Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Они красивы, привлекательны и точно знают, чего хотят от этой жизни. Богатые и знаменитые мужчины готовы отдавать любые деньги, чтобы желанные девушки были с ними. Перед вам ТОП отечественных известных тусовщиц, за которыми стоят очереди из олигархов.
1. Виктория Боня
Виктория Анатольевна Боня родилась в читинском городе Краснокаменск 27 ноября 1979 года. Большинство поклонников уверены, что Боня – это псевдоним девушки, однако, это ее настоящая фамилия.
За свою публичную часть жизни она сменила много мужчин. И вот одни из них:
Со Степаном Меньшиковым Боня пыталась построить отношения на телепроекте «Дом-2″, на котором она провела 11 месяцев.
Вокруг этой парочки даже развернулся настоящий секс-скандал. Одно из изданий опубликовало пикантные фото, на которых якобы была запечатлена Виктория Боня и ее коллега по телепроекту «Дом-2» Степан Меньщиков: на кадрах пара занимается оральным сексом. Виктория заявила, что фотографии — подделка, и обратилась в суд. Суд девушка выиграла.
Поговаривают, что с Тимати у нее был роман во время съемок клипа «Не сходи с ума», в котором девушка сыграла одну из главных ролей.
Аналогичная история произошла и с Димой Биланом, который также снимал клип с Викторией Боней. Слухов об этой парочке ходило много.
Самыми яркими и активно обсуждаемыми были отношения Виктории Бони с форвардом «Спартака», бразильским футболистом Веллитоном Соаресом Мораисом. Девушку даже не смущало то, что Веллитон на 7 лет младше ее, 8 лет как женат (правда, живет гражданским браком) и воспитывает сына. Впрочем, отношения продлились недолго. Спустя три месяца, пара рассталась.
Сейчас Виктория живет в гражданском браке с ирландским миллионером Александром Михаэлем Смерфитом. Их дочь Анджелина Летиция Смерфит родилась 17 марта 2012 года. Семья проживает в Монако.
2. Ида Лоло
Ида Валеева родилась в Новосибирске, в семье хоккеиста. Она перебралась в Москву вслед за возлюбленным, и устроилась работать секретаршей, в перерывах дописывая диплом по банковскому делу. Сейчас девушку называют резидентом всех светских мероприятий и отечественной копией актрисы Рене Зеллвегер.
Когда Ида оказалась в отечественной телекомпании, то с легкой руки общего приятеля-продюсера, познакомилась с Марком Лоло, главой «Central Partnership». Уже спустя месяц, он сделал девушке предложение в стенах ресторана Sky Lounge. Их брак просуществовал совсем немного.
Спустя несколько месяцев она вновь вышла замуж – за креативного директора кинокомпании «Небо», сына журналиста Евгения Киселева, Алексея Киселева. Второй брак Иды распался в августе прошлого года.
Несколько месяцев назад Ида снова вышла замуж – на этот раз за руководителя Новосибирского государственного театра оперы и балета Владимира Кехмана.
3. Яна Рудковская
Яна появилась на свет в семье военного Александра Рудковского. Сразу после рождения дочки глава семейства отправился в командировку в Барнаул. Там девочка росла и училась. Первый фактический муж Яны Рудковской — Евгений Анатольевич Мухин, бизнесмен. Яна переехала с ним из Барнаула в Сочи.
5 октября 2001 года Яна Рудковская стала супругой Виктора Батурина – шурина экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. С будущим мужем девушка познакомилась в VIP-ложе на футбольном матче в Сочи. Впрочем, брак оказался не вечным. 29 апреля 2008 года супруги официально развелись.
Желтая пресса много писала и о романе Рудковской с ее подопечным – Димой Биланом.
Её вторым супругом стал олимпийский чемпион Евгений Плющенко. С ним менеджер Димы Билана начала отношения после того, как певец выиграл «Евровидение». Тогда, напомним, фигурист участвовал в номере Димы.
4. Виктория Лопырева
Известность к ней пришла в месте с победой на конкурсе «Мисс Россия-2003». После того знакового успеха миловидная красавица стала успешно реализовывать себя и в других отраслях. Наиболее значимыми оказались ее успехи на телевизионном поприще. Преуспела девушка и на любовном фронте.
Долгое время Виктория Лопырева состояла в романтических отношениях с известным певцом Владом Топаловым. Данный роман был очень ярким и бурным, однако, в конце концов, так и не привел ни к чему серьезному.
В 2012 году некоторые газеты писали о романе Виктории Лопыревой с шоуменом и актером Вячеславом Манучаровым.
Также девушка была в браке с нападающим ФК «Краснодар» Фёдором Смоловым, однако в мае 2015 году пара распалась.
5. Анастасия Волочкова
Родилась 20 января 1976 года в семье Юрия Фёдоровича, чемпиона Советского Союза по настольному теннису 1983 года, тренера по лёгкой атлетике в спортшколе, и Тамары Владимировны, гида-экскурсовода по Санкт-Петербургу. По словам самой Волочковой, она мечтала стать балериной с пяти лет, с тех пор, как мама сводила её на балет «Щелкунчик» в Мариинский театр.
Два с половиной года встречалась с олигархом Сулейманом Керимовым. Пара рассталась в 2003 году.
В 2007 году балерина выходит замуж за бизнесмена Игоря Вдовина, с которым проживет вместе год. При этом после развода они продолжат нормально общаться, говоря, что между ними «бесконечная человеческая дружба».
Весной 2013 года Анастасия начала встречаться с Бахтияром Салимовым. Они познакомились в День всех влюбленных во время ее гастролей во Владивостоке. Новым возлюбленным балерины оказался 45-летний бизнесмен, возглавляющий компанию, которая занимается транспортировкой нефти. Но спустя 9 месяцев пара распалась.
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