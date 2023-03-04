Он сбросил 76 кг из-за унижений друзей и теперь выглядит как модель!

Понятное дело, настоящие победители по жизни и образцы для подражания — это люди из второй категории. Остин Шиффлет как раз из таких.



Друзья 22-летнего Остина прозвали его «толстяк» за лишний вес.









Источник фотографий: Fishki.net





Неконтролируемая страсть к вредной еде и калорийным напиткам привела к тому, что вес Остина







По мере того, как увеличивался вес, усиливалась травля. Устав от издевательств, Остин решил отказаться от



Диета творила чудеса, и в первую же неделю Остин потерял почти пять килограммов. Воодушевленный прогрессом Остин продолжил следовать диете и за три месяца потерял больше 35 кило. При этом он и шага не ступил в тренажерный зал.







Набравшись уверенности и потеряв значительную часть веса, Остин, наконец, решился







Сейчас Остина можно принять за модель. Потеря веса навсегда изменила его







Он получает знаки внимания от девушек, которые раньше игнорировали сам факт его существования. А люди,







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Подписаться на мой Instagram Неконтролируемая страсть к вредной еде и калорийным напиткам привела к тому, что вес Остина подскочил до страшной отметки 174 кг.По мере того, как увеличивался вес, усиливалась травля. Устав от издевательств, Остин решил отказаться от вредной пищи и сел на диету Аткинса — знаменитую по всему миру низкоуглеводную программу питания.Диета творила чудеса, и в первую же неделю Остин потерял почти пять килограммов. Воодушевленный прогрессом Остин продолжил следовать диете и за три месяца потерял больше 35 кило. При этом он и шага не ступил в тренажерный зал.Набравшись уверенности и потеряв значительную часть веса, Остин, наконец, решился пойти в зал, но выбрал ночные занятия, чтобы не попадаться на глаза зложелателям. И вот плоды его трудов!Сейчас Остина можно принять за модель. Потеря веса навсегда изменила его жизнь Он получает знаки внимания от девушек, которые раньше игнорировали сам факт его существования. А люди, которые издевались над ним в прошлом, начали обращаться к нему за советом, и это, по его признанию — самая лучшая награда.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: