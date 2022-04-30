Для кофеманов и сладкоежек: модульная кофейня на колёсах

Самое зеленое кафе на колесах.
Энтузиасты создали современный кофейный киоск на колесах. Такие кафе смогут курсировать по улицам городов, предлагая прохожим напитки, еду и сладости. Важно и том, что новое кафе абсолютно чистое и бесшумное.
Отслеживается по GPS.
Проект под названием Wheelys стартовал еще несколько лет тому назад. Его целью было создание инновационной торговой точки, которая бы смогла заменить магазины и киоски по продаже еды и кофе на улицах городов. Более того, одним из ведущих условий проекта, было создание высокой степени экологической чистоты Wheelys 4. В результате многомесячной работы инженеров и дизайнеров, на свет появился модульный киоск. Первая модель Wheelys появилась еще несколько лет назад и вот, совсем недавно, дизайнеры представили обновленный образец.
На дороге и тротуаре.
Новый киоск на колесах Wheelys 4 – это универсальная городская торговая точка, которая может осуществлять продажу еды и напитков разъезжая, как по автомобильным дорогам, так и по велосипедным дорожкам. Это качество значительно увеличивает мобильность и эффективность транспорта.
Очиститель воздуха.
Важнейшим достоинством Wheelys 4 остается модульная конструкция. Ее принцип невероятно прост. Весь смысл заключается в том, что на киоск можно «навешивать» дополнительные секции, организуя тем самым недостающие лотки под товары. При необходимости на велосипед может быть установлена крыша.
Солнечные батареи.
Базовая версия киоска на колесах ориентирована на продажу кофе. На велосипед установлена кофейная машина и бойлер с водой, вмещающий до 20 литров воды. Устанавливаемые лотки рассчитаны под самый разнообразный товар, в том числе под фрукты, выпечку и сладости.
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