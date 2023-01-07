Как чеснок влияет на наш организм

В детстве родители заставляли нас есть лук и чеснок в осенний период, чтобы мы реже болели простудными заболеваниями. Но едва ли в то время кто-то с охотой это делал, ведь у чеснока не самый приятный запах, да и вкусным его тоже не назовёшь. Но мы стали взрослыми и теперь уже сами не прочь натереть корочку хлеба ароматной долькой чеснока. Сегодня мы хотим рассказать вам, почему вам стоит налегать на чеснок, если вы хотите быть здоровыми.











1. Укрепится иммунитет

2. Проявится антимикробный эффект

3. Улучшится микрофлора ротовой полости

4. Повысятся результаты тренировок

5. Запустится детоксикационный процесс

6. Понизится плохой холестерин

7. Вес будет под контролем

8. Появится противоопухолевый эффект