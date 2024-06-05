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Нежность: 15 фотографий котов и их хозяев, которые испытывают друг к другу тёплые чувства


Друзья, которые не расстаются.

Друзья, которые не расстаются.

Сегодня фотографий милых девушек с пушистыми мурлыками так много, что может показаться, что сильный пол к котам абсолютно равнодушен. Но на самом деле это не так. В нашем обзоре собраны фотографии, которые подтверждают: мужчины и коты - настоящие друзья, которые испытывают друг к друзу самые тёплые и нежные чувства.

1. Сон с ручным котёнком


Автор фотографии: Моника Даузикейт (Monika Dauzickaite).

Автор фотографии: Моника Даузикейт (Monika Dauzickaite).

 

2. С любимым питомцем и другом


Автор фотографии: Зоран Милутинович (Zoran Milutinovic).

Автор фотографии: Зоран Милутинович (Zoran Milutinovic).

 

3. Михаил с вислоухим котом


Автор фотографии: Женя Хажей.

Автор фотографии: Женя Хажей.

 

4. Всюду вместе


Автор фотографии: Кейт Левит (Keith Levit).

Автор фотографии: Кейт Левит (Keith Levit).

 

5. С котом-путешественником


Автор фотографии: Нестор Подгурский.

Автор фотографии: Нестор Подгурский.

 

6. Прогулка по городу с кошкой, лежащей на плече


Автор фотографии: Эмили Р. (Emilie R).

Автор фотографии: Эмили Р. (Emilie R).

 

7. Верные друзья


Автор фотографии: Серж Спигель (Sergio Spiegel).

Автор фотографии: Серж Спигель (Sergio Spiegel).

 

8. Самый лучший подарок


Автор фотографии: Дениз Узуноглу (Deniz Uzunoglu).

Автор фотографии: Дениз Узуноглу (Deniz Uzunoglu).

 

9. Ну сделай мне р-р-р-р-р-рррррр


Автор фотографии: Фэй Томас (Faye Thomas).

Автор фотографии: Фэй Томас (Faye Thomas).

 

10. Сильные и смелые


Автор фотографии: Sjoerd Stellingwerf.

Автор фотографии: Sjoerd Stellingwerf.

 

11. Пушистый воротник


Автор фотографии: Нина Панина (Nina Panina).

Автор фотографии: Нина Панина (Nina Panina).

 

12. Чак и Лейла


Автор фотографии: Уильям Чирибога (William Chiriboga).

Автор фотографии: Уильям Чирибога (William Chiriboga).

 

13. Пушистый любимец


Автор фотографии: Аманда Калькхоун (Amanda Calquhoun).

Автор фотографии: Аманда Калькхоун (Amanda Calquhoun).

 

14. Точный удар


Автор фотографии: Мария Шахматова (Maria Shakhmatova).

Автор фотографии: Мария Шахматова (Maria Shakhmatova).

 

15. Верный котейка на руках у хозяина


Автор фотографии: Марио Каспер (Mario Kociper).

Автор фотографии: Марио Каспер (Mario Kociper).

 

По материалу сайта 500px.com

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