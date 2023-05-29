Тайны гибели «Титаника»: Скрытые причины странного поведения пассажиров и экипажа во время трагедии

Где был капитан «Титаника» во время трагедии?

Капитан «Титаника» Эдвард Джон Смит.

Построение непотопляемого корабля.

Первые статьи об ужасной трагедии героизировали фигуру капитана.

Памятник капитану Смиту.

Но действительно ли он умер?

Приговор капитана Смита

Мемориал «Титаника» в Саутгемптоне.

Архивная фотогорафия «Титаника» перед его первым и последним путешествием.

Почему сначала не было никакой паники

Убийца «Титаника».

Спасательных шлюпок не хватало на всех, но об этом тогда никто не знал.

Погрузка женщин и детей в спасательные шлюпки.

Музыканты, которые до последнего играли на палубе тонущего корабля и пошли на дно вместе с ним.

Памятный мемориал музыкантам «Титаника».

Катастрофа в замедленном движении

Люди до последнего отказывались верить, что этот красавец-лайнер может пойти ко дну.

Тонущий «Титаник».

То, что осталось от «Титаника» сегодня.

Самая известная сцена из фильма «Титаник». Картина получила 11 Оскаров из 14 возможных.