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Зачем в Швейцарии строят лестницы снаружи домов



 
Зачем в Швейцарии строят лестницы снаружи домов


Есть много различных стран или отдельных мест, где кошки — в почете. Однако в Швейцарии, и в особенности в столице страны Берне, кошки есть почти у всех жителей и для них даже строят отдельные лестницы — прямо по фасаду зданий. Более того, исключительно ради мурлык заказывают отдельные окна.


 
Элегантная лестница для кошек в Бре Лугано. Фото: Mauro Piccardi/Alamy.

Элегантная лестница для кошек в Бре Лугано. Фото: Mauro Piccardi/Alamy.

 




Даже если котик живет в квартире на третьем или четвертом этаже — заботливый хозяин протянет лестницу, невзирая на расстояние. Нередко можно увидеть, что такая лесенка делает «остановки» на балконах или окнах соседей — но те и не прочь, лишь бы котикам было удобно. Более того — наверное, только в Швейцарии можно увидеть в окнах специальные «кошачьи форточки» — небольшие отверстия, через которое кошки попадают в квартиру. В швейцарских окнах не предусмотрена форточка, так что вход для котиков приходится заказывать отдельно.

 
Кошки с удовольствием пользуются лестницами.

Кошки с удовольствием пользуются лестницами.

 

 
Город Швиц. Фото: Roberto Herrett.

Город Швиц. Фото: Roberto Herrett.

 

Как коты знают, что эта лестница — для него? «Они не знают, что что-то построено лично для них, — рассказывает Анита Килси, кошачий бихевиорист. — Кошки просто исследуют местность и выясняют самый лучший путь домой, будь то лестница, труба или просто стена».

 
Лестница с крыши на крышу. Фото: Brigitte Schuster.

Лестница с крыши на крышу. Фото: Brigitte Schuster.

 

 
Кошачья лестница на четвертый этаж. Фото: Brigitte Schuster.

Кошачья лестница на четвертый этаж. Фото: Brigitte Schuster.

 

Такое обилие лестниц для котов — а в Берне их действительно очень и очень много — заинтересовало фотографа Бригитту Шустер. Она решила тщательно исследовать этот феномен и собирается в этом году издать целую книгу, посвященную этой теме. «Кошачьи лестницы являются частью процесса гуманизации. Они помогают кошками подниматься домой и спускаться на улицу, точно так же, как люди используют ступеньки и лестничные клетки в подъездах».

 
Всё для удобства кошки. Фото: Brigitte Schuster.

Всё для удобства кошки. Фото: Brigitte Schuster.

 

 
Тщательно спланированная лестница, ведущая на окно в кошачьей форточкой. Фото: Brigitte Schuster.

Тщательно спланированная лестница, ведущая на окно в кошачьей форточкой. Фото: Brigitte Schuster.

 

На самом деле такой уж большой необходимости в кошачьих лестницах нет. Бригитта рассказывает, что в Турции кошек не меньше, но там никто не строит лестниц, и коты попросту прыгают с окна на окно, на подоконники, на стены, на ветки деревьев, словом, на всё, что только можно — и таки добираются до нужного им окна.

 
Две лестницы - на второй и третий этажи. Фото: Brigitte Schuster.

Две лестницы - на второй и третий этажи. Фото: Brigitte Schuster.

 

 
Общая лестница для двух котов. Фото: Brigitte Schuster.

Общая лестница для двух котов. Фото: Brigitte Schuster.

 

Но в Берне к вопросу создания кошачьих лестниц подходят очень серьезно. Почти всегда это очень тщательно спланированные основательные конструкции, которые не только выполняют свою функцию, но еще и эстетически отлично вписываются в архитектуру дома. Некоторые из лестниц настолько элегантные и вычурные, что даже прибавляют зданию особый шарм. Часто их так аккуратно вписывают в фасадные детали здания, что можно и вовсе не заметить такую лестницу.

 
Лестница, приделанная к водосточной трубе. Фото: Brigitte Schuster.

Лестница, приделанная к водосточной трубе. Фото: Brigitte Schuster.

 

 
Почти все кошачьи лестницы тщательно спланированы. Фото: Brigitte Schuster.

Почти все кошачьи лестницы тщательно спланированы. Фото: Brigitte Schuster.

 

Похоже, что швейцарские котики имеют полную свободу передвижения и совершенно не зависят в своих похождениях от человека — им не нужно проситься на улицу, как и не нужно ждать, пока их впустят внутрь — они просто гуляют сами по себе. Как это и положено настоящим кошкам.

 
Некоторые лестницы очень простые. Фото: Brigitte Schuster.

Некоторые лестницы очень простые. Фото: Brigitte Schuster.

 

 
Винтовая лестница для кошки. Фото: Brigitte Schuster.

Винтовая лестница для кошки. Фото: Brigitte Schuster.

 

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Зачем в Швейцарии строят лестницы снаружи домов

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Зачем в Швейцарии строят лестницы снаружи домовПодписаться на мой Instagram
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