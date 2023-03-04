Он сбросил 76 кг из-за унижений друзей и теперь выглядит как модель!

Понятное дело, настоящие победители по жизни и образцы для подражания — это люди из второй категории. Остин Шиффлет как раз из таких.
Друзья 22-летнего Остина прозвали его «толстяк» за лишний вес.
Источник фотографий: Fishki.net
Неконтролируемая страсть к вредной еде и калорийным напиткам привела к тому, что вес Остина подскочил до страшной отметки 174 кг.
По мере того, как увеличивался вес, усиливалась травля. Устав от издевательств, Остин решил отказаться от вредной пищи и сел на диету Аткинса — знаменитую по всему миру низкоуглеводную программу питания.
Диета творила чудеса, и в первую же неделю Остин потерял почти пять килограммов. Воодушевленный прогрессом Остин продолжил следовать диете и за три месяца потерял больше 35 кило. При этом он и шага не ступил в тренажерный зал.
Набравшись уверенности и потеряв значительную часть веса, Остин, наконец, решился пойти в зал, но выбрал ночные занятия, чтобы не попадаться на глаза зложелателям. И вот плоды его трудов!
Сейчас Остина можно принять за модель. Потеря веса навсегда изменила его жизнь!
Он получает знаки внимания от девушек, которые раньше игнорировали сам факт его существования. А люди, которые издевались над ним в прошлом, начали обращаться к нему за советом, и это, по его признанию — самая лучшая награда.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии