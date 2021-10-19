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5 оригинальных способов как обойтись без дивана

5 оригинальных способов как обойтись без дивана

Если говорить о мебели в доме, то диван является одним из самых главных предметов. Он не только представляет собой дополнительное место для сна и отдыха, но и играет немалую роль в создании интерьера жилья. Кажется, что без дивана нельзя обойтись ни в одном доме, но так ли это на самом деле?

Как оказалось, отказ от дивана – это довольно распространенное решение, особенно в последние годы, когда на пике популярности находится минимализм в пространстве. По словам дизайнеров помещений, довольно много людей хотят отказаться от дивана в своей гостиной, но просто не могут найти ему альтернативу и идут по накатанному пути. Поэтому сегодня мы хотим поговорить о том, как можно обойтись без дивана, и предложить вам 5 вариантов его замены.

Бескаркасные кресла

Почему-то принято считать, что бескаркасные кресла уместны только в доме, где живет молодежь. На самом же деле креслам-мешкам любые возрасты покорны. Вариант заменить обычный диван несколькими бескаркасными креслами необычен, и при этом практичен. За счет мелких гранул наполнителя, такое кресло напоминает кокон, принимающий форму сидящего, и будто обволакивает его. Помимо этого к плюсам бескаркасных кресел можно отнести мобильность, безопасность, современность и вместительность.

5 оригинальных способов как обойтись без дивана

5 оригинальных способов как обойтись без дивана

Кушетка

Если у дивана один серьезный минус – его габариты. Именно из—за размера этой мебели многие владельцы жилья ищут альтернативные варианты его замены. В маленьких квартирах просто неудобно держать крупногабаритный диван, поэтому здесь требуется «облегченная» мебель. Обойтись без дивана поможет кушетка. Она полностью может заменить всю функциональность дивана, и при этом будет выглядеть эстетичнее, изящнее и мобильней. Если же вам кажется, что кушетка выглядит слишком «голо», то мы рекомендуем вам украсить ее теплым пледом или ворохом декоративных подушек, так обстановка сразу станет более домашней.

5 оригинальных способов как обойтись без дивана

5 оригинальных способов как обойтись без дивана

Напольный вариант

Если вам нравится восточный стиль или бохо в интерьере, то вам может понравиться и эта идея. Смысл ее заключается в том, чтобы создать в гостиной на месте где должен был стоять диван так называемую «мягкую» зону. Оформить ее очень просто: для этого вам потребуется мягкие матрасы (если в комнате постелен теплый пушистый ковер или ковролин, то можно обойтись и им), куча маленьких подушек и низкий журнальный столик, за которым удобно будет сидеть на полу и, допустим, пить чай или смотреть кинофильмы с друзьями и близкими.

5 оригинальных способов как обойтись без дивана

Кресло-диван

Исходя из названия понятно, что этот предмет мебели является чем-то средним между полноценным диваном и креслом. Благодаря такой трансформации кресло-диван взяло себе все самое лучшее: от дивана ему достался раскладывающийся механизм, позволяющий в любой момент превратить его в удобное спальное место, а от кресла этот предмет мебели взял свою компактность. Кстати, психологи утверждают, что людям намного комфортнее общаться с собеседником, если тот находится напротив, нежели сидит рядом, поэтому если вы хотите доверительной дружеской беседы, то в данном случае диван точно проигрывает креслу.

5 оригинальных способов как обойтись без дивана

5 оригинальных способов как обойтись без дивана

Подвесные качели

Самый оригинальный вариант того, как вы можете обойтись без дивана мы оставили на закуску. Подвесные качели в качестве основного места для сидения – это довольно необычно и экстравагантно. Все мы привыкли, что они устанавливаются либо в саду, либо на веранде или лоджии, но уж точно не в гостиной. Существуют два вида качелей, напольные и подвесные. Первый вариант не так популярен, как второй по нескольким причинам: во-первых подвесная конструкция смотрится в интерьере красивее, а во-вторых она более практична. Подвесные качели вместо дивана – это нестандартно и смело, но при этом еде очень уютно и стильно, так почему бы не попробовать?

Теперь у вас есть целая куча различных идей, как обойтись без дивана. Вам же остается выбрать подходящий именно вам вариант и начать воплощать его в жизнь.

5 оригинальных способов как обойтись без дивана

5 оригинальных способов как обойтись без дивана

 

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