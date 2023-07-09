Ищите оригинальный способ заготовки баклажанов на зиму? Тогда этот рецепт для вас. Баклажаны, заготовленные таким образом, можно есть либо в качестве простой закуски, либо приготовить из них полноценное овощное блюдо, которое выступит в качестве сытного завтрака, либо легкого овощного ужина.
Для приготовления понадобится:
баклажаны — 2 кг;
помидоры — 2 кг;
лимон — 1/2 шт;
оливковое масло — 3 ст.л;
чеснок — 2 головки;
растительное масло — 50 мл.
Для подачи закуски:
растительное масло — 50 мл;
лук — 1 шт;
перец — 3 шт;
томатная паста — 1 ч.л;
петрушка — 1 веточка;
помидор — 1 шт;
острый перец — по вкусу.
соль, черный перец, паприка, тмин — по вкусу;
Сделайте на баклажанах продольный разрез. Соедините соль, сахар, сок лимона и воду. Замочите в полученном маринаде баклажаны на 15 минут.
Очистите спелые помидоры от кожуры и перебейте их в блендере. Добавьте к томатному пюре оливковое масло и доведите пюре до кипения. Проварите на среднем огне еще 5-7 минут.
В разрез каждого баклажана поместите по 3-4 зубчика чеснока.
На противень, застеленный пергаментной бумагой и смазанный маслом, выложите баклажаны. Каждый баклажан смажьте маслом и поместите в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов на 20 минут.
Переложите запеченные баклажаны в стеклянные банки и заполните их кипящим томатом.
Закройте баклажаны крышками и оставьте до полного остывания. Хранить заготовки в темном прохладном месте можно 1 год.
Из этой заготовки можно легко приготовить полноценное овощное блюдо. Для этого отложите томатный соус и наполните баклажаны зажаркой, приготовленной из лука, перца, томатной пасты и любимых специй. Добавьте отложенное томатное пюре и проварите еще несколько минут.
Положите на каждый баклажан по ломтику помидора и острого перца и запекайте в духовке 15 минут.
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Заготовка баклажанов на зиму
Ищите оригинальный способ заготовки баклажанов на зиму? Тогда этот рецепт для вас. Баклажаны, заготовленные таким образом, можно есть либо в качестве простой закуски, либо приготовить из них полноценное овощное блюдо, которое выступит в качестве сытного завтрака, либо легкого овощного ужина.
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