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Он сбросил 76 кг из-за унижений друзей и теперь выглядит как модель!

Понятное дело, настоящие победители по жизни и образцы для подражания — это люди из второй категории. Остин Шиффлет как раз из таких.

Друзья 22-летнего Остина прозвали его «толстяк» за лишний вес.



Он сбросил 76 кг из-за унижений друзей и теперь выглядит как модель!

Источник фотографий: Fishki.net


 

Неконтролируемая страсть к вредной еде и калорийным напиткам привела к тому, что вес Остина подскочил до страшной отметки 174 кг.

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По мере того, как увеличивался вес, усиливалась травля. Устав от издевательств, Остин решил отказаться от вредной пищи и сел на диету Аткинса — знаменитую по всему миру низкоуглеводную программу питания.

Диета творила чудеса, и в первую же неделю Остин потерял почти пять килограммов. Воодушевленный прогрессом Остин продолжил следовать диете и за три месяца потерял больше 35 кило. При этом он и шага не ступил в тренажерный зал.

Он сбросил 76 кг из-за унижений друзей и теперь выглядит как модель!

Набравшись уверенности и потеряв значительную часть веса, Остин, наконец, решился пойти в зал, но выбрал ночные занятия, чтобы не попадаться на глаза зложелателям. И вот плоды его трудов!

Он сбросил 76 кг из-за унижений друзей и теперь выглядит как модель!

Сейчас Остина можно принять за модель. Потеря веса навсегда изменила его жизнь!

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Он получает знаки внимания от девушек, которые раньше игнорировали сам факт его существования. А люди, которые издевались над ним в прошлом, начали обращаться к нему за советом, и это, по его признанию — самая лучшая награда.

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Он сбросил 76 кг из-за унижений друзей и теперь выглядит как модель!

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Он сбросил 76 кг из-за унижений друзей и теперь выглядит как модель!Подписаться на мой Instagram
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