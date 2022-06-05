Известные женщины с неуемной жаждой приключений

В прежние времена место женщины в обществе и ее поведение строго регламентировались. Большинство представительниц прекрасного пола подчинялись заведенному порядку, однако находились и такие, кто нарушал правила и сознательно шел на авантюры. О женщинах, обладавших неуемной жаждой приключений, далее в обзоре.
Элеонора Аквитании: Путешествие в Святую Землю
Элеонора (Алиенора) Аквитанская – личность легендарная. Эта женщина была наследницей герцогства Аквитании, а также королевой двух королевств – Англии и Франции.
Элеонора была сильной и независимой женщиной, но более всего она шокировала общественность, когда собралась со своим супругом королем Франции Людовиком VII в Крестовый поход. Условия в дороге были далеки от комфорта в замке, отчего уважение к королеве только росло. Находясь в Антиохии, Элеонора Аквитанская остановилась у своего дяди. По некоторым сведениям она закрутила с ним роман. Во всяком случае домой супруги возвращались уже порознь.
Надгробия Алиеноры Аквитанской и Генриха II в аббатстве Фонтевро.
Немного позже Элеонора развелась с королем Франции и вышла замуж за Генриха II Плантагенета, впоследствии ставшего королем Англии.
Чжэн Ши – предводительница пиратов
В начале 1800-х годов в Южно-китайском море реальную угрозу торговым судам представлял пиратский флот, который командовала женщина по имени Чжэн Ши. Под ее началом находилось более 1500 кораблей.
Согласно историческим данным, Чжэн Ши была проституткой, затем она очаровала капитана пиратского корабля Чжэн И и вышла за него замуж. Когда муж скончался, Чжэн Ши взяла бразды правления в свои руки и сумела объединить вокруг себя тысячи других пиратов.
Командование Чжэн Ши было жестоким. Если кто-то из ее подчиненных начинал атаку без разрешения, его обезглавливали. Изнасилование пленных женщин на корабле также каралось смертью.
В 1809 году правительство Китая при содействии португальцев и англичан попыталось убить Чжэн Ши, но безуспешно. Женщина поняла, что ее предводительство вскоре окончится, и договорилась с властями об амнистии для нее и членов ее команды. Свои дни Чжэн Ши закончила на суше, управляя сетью борделей и казино.
Мануэла Саэнс – отчаянная революционерка
Мануэла Саэнс была незаконнорожденной дочерью дворянина, поэтому ее отправили на воспитание в монастырь. Затем девушка вышла замуж за респектабельного англичанина, но стать примерной женой ей не удалось. Когда Мануэла познакомилась с революционером Симоном Боливаром, то она тут же сбежала от мужа и примкнула к повстанцам.
Мануэлу называют мастером шпионажа. Она могла проникнуть незамеченной куда угодно, переодевшись в мужской костюм и наклеив усы. В 26 лет революционерка дослужилась до звания генерала ополчения. Она стала любовницей Симона Боливара и дважды спасала ему жизнь. Революционер называл ее Libertadora del Libertador («освободительница освободителя»).
После того, как мечты об объединенной Южной Америке рухнули, а Боливара не стала, Мануэла Саэнс попыталась свести счеты с жизнью как Клеопатра – от укуса змеи. Но женщина выжила. В последние годы женщина зарабатывала на хлеб торговлей.
Эстер Стэнхоуп: «Королева пустыни» и археолог
Эстер Стэнхоуп – аристократка из Англии, отправившаяся на Ближний Восток в поисках приключений. Эта леди переживала кораблекрушение, носила мужское турецкое облачение, скакала на лошадях по пустыне, завязывала дипломатические отношения с эмирами, султанами и шейхами.
В 1815 году Эстер Стэнхоуп организовала первую археологическую экспедицию в Святую Землю, а именно в затерянный город Ашкелон. Современники называли Эстер Стэнхоуп «Королевой пустыни».
Лилиан Блэнд – «летающая феминистка»
Лилиан Блэнд называли «летающей феминисткой». Девушка вела весьма активный образ жизни: она носила мужскую одежду, курила, нецензурно бранилась и работала репортером. Однажды кто-то в ее присутствии усмехнулся, что женщины и техника не совместимы. Для Лилиан это был вызов. В 1910 году девушка собственноручно сконструировала аэроплан, подняла его в воздух и пролетела целых 27 метров.
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