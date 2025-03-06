Идеи использования старых зубных щёток

Старые зубные щетки очень часто откладывают, чтобы при необходимости чистить ими ювелирные украшения, пятна на обоях и т.д. Область их использования не ограничивается только этим. Есть еще масса вариантов применения старых щеток.



1. Щетка для труднодоступных мест

2. Мойка под ободком унитаза

3. Щипцы

4. Щетка на дрель

5. Мойка расчесок

Нужно разогреть зажигалкой шейку щетки зажигалкой, и согнуть ее щетиной наружу под прямым углом.Полученный в результате инструмент отлично подходит для мойки дна глубоких стаканов. Он без проблем растворит засохшую грязь, к которой невозможно дотянусь пальцами.Также такой щеткой можно добираться в труднодоступные для чистки места.Если аналогично разогреть шейку щетки, но загнуть ее в другую сторону, то получится удобный инструмент для мойки под ободком унитаза.Зачастую достать туда чем-то другим не получается, поэтому доработка стоящая.У двух щеток срывается плоскогубцами щетина.Затем они с краю ручек стягиваются резинкой.После этого между щеток перед ней закладывается свернутая салфетка.В результате получаются удобные щипцы. Они могут использоваться как пинцет или для чистки орехов от скорлупы.Необходимо вкрутить в головку щетки со стороны щетины саморез, и отрезать ручку. Затем выступающий на обратной стороне кончик шурупа применяется как хвостовик, чтобы зажать полученную оснастку в дрель.Такая небольшая жесткая щеточка отлично справляется с чисткой швов между кафельной плиткой. В качестве чистящего средства при этом можно использовать зубную пасту.Старой зубной щеткой можно помыть расческу. Ее щетина хорошо проникает между зубцами гребешка, убирая всю грязь. Особенно хорошо она справляться с этой задачей при мойке в теплой воде.