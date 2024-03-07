5 необычных блюд с сосисками, которые станут отличной альтернативой хот-догу

Ежедневно мы задаёмся одним и тем же вопросом, что же приготовить на завтрак, обед или ужин? Ответ прост – приготовьте блюда с сосисками, разнообразие которых просто-напросто зашкаливает и одновременно радует новым, неповторимым сочетанием и вкусом.
1. Суп с сосисками
Суп с сосисками. \ Фото: google.com.ua.
Когда в холодильнике завалялась парочка сосисок, но понимаешь, что ими всю семью не накормить, на помощь приходит рецепт вкусного, а главное простого в приготовлении супа, не требующего специальных кулинарных навыков и сверхъестественных продуктов.
Ингредиенты:
• Сосиски - 2-3 шт;
• Картофель среднего размера - 3-4 шт;
• Морковь - 1 шт;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Горошек консервированный - 120 г;
• Вермишель - 70 г;
• Соль по вкусу;
• Вода - 2 л;
• Масло для жарки.
Суп с сосисками и вермишелью. \ Фото: gastronomiayviajes.com.
Способ приготовления:
• Лук и морковку очистить;
• Мелко нарезать (морковь можно натереть на тёрке);
• Обжарить овощи на растительном масле;
• Картофель очистить и нарезать мелким кубиком;
• Отправить в кастрюлю с кипящей водой;
• Сосиски нарезать кружками и обжарить на сковороде вместе с луком и морковью;
• К почти готовому картофелю добавить вермишель;
• Варить 2-3 минуты;
• После добавить зелёный горошек и жареные сосиски с луком и морковкой;
• Посолить и слегка поперчить;
• Проварить ещё пару минут;
• Снять с огня и дать настояться 15 минут;
• Подавать со свежим хлебом и свежей зеленью.
2. Сосиски, фаршированные сыром и грибами
Восхитительно вкусно! \ Фото: kulray.ru.
Достаточно бюджетный вариант весьма вкусного и необычного блюда, которое оценят по достоинству не только все члены семьи, а и заглянувшие на ужин в гости друзья.
Ингредиенты:
• Сосиски - 6-8 шт;
• Грибы - 150 г;
• Сыр твёрдый - 150 г;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Майонез - 2 ст.л;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Фаршированные сосиски. \ Фото: kulray.ru.
Способ приготовления:
• Сосиски очистить и разрезать вдоль, сделав небольшие углубления;
• Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами;
• Грибы вымыть и просушить;
• Нарезать тонкими пластинками;
• Обжарить с луком на растительном масле до образования лёгкой золотистой корочки;
• Серединки выбранные из сосисок мелко нарезать и отправить к овощам;
• Слегка присолить и поперчить;
• Обжарить ещё около двух-трёх минут;
• Нафаршировать лодочки получившейся начинкой;
• Смазать сверху майонезом;
• Посыпать тёртым сыром;
• И отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут;
• По желанию подавать со свежей зеленью.
3. Горячие бутерброды с сосисками
Горячие бутерброды с сосисками. \ Фото: lamp.im.
Быстрый и простой способ подкрепиться – это сделать горячие бутерброды на скорую руку, которые станут отличной альтернативой покупной пицце.
Ингредиенты:
• Сосиски - 3-4 шт;
• Хлеб нарезной - 8-9 ломтиков;
• Помидор крупный - 1 шт;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Петрушка - несколько веточек;
• Майонез - 2 ст.л;
• Чеснок - 2-3 зубчика.
Просто и вкусно. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Помидоры и сосиски нарезать мелким кубиком;
• Петрушку мелко нарезать;
• Сыр натереть на тёрке;
• В миске смешать помидоры, петрушку и сосиски;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок и майонез;
• Хорошо перемешать;
• Хлеб выложить на застеленный пергаментом противень;
• На каждый кусочек выложить начинку;
• Сверху посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
4. Сосиски в картофельной шубке
Сосиски в картофельной шубке. \ Фото: testosam.ru.
А вот это блюдо приятно удивит даже хозяйку, которая отважится его приготовить! Всё, что вам понадобится - немного терпения и самые простейшие продукты, которые практически всегда есть в каждом доме.
Ингредиенты:
• Лаваш тонкий - 2 шт;
• Картофельное пюре - 200 г;
• Сосиски - 6 шт;
• Твёрдый сыр - 100 г.
Приятного аппетита. \ Фото: hozoboz.com.
Способ приготовления:
• Лаваш нарезать равномерными кусками по длине сосисок;
• Сыр натереть на мелкой тёрке;
• На каждый ломтик лаваша выложить начинку из пюре;
• Разровнять ложкой;
• Сверху присыпать тёртым сыром;
• На один край положить сосиску и свернуть в рулет;
• Проделать всё тоже с остальными лавашами;
• Получившиеся рулетики обжарить на сковороде со всех сторон до золотистой корочки.
5. Борщ с сосисками
Борщ с сосисками. \ Фото: gastronom.ru.
Как оказалось, борщ можно приготовить не только с мясом, а и сосисками. И поверьте, хуже он от того не станет.
Ингредиенты:
• Сосиски — 3-4 шт;
• Картофель - 2-3 шт;
• Морковь - 1 шт;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Капуста белокочанная - 300 г;
• Помидоры - 2-3 шт;
• Свекла - 1 шт;
• Подсолнечное масло для жарки;
• Лавровый лист - 1 шт;
• Соль - 1 ч.л;
• Уксус 9 % - 1 ч.л;
• Петрушка - несколько веточек;
• Чеснок - 1-2 зубчика.
Очень вкусный борщ с сосисками. \ Фото: beardychef.com.
Способ приготовления:
• Свеклу, лук и морковь очистить;
• Лук мелко нарезать;
• Морковь и свеклу натереть на мелкой тёрке;
• После все овощи обжарить на подсолнечном масле;
• Слегка посолить и поперчить;
• Картошку очистить;
• Нарезать средним кубиком;
• Капусту вымыть и нашинковать;
• Помидоры перетереть до состояния пюре;
• Картошку отправить в кипящую воду;
• Вслед за ней - капусту;
• Варить 15-20 минут;
• После добавить обжаренный лук, морковь и свеклу;
• Затем добавить протёртые помидоры, измельчённый чеснок (лучше пропустить через пресс) и уксус;
• Сосиски нарезать кубиками или кружками;
• И отправить в кастрюлю к овощам;
• Варить ещё 10-15 минут;
• За пять минут до готовности борща добавить свежую мелко нарезанную петрушку;
• Подавать борщ со сметаной.
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