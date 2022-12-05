Пищевые привычки, сохранившиеся у людей с советских времен

Так уж сложилось, что практически в каждой российской семье есть те, кто родился в СССР, и те, кто появился на свет уже в России. При этом старшие родственники не утратили и даже передали молодому поколению те привычки, которые у них выработались еще в советскую эпоху.
1. Привычка есть любую еду с хлебом
Советское население приучали к употреблению сытной и доступной еды, к которой относится хлеб. /Фото:neizvestniy-geniy.ru
Удивительно, но люди советской закалки едят с хлебом даже мучные блюда, такие как макароны. Богатые углеводами каши и жареную картошку многие по старой привычке также принимают в пищу вместе с хлебушком.
В принципе, эта привычка вполне объяснима. В Советском Союзе при каждом предприятии (заводе, фабрике) функционировали столовые, в которых питались сотни рабочих. Накормить их дешево и сытно являлось первостепенной задачей. Хлеб являлся той самой пищей, которая насыщала рабочего человека углеводами и калориями, при этом обходилась государству совсем недорого.
Позднее, уже при закате СССР, когда в стране наблюдался тотальный дефицит, ценность хлеба как доступного и сытного продукта еще больше возросла в сознании народа. Мамочки тех лет воспитывали детей есть любую пищу вместе с этим продуктом. При этом они приговаривали мудрую фразу: «Ешь с хлебом, а то не насытишься!». Сегодня в гастрономах и супермаркетах прилавки полны продуктов. Однако старшее поколение все так же продолжает употреблять хлеб с любой пищей и приучать к этой привычке своих детей, внуков и даже правнуков.
2. Привычка заказывать в заведениях общепита обед из трех блюд
В советских столовых рабочих кормили строго по графику/Фото:newsland.com
Следует отметить, что жизнь советского человека была буквально расписана по часам на государственном уровне. Первый год жизни ребенка следовало регулярно приводить на осмотр участковым педиатрам. Когда он подрастал, то уже подстраивался по режим дня и рацион питания в яслях, а затем в детском саду. Став школьником, он вместе с другими учащимися принимал пищу в столовой каждый будний день в одно и то же время. Режим дня приходилось соблюдать и в студенческие годы, и даже во взрослой жизни, работая на том или ином предприятии. Практически везде деятельность организаций осуществлялась в строгом соответствии с установленных графиком.
Разумеется, никакие перекусы во время рабочего дня не приветствовались. Завтрак, обед и ужин – только по расписанию! Однако работать с той отдачей, которая требовалась от советского человека, с утра до вечера, можно было лишь при условии очень сытной и плотной трапезы. На одном салате или йогурте с печеньями невозможно продержаться несколько часов, если работаешь за станком на заводе или механиком на автозаводе.
В советских столовых рабочим подавали комплексные обеды. /Фото:web.archive.org
Благо, государство само предложило идею комплексного обеда, состоящего одновременно из трех блюд. Итак, ежедневная трапеза советского рабочего включала в себя салат, первое и второе блюдо с хлебушком, а также компот с булочкой. Комплексный обед так полюбился в стране, что даже сегодня, в России, в заведениях общепита заказывают, как когда-то в СССР, сразу несколько блюд.
3. Привычка накрывать на праздники стол полный еды
В Советском Союзе люди старались накрыть стол, полный яств, даже в условиях дефицита продуктов./Фото:m.fishki.net
Рассказы о дефиците в Советском Союзе – это не выдуманные кем-то сказки, а реальность, с которой столкнулся народ. Однако праздники в нашей стране любили всегда. Только представьте, какую гордость испытывала семья, сумевшая накрыть стол, полный угощений, в то время, когда и самое необходимое в магазинах трудно было достать. В те годы особенно ценилась хозяйственность женщины. В наши дни мы предпочитаем веселиться и общаться на праздниках, ведь поесть мы можем в любое время. А в СССР готовить праздничные блюда будто на убой считалось вышей мерой состоятельности семьи.
О привычках, укоренившихся в наших соотечественниках еще с советской эпохи, можно говорить еще очень-очень много. Некоторые из них носят под собой меры, направленные на рациональное потребление пищи. Но другие, откровенно говорят, не стоят того времени и финансовых затрат, которые расходуются на их осуществление. Однако привычка, выработанная годами – это уже образ жизни, от которого не избавишься в одно мгновение. А, впрочем, зачем, если человеку и так комфортно?
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