Неприхотливые комнатные растения, которые будут радовать глаз круглый год

Комнатные растения не только улучшают качество воздуха, поглощая углекислый газ и выделяя кислород, а и создают более здоровую окружающую среду. Кроме того, они придают помещению уютную и гостеприимную атмосферу, снижают стресс и улучшают настроение, даря заряд позитива на целый день.

Делимся подборкой самых неприхотливых в уходе растений, которые подойдут даже тем, у кого ни на что не хватает времени.

1. Обратите внимание на спатифиллум

2. Обратите внимание на замиокулькас

3. Обратите внимание на сциндапсус золотстый

4. Обратите внимание на толстянку

5. Обратите внимание на хлорофитум комосум

6. Обратите внимание на алоэ

7. Обратите внимание на рапис

8. Обратите внимание на крестовник Роули

9. Обратите внимание на альбуку спиральную

10. Обратите внимание на тилландсию

11. Обратите внимание на пеперомию

12. Обратите внимание на каланхоэ

Красивый и неприхотливый в уходе спатифиллум.Спатифиллум, также известный как лилия мира или белые паруса, является весьма популярным комнатным растением, за которым легко ухаживать. Цветок славится своими привлекательными белыми соцветиями, похожими на каллы, и блестящими тёмно-зелёными листьями. Растение хорошо переносит недостаточную освещённость, имеет приятный внешний вид и отлично очищает воздух в помещении, удаляя вредные химические вещества, такие как формальдегид и окись углерода. Кроме того, это растение часто преподносятЗамиокулькас — прекрасное решение, чтобы украсить интерьер.Замиокулькас — это разновидность комнатного растения, которое также известно как растение Вечности или растение дружбы. Оно славится своими привлекательными, блестящими, тёмно-зелёными листьями, растущими прямо на толстом стебле. Замиокулькас – неприхотливое медленно растущее растение, требующее минимального полива, и которое прекрасно чувствует себя при непрямом солнечном освещении. Его часто используют в озеленении помещений, и при определённых условиях оно может давать белые цветоносы. Во многих культурах замиокулькас считается растением, приносящим удачу или дружбу, и его часто дарят в качестве подарка как на дни рождения, так и новоселье.Сциндапсус золотистый будет круглый год радовать своей красотой.Сциндапсус золотистый, также известный как золотой потос или денежное растение, славится своими пёстрыми листьями в форме сердца, цвет которых варьируется от бледно-жёлтого до ярко-золотого. Это растение относится к семейству ароидных и произрастает в Юго-Восточной Азии. Оно известно своими воздухоочистительными свойствами, поскольку помогает выводить из воздуха определённые токсины. За золотистым потосом также легко ухаживать, он хорошо растёт при слабом или среднем освещении и регулярном поливе.Толстянка также отлично подойдёт для тех, кто вечно занят и забывает поливать растения на постоянно основе.Крассула — род многолетних суккулентных растений семейства толстянковые, произрастающих в Южной Африке и восточных районах ЮА. Эти растения характеризуются толстыми и мясистыми листьями, которые накапливают влагу, что позволяет им выживать в засушливых условиях. Растения крассулы широко известны как нефритовые или денежные деревья, которые частенько выращиваются в комнатных горшках из-за их декоративных и очищающих воздух свойств. Толстянку также иногда называют «приданым индуса» из-за веры в то, что растение приносит удачу и процветание, если его держать в доме.Разбавьте интерьер хлорофитумом комосум.Хлорофитум комосум, широко известный как растение-паук, является популярным комнатным растением, славящимся своими длинными, тонкими и плоскими листьями, которые напоминают лапки паука. У этой разновидности хлорофитума есть мутация, которая заставляет листья расти в более гофрированной или волнистой форме, придавая растению характерный внешний вид. Это растение обладает воздухоочистительными свойствами и легко поддается уходу, что делает его популярным выбором как для начинающих, так и для опытных любителей растений.Не просто красивое, а и полезное растение.Алоэ вера — это разновидность суккулента с толстыми мясистыми листьями, которые накапливают влагу. Оно известно своими целебными свойствами, поскольку гелеобразное вещество, содержащееся в его листьях, может использоваться для успокоения и увлажнения кожи. Растение также легко в уходе, требует минимального полива и частичного пребывания на солнце, что делает его отличным выбором как для выращивания в помещении, так и на открытом воздухе.Неприхотливый, о при этом вечно зелёный рапис прекрасно впишется как в домашнюю, так и рабочую обстановку.Rhapis excelsa, также известный как женская или гигантская тростниковая пальма — это вид пальм, произрастающий в Азии. Растение славится своими тонкими прямостоячими листьями, которые достигают около метра в длину. Рапис пользуется огромной популярностьюдля выращивания в помещении благодаря своей способности хорошо адаптироваться к условиям низкой освещённости, простоте ухода и воздухоочистительными свойствами.Потрясающе красивый крестовник Роули.Крестовник Роули, также известный как растение с жемчужной нитью, представляет собой стелющийся суккулент с маленькими круглыми листьями, похожими на бусинки, которые напоминают нитку жемчуга. Растение пользуется огромной популярностью среди дизайнеров и садоводов благодаря своему уникальному и привлекательному внешнему виду, а также лёгкости его размножения. Крестовник относительно неприхотлив в уходе и предпочитает яркое, непрямое освещение и нечастый полив.Альбука спиральная привлекает внимание с первых секунд, но при этом не требует особого ухода.Альбука спиральная — это многолетнее луковичное растение, с первых же секунд бросающееся в глаза своими спиралевидными, змеевидными формами. У альбуки образуются толстые, похожие на ленты листья, которые по мере роста образуют спираль, а весной на них распускаются маленькие цветы в форме звезды. Растение родом из Южной Африки и является популярным выбором для выращивания в помещении благодаря своему уникальному и эффектному внешнему виду. Оно предпочитает яркое, непрямое освещение и нечастый полив.Украсьте квартиру тилландсией.Тилландсии, часто называемые «воздушными растениями», представляют собой разновидность многолетников, славящихся своей способностью поглощать влагу и питательные вещества из воздуха через структуры на листьях, называемые трихомами. Эти растения не нуждаются в почве для выращивания и могут быть подвешены или установлены на различных поверхностях, что делает их уникальным выбором для украшения помещений. Тилландсия неприхотлива в уходе и требует лишь периодического опрыскивания и яркого непрямого освещения.Пеперомия — ещё один прекрасный вариант для тех, кто вечно занят работой и командировками, но при этом любит растения.Пеперомии — это небольшие многолетние травянистые растения, принадлежащие к семейству пиперовых, которое насчитывает около тысячи видов. Для них характерны блестящие, часто пестрые листья и крошечные, незаметные цветки. Растение идеально подходит для выращивания в помещении благодаря своим небольшим размерам и неприхотливости в уходе. Оно предпочитает яркое рассеянное освещение и нечастый полив.Пышноцветущее калонхоэ.Каланхоэ — это род цветковых растений семейства толстянковых, произрастающих на Мадагаскаре, в тропической и Южной Африке, но широко культивируемых в других регионах с умеренным климатом. Растения известно своими округлыми мясистыми листьями и склонностью цвести в конце лета и осенью, образуя привлекательные соцветия оранжевого, жёлтого, красного, розового и белого цветов. Растение предпочитает яркое рассеянное освещение и нечастый полив.