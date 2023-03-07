Stan Raucher – американский фотограф. Для своей серии снимков, названных просто – “Метро” – он путешествовал по миру и фотографировал самые обычные сцены в подземке. Так, переезжая из Будапешта в Шанхай, захватывая по пути Неаполь и Мехико, он открывал различные культуры, всего лишь садясь в поезд метро.
Дели
Шанхай
Париж
Неаполь
Лондон
Мехико
Сан-Паулу
Мехико
Манхэттен
Будапешт
Варшава
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Метро в будние дни в разных странах мира
Stan Raucher – американский фотограф. Для своей серии снимков, названных просто – “Метро” – он путешествовал по миру и фотографировал самые обычные сцены в подземке. Так, переезжая из Будапешта в Шанхай, захватывая по пути Неаполь и Мехико, он открывал различные культуры, всего лишь садясь в поезд метро.
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