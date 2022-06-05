Известные женщины с неуемной жаждой приключений

В прежние времена место женщины в обществе и ее поведение строго регламентировались. Большинство представительниц прекрасного пола подчинялись заведенному порядку, однако находились и такие, кто нарушал правила и сознательно шел на авантюры. О женщинах, обладавших неуемной жаждой приключений, далее в обзоре.









Элеонора Аквитании: Путешествие в Святую Землю

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Эстер Стэнхоуп: «Королева пустыни» и археолог

Лилиан Блэнд – «летающая феминистка»