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Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Они красивы, привлекательны и точно знают, чего хотят от этой жизни. Богатые и знаменитые мужчины готовы отдавать любые деньги, чтобы желанные девушки были с ними. Перед вам ТОП отечественных известных тусовщиц, за которыми стоят очереди из олигархов.

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

1. Виктория Боня


Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Виктория Анатольевна Боня родилась в читинском городе Краснокаменск 27 ноября 1979 года. Большинство поклонников уверены, что Боня – это псевдоним девушки, однако, это ее настоящая фамилия.

За свою публичную часть жизни она сменила много мужчин. И вот одни из них:

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Со Степаном Меньшиковым Боня пыталась построить отношения на телепроекте «Дом-2″, на котором она провела 11 месяцев.

Вокруг этой парочки даже развернулся настоящий секс-скандал. Одно из изданий опубликовало пикантные фото, на которых якобы была запечатлена Виктория Боня и ее коллега по телепроекту «Дом-2» Степан Меньщиков: на кадрах пара занимается оральным сексом. Виктория заявила, что фотографии — подделка, и обратилась в суд. Суд девушка выиграла.

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Поговаривают, что с Тимати у нее был роман во время съемок клипа «Не сходи с ума», в котором девушка сыграла одну из главных ролей.

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Аналогичная история произошла и с Димой Биланом, который также снимал клип с Викторией Боней.
Слухов об этой парочке ходило много.

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Самыми яркими и активно обсуждаемыми были отношения Виктории Бони с форвардом «Спартака», бразильским футболистом Веллитоном Соаресом Мораисом. Девушку даже не смущало то, что Веллитон на 7 лет младше ее, 8 лет как женат (правда, живет гражданским браком) и воспитывает сына. Впрочем, отношения продлились недолго. Спустя три месяца, пара рассталась.

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Сейчас Виктория живет в гражданском браке с ирландским миллионером Александром Михаэлем Смерфитом. Их дочь Анджелина Летиция Смерфит родилась 17 марта 2012 года. Семья проживает в Монако.

2. Ида Лоло


Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Ида Валеева родилась в Новосибирске, в семье хоккеиста. Она перебралась в Москву вслед за возлюбленным, и устроилась работать секретаршей, в перерывах дописывая диплом по банковскому делу. Сейчас девушку называют резидентом всех светских мероприятий и отечественной копией актрисы Рене Зеллвегер.

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Когда Ида оказалась в отечественной телекомпании, то с легкой руки общего приятеля-продюсера, познакомилась с Марком Лоло, главой «Central Partnership». Уже спустя месяц, он сделал девушке предложение в стенах ресторана Sky Lounge. Их брак просуществовал совсем немного.

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Спустя несколько месяцев она вновь вышла замуж – за креативного директора кинокомпании «Небо», сына журналиста Евгения Киселева, Алексея Киселева. Второй брак Иды распался в августе прошлого года.

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Несколько месяцев назад Ида снова вышла замуж – на этот раз за руководителя Новосибирского государственного театра оперы и балета Владимира Кехмана.

3. Яна Рудковская


Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Яна появилась на свет в семье военного Александра Рудковского. Сразу после рождения дочки глава семейства отправился в командировку в Барнаул. Там девочка росла и училась. Первый фактический муж Яны Рудковской — Евгений Анатольевич Мухин, бизнесмен. Яна переехала с ним из Барнаула в Сочи.

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

5 октября 2001 года Яна Рудковская стала супругой Виктора Батурина – шурина экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. С будущим мужем девушка познакомилась в VIP-ложе на футбольном матче в Сочи. Впрочем, брак оказался не вечным. 29 апреля 2008 года супруги официально развелись.

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Желтая пресса много писала и о романе Рудковской с ее подопечным – Димой Биланом.

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Её вторым супругом стал олимпийский чемпион Евгений Плющенко. С ним менеджер Димы Билана начала отношения после того, как певец выиграл «Евровидение». Тогда, напомним, фигурист участвовал в номере Димы.

4. Виктория Лопырева


Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Известность к ней пришла в месте с победой на конкурсе «Мисс Россия-2003». После того знакового успеха миловидная красавица стала успешно реализовывать себя и в других отраслях. Наиболее значимыми оказались ее успехи на телевизионном поприще. Преуспела девушка и на любовном фронте.

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Долгое время Виктория Лопырева состояла в романтических отношениях с известным певцом Владом Топаловым. Данный роман был очень ярким и бурным, однако, в конце концов, так и не привел ни к чему серьезному.

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

В 2012 году некоторые газеты писали о романе Виктории Лопыревой с шоуменом и актером Вячеславом Манучаровым.

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Также девушка была в браке с нападающим ФК «Краснодар» Фёдором Смоловым, однако в мае 2015 году пара распалась.

5. Анастасия Волочкова


Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Родилась 20 января 1976 года в семье Юрия Фёдоровича, чемпиона Советского Союза по настольному теннису 1983 года, тренера по лёгкой атлетике в спортшколе, и Тамары Владимировны, гида-экскурсовода по Санкт-Петербургу. По словам самой Волочковой, она мечтала стать балериной с пяти лет, с тех пор, как мама сводила её на балет «Щелкунчик» в Мариинский театр.

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Два с половиной года встречалась с олигархом Сулейманом Керимовым. Пара рассталась в 2003 году.

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

В 2007 году балерина выходит замуж за бизнесмена Игоря Вдовина, с которым проживет вместе год. При этом после развода они продолжат нормально общаться, говоря, что между ними «бесконечная человеческая дружба».

Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Весной 2013 года Анастасия начала встречаться с Бахтияром Салимовым. Они познакомились в День всех влюбленных во время ее гастролей во Владивостоке. Новым возлюбленным балерины оказался 45-летний бизнесмен, возглавляющий компанию, которая занимается транспортировкой нефти. Но спустя 9 месяцев пара распалась.

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