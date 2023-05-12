«Крысы бегут с корабля»: откуда взялось подобное выражение

Каждый человек слышал крылатую фразу о том, что «крысы бегут с корабля». Наверняка, многим было интересно, откуда и куда они бегут, почему и зачем. И для чего крысы вообще сидели на корабле, даже в контексте афоризма. Как несложно догадаться, присутствие грызунов на морском судне – это вполне реальная практика. Итак, в чем же секрет поведения серых вредителей?
Умнее, чем кажутся. /Фото: yandex.by.
До изобретения парового двигателя и железной дороги морские суда, по сути, оставались единственным транспортном, способным перевозить большое количество людей и, что еще важнее, грузов. С незапамятных времен суда ходили по рекам, морям и океанам. Сколько корабли ходили по воде, столько на них жили и крысы. Причина тому была проста. Очень часто по морю транспортировали различное продовольствие, в первую очередь зерно. А значит оно присутствовало не только на судах, но и в портах. Каждый дачник знает о том, что возникновение крыс в местах скопления продовольственных товаров – вопрос времени.
Всегда жили в портах. /Фото: yandex.ru.
Появившись однажды в порту, крысы неизбежно переселялись и на корабли. Вывести грызунов было крайне сложно. В итоге доходило до того, что крысы превращались в настоящих путешественников и начинали курсировать вместе с судами между портами, городами и даже целыми странами. При этом море всегда было опасным, и каждый моряк хорошо знал о том, что вышедшее из порта судно может уже не вернуться.
Крысы всегда жили в порту. /Фото: doityourselfrv.com.
Когда крыс становилось в корабле слишком много или когда команда боролась с грызунами самыми отчаянными методами, животные начинали убегать с судна обратно в порт. Если вредителей было чересчур много, то бегства становились по-настоящему массовыми, что производило на людей, находящихся в порту неизгладимое впечатление. А так как корабли после выхода в море могли не вернуться, в народном сознании и закрепилась идея о том, что хитрые крысы – предчувствуя беду, покидают место, которое еще недавно было для них домом.
Хитрые вредители. /Фото: marineagency.dp.ua.
Так в весьма суеверной моряцкой среде и закрепился афоризм о бегущих с корабля крысах – ненадежных сожителях-приспособленцах, которые готовы бросить свой дом при малейшем чувстве опасности. Тем более, что такое естественное и закономерное «поведение» грызунов сильно контрастировало на фоне (чаще всего) сплоченных и действительно братских коллективов матросов.
Крысам не повезло. /Фото: pets2.me.
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