Метро в будние дни в разных странах мира

Stan Raucher – американский фотограф. Для своей серии снимков, названных просто – “Метро” – он путешествовал по миру и фотографировал самые обычные сцены в подземке. Так, переезжая из Будапешта в Шанхай, захватывая по пути Неаполь и Мехико, он открывал различные культуры, всего лишь садясь в поезд метро.







Дели







Шанхай







Париж







Неаполь







Лондон







Мехико







Сан-Паулу







Мехико







Манхэттен







Будапешт







Варшава



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