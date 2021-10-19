5 оригинальных способов как обойтись без дивана

Если говорить о мебели в доме, то диван является одним из самых главных предметов. Он не только представляет собой дополнительное место для сна и отдыха, но и играет немалую роль в создании интерьера жилья. Кажется, что без дивана нельзя обойтись ни в одном доме, но так ли это на самом деле?

Как оказалось, отказ от дивана – это довольно распространенное решение, особенно в последние годы, когда на пике популярности находится минимализм в пространстве. По словам дизайнеров помещений, довольно много людей хотят отказаться от дивана в своей гостиной, но просто не могут найти ему альтернативу и идут по накатанному пути. Поэтому сегодня мы хотим поговорить о том, как можно обойтись без дивана, и предложить вам 5 вариантов его замены.

Бескаркасные кресла

Почему-то принято считать, что бескаркасные кресла уместны только в доме, где живет молодежь. На самом же деле креслам-мешкам любые возрасты покорны. Вариант заменить обычный диван несколькими бескаркасными креслами необычен, и при этом практичен. За счет мелких гранул наполнителя, такое кресло напоминает кокон, принимающий форму сидящего, и будто обволакивает его. Помимо этого к плюсам бескаркасных кресел можно отнести мобильность, безопасность, современность и вместительность.

Кушетка

Если у дивана один серьезный минус – его габариты. Именно из—за размера этой мебели многие владельцы жилья ищут альтернативные варианты его замены. В маленьких квартирах просто неудобно держать крупногабаритный диван, поэтому здесь требуется «облегченная» мебель. Обойтись без дивана поможет кушетка. Она полностью может заменить всю функциональность дивана, и при этом будет выглядеть эстетичнее, изящнее и мобильней. Если же вам кажется, что кушетка выглядит слишком «голо», то мы рекомендуем вам украсить ее теплым пледом или ворохом декоративных подушек, так обстановка сразу станет более домашней.

Напольный вариант

Если вам нравится восточный стиль или бохо в интерьере, то вам может понравиться и эта идея. Смысл ее заключается в том, чтобы создать в гостиной на месте где должен был стоять диван так называемую «мягкую» зону. Оформить ее очень просто: для этого вам потребуется мягкие матрасы (если в комнате постелен теплый пушистый ковер или ковролин, то можно обойтись и им), куча маленьких подушек и низкий журнальный столик, за которым удобно будет сидеть на полу и, допустим, пить чай или смотреть кинофильмы с друзьями и близкими.

Кресло-диван

Исходя из названия понятно, что этот предмет мебели является чем-то средним между полноценным диваном и креслом. Благодаря такой трансформации кресло-диван взяло себе все самое лучшее: от дивана ему достался раскладывающийся механизм, позволяющий в любой момент превратить его в удобное спальное место, а от кресла этот предмет мебели взял свою компактность. Кстати, психологи утверждают, что людям намного комфортнее общаться с собеседником, если тот находится напротив, нежели сидит рядом, поэтому если вы хотите доверительной дружеской беседы, то в данном случае диван точно проигрывает креслу.

Подвесные качели

Самый оригинальный вариант того, как вы можете обойтись без дивана мы оставили на закуску. Подвесные качели в качестве основного места для сидения – это довольно необычно и экстравагантно. Все мы привыкли, что они устанавливаются либо в саду, либо на веранде или лоджии, но уж точно не в гостиной. Существуют два вида качелей, напольные и подвесные. Первый вариант не так популярен, как второй по нескольким причинам: во-первых подвесная конструкция смотрится в интерьере красивее, а во-вторых она более практична. Подвесные качели вместо дивана – это нестандартно и смело, но при этом еде очень уютно и стильно, так почему бы не попробовать?

Теперь у вас есть целая куча различных идей, как обойтись без дивана. Вам же остается выбрать подходящий именно вам вариант и начать воплощать его в жизнь.