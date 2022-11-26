Леонид Рогозов: история легендарного врача

Леониду пришлось расти в непростых условиях. Настойчивый мальчик вернулся в школу после горного училища, пережил Вторую мировую войну и решил связать свою жизнь с медициной. Сразу после института Рогозов отправился в ординатуру, собираясь стать хирургом. Но советское правительство рассудило иначе: 5 ноября 1960 года Леонид отправился в Антарктиду как врач шестой Советской Антарктической экспедиции. Тут парню пришлось потрудиться — людей не хватало и Рогозов успел побыть и водителем, и метеорологом. Леонид участвовал и в открытии новой антарктической станции, Новолазаревской. Тут, во время первой же зимовки и случилось то, что прославило юного хирурга по всему миру.









Страшный диагноз

Безвыходная ситуация

Подготовка

Операция

Возвращение на родину