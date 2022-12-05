Пищевые привычки, сохранившиеся у людей с советских времен

1. Привычка есть любую еду с хлебом

Советское население приучали к употреблению сытной и доступной еды, к которой относится хлеб. /Фото:neizvestniy-geniy.ru

2. Привычка заказывать в заведениях общепита обед из трех блюд

В советских столовых рабочих кормили строго по графику/Фото:newsland.com

В советских столовых рабочим подавали комплексные обеды. /Фото:web.archive.org

3. Привычка накрывать на праздники стол полный еды

В Советском Союзе люди старались накрыть стол, полный яств, даже в условиях дефицита продуктов./Фото:m.fishki.net