольшой количество дегтярного мыло, и хорошо потрите распаренные ноги кусочком японской мочалки. После такой процедуры ступни и пятки будут очень мягкими. Аналогичным образом мочалку можно использовать для ухода за руками.







С такой жесткой мочалкой можно стирать одежду из жестких тканей: куртки, джинсы. Просто положите мочалку в барабан стиральной машины, и вещи отлично отстираются, на них не останется ни следа грязи.







Японская мочалка незаменима и для чистки сантехники. С ее помощью можно легко удалить даже сложные и застарелые загрязнения. При этом для чистки не понадобятся дорогие чистящие средства, можно использовать обычное хозяйственное мыло.







Сшейте из японской мочалки пакетик для мыла. Такое приспособление поможет моментально очистить руки после садовых работ.





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