Поэтесса, актриса, певица. Знаменитые куртизанки Востока, которые остались в истории искусства своих

Некоторые куртизанки Востока почитаются за вклад в искусство своих стран.

Сюэ Тао из «весеннего квартала»

Нормальной женщиной в Древнем Китае считалась только замужняя женщина.

Куртизанками любовались и отпускали им комплименты, но только пока они были молоды и услаждали взгляд.

Памятник поэтессе.

Садаякко

Садаякко прославилась как актриса, но начала она как гейша.

У Садаякко было почти европейское воспитание, и она охотно носила модные западные платья.

Портрет Садаякко авторства Пабло Пикассо, её поклонника.

Кайна Ариб

Кайну легко было отличить от свободной женщины, ей запрещалось закрывать лицо.

Ариб удивляла мужчин своими дерзкими манерами, но ей всё прощали за талант.

Стать вольной куртизанкой вместо того, чтобы закончить жизнь нищей рабыней или обеспеченной наложницей, для кайны казалось невозможным. Но именно это произошло с Ариб.