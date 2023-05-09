8 заменителей разрыхлителя, которые можно использовать для воздушной выпечки

Чтобы приготовить выпечку нужен хороший разрыхлитель, или пекарский порошок

Как работает разрыхлитель

За счет состава разрыхлителя, сода с кислотой «реагируют» во время нагревания теста / Фото: irecommend.ru

Чем заменить разрыхлитель

Чтобы выпечка получилась рыхлой и воздушной, нужно создать кислую среду / Фото: tinamam.files.wordpress.com

Кислоты из виноградного сока оседают на стенках и дне бочек, и получается белый порошок / Фото: cdn1.ozone.ru

Для разрыхления теста смешайте одну долю соды и две доли кислотного вещества / Фото: severdv.ru

Так как йогурт обладает кислой средой, он должным образом взаимодействует с содой / Фото: img.povar.ru

Это готовый продукт, из которого можно замешивать тесто без использования пшеничной муки / Фото: irecommend.ru

Пахта - это обезжиренные сливки, образующиеся как побочный продукт при интенсивном взбивании масла из коровьего молока / Фото: rusinfo.info

Когда в рецепте есть вода, ее можно полностью заменить содовой, а молоко и другие жидкости - частично / Фото: vzboltay.com

Так вы улучшите структуру теста и придадите ему легкость и воздушность даже без соды и кислоты / Фото: babyzzz.ru