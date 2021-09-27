Российские светские львицы, которые меняют успешных мужчин как перчатки

Они красивы, привлекательны и точно знают, чего хотят от этой жизни. Богатые и знаменитые мужчины готовы отдавать любые деньги, чтобы желанные девушки были с ними. Перед вам ТОП отечественных известных тусовщиц, за которыми стоят очереди из олигархов.









1. Виктория Боня

2. Ида Лоло

3. Яна Рудковская

4. Виктория Лопырева

5. Анастасия Волочкова