Заготовка баклажанов на зиму

Ищите оригинальный способ заготовки баклажанов на зиму? Тогда этот рецепт для вас. Баклажаны, заготовленные таким образом, можно есть либо в качестве простой закуски, либо приготовить из них полноценное овощное блюдо, которое выступит в качестве сытного завтрака, либо легкого овощного ужина.







Для приготовления понадобится:



баклажаны — 2 кг;



помидоры — 2 кг;



лимон — 1/2 шт;



оливковое масло — 3 ст.л;



чеснок — 2 головки;



растительное масло — 50 мл.



Для подачи закуски:



растительное масло — 50 мл;



лук — 1 шт;



перец — 3 шт;



томатная паста — 1 ч.л;



петрушка — 1 веточка;



помидор — 1 шт;



острый перец — по вкусу.



соль, черный перец, паприка, тмин — по вкусу;



Сделайте на баклажанах продольный разрез. Соедините соль, сахар, сок лимона и воду. Замочите в полученном маринаде баклажаны на 15 минут.







Очистите спелые помидоры от кожуры и перебейте их в блендере. Добавьте к томатному пюре оливковое масло и доведите пюре до кипения. Проварите на среднем огне еще 5-7 минут.







В разрез каждого баклажана поместите по 3-4 зубчика чеснока.







На противень, застеленный пергаментной бумагой и смазанный маслом, выложите баклажаны. Каждый баклажан смажьте маслом и поместите в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов на 20 минут.







Переложите запеченные баклажаны в стеклянные банки и заполните их кипящим томатом.







Закройте баклажаны крышками и оставьте до полного остывания. Хранить заготовки в темном прохладном месте можно 1 год.







Из этой заготовки можно легко приготовить полноценное овощное блюдо. Для этого отложите томатный соус и наполните баклажаны зажаркой, приготовленной из лука, перца, томатной пасты и любимых специй. Добавьте отложенное томатное пюре и проварите еще несколько минут.







Положите на каждый баклажан по ломтику помидора и острого перца и запекайте в духовке 15 минут.





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