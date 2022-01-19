Самые длинные железные дороги, по которым можно путешествовать неделями

Длиннее этих железных дорог нет.
Железная дорога – это то, что в свое время перевернуло мир с ног на голову, позволило людям путешествовать быстрее обычного, доставлять грузы недоступной ранее для перевозки массы. А главное - железные дороги позволили добраться в самые отдаленные места. Актуальным железнодорожный транспорт остается и сегодня. Ведь железных дорог в мире очень много. Некоторые из них отличаются не только своим возрастом, но и протяженностью.
1. Новый шелковый путь
Тянется Новый шелковый путь далеко.
Уникальная железная дорога, которая начинается в китайском городе Иу и заканчивается в столице Испании – Мадриде. Дорога связывает Европу и Азию, проходит через 8 стран, является самой большой в мире. Поездка по ней занимает 21 день, а ее общая протяженность составляет 13 026 км.
2. Транссибирская магистраль
Гордость России.
Строительство этой дороги началось еще в 1981 году, и она стала первой железной дорогой, соединившей Европу и Азию. Дорога неоднократно модернизировалась, что позволяет использовать ее и сегодня. Ее протяженность составляет 9 288 км. Из Москвы во Владивосток по ней можно попасть за 6 дней.
3. Москва-Пекин
Из столицы в столицу.
Еще одна длинная железная дорога, которая пересекается с Транссибом. Именно по ней ходит широко известный поезд «Восток». Протяженность дороги составляет порядка 9 тысяч километров. Преодолеть их можно за 145 часов непрерывного пути. Также около 6 часов поезд стоит на границе. Это необходимая задержка, ведь у поезда меняют колесные пары.
4. Трансконтинентальная железная дорога
Много дорог построено в Америке.
По общей протяженности железных дорог именно Соединенные Штаты занимают первое место в мире. Есть у них и свои гиганты. Трансконтинентальная железная дорога была построена в 1869 году. Сегодня она входит в крупнейшую трансконтинентальную сеть, общая протяженность которой превышает показатель в 107 тысяч км.
5. Чикаго-Лос-Анджелес
США богаты на дороги.
Одна из самых длинных дорог США. Ее протяженность составляет 4 390 км. Дорога проходит через семь штатов. Чтобы полностью проехать ее, потребуется 67 часов. Поезд при этом делает остановки на 40 станциях!
6. Торонто-Ванкувер
Канада не отстает.
Еще одна очень длинная дорога, на сей раз находящаяся на территории Канады. Ее протяженность составляет 4 466 км. Она соединяет такие города, как Торонто и Ванкувер. Чтобы добраться из одного города в другой понадобится 86 часов езды на поезде. На дороге находится 66 станций.
7. Лxaса — Гyанчжoу
Есть чем удивить и Китаю.
Похвастаться длинным железнодорожным полотном может и Китай. На внутренних маршрутах страны эта дорога одна из самых длинных. Ее протяженность составляет 4 980 км. Поезд проходит этот путь всего за 54 часа. По пути следования поезда можно встретить огромное количество достопримечательностей.
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