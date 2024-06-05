Нежность: 15 фотографий котов и их хозяев, которые испытывают друг к другу тёплые чувства

Друзья, которые не расстаются.
Сегодня фотографий милых девушек с пушистыми мурлыками так много, что может показаться, что сильный пол к котам абсолютно равнодушен. Но на самом деле это не так. В нашем обзоре собраны фотографии, которые подтверждают: мужчины и коты - настоящие друзья, которые испытывают друг к друзу самые тёплые и нежные чувства.
1. Сон с ручным котёнком
Автор фотографии: Моника Даузикейт (Monika Dauzickaite).
2. С любимым питомцем и другом
Автор фотографии: Зоран Милутинович (Zoran Milutinovic).
3. Михаил с вислоухим котом
Автор фотографии: Женя Хажей.
4. Всюду вместе
Автор фотографии: Кейт Левит (Keith Levit).
5. С котом-путешественником
Автор фотографии: Нестор Подгурский.
6. Прогулка по городу с кошкой, лежащей на плече
Автор фотографии: Эмили Р. (Emilie R).
7. Верные друзья
Автор фотографии: Серж Спигель (Sergio Spiegel).
8. Самый лучший подарок
Автор фотографии: Дениз Узуноглу (Deniz Uzunoglu).
9. Ну сделай мне р-р-р-р-р-рррррр
Автор фотографии: Фэй Томас (Faye Thomas).
10. Сильные и смелые
Автор фотографии: Sjoerd Stellingwerf.
11. Пушистый воротник
Автор фотографии: Нина Панина (Nina Panina).
12. Чак и Лейла
Автор фотографии: Уильям Чирибога (William Chiriboga).
13. Пушистый любимец
Автор фотографии: Аманда Калькхоун (Amanda Calquhoun).
14. Точный удар
Автор фотографии: Мария Шахматова (Maria Shakhmatova).
15. Верный котейка на руках у хозяина
Автор фотографии: Марио Каспер (Mario Kociper).
По материалу сайта 500px.com
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