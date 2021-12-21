На дно: 7 машин от «Лады» до «Лотуса» для езды под водой

Машины которые отвезут на дно.
Автомобили-амфибии - редкое, но все-таки реальное в обычной жизни явление. Даже та машина, которая изначально не была приспособлена для преодоления водных преград, может быть превращена умельцами за определенную сумму в полноценное плавсредство. С машинами, способными погружаться, все куда сложнее, но осуществимо. В это обзоре 8 способов опуститься на дно в автомобиле первый и не последний раз.
1. Submarine Car
Легендарная Submarine Car, которой не повезло.
Для начала можно воссоздать Submarine Car из 1937 года. Машину построил французский инженер Мишель Андре. Образец получился полностью функциональным, однако у Андре не оказалось денег для развития своих идей и проекта дальше. Спонсоров, готовых вложиться в автомобиль, так и не нашлось. Воздуха в салоне машины хватало на 5-10 минут подводной езды. При этом машина не обязательно должна была ехать по дну, она могла плавать под водой и самое главное – всплывать.
2. Модифицировать «Ниву»
Нива для прогулок по дну.
Для того чтобы спуститься в машине на дно, вовсе не обязательно создавать сложный аппарат. Достаточно умело модернизировать старую-добрую «Ниву». Для этого придется выбросить из машины все лишнее и добавить в нее несколько новых вещей, нужных для погружения. В частности, нужно обеспечить выход на поверхность выхлопным газам. Придется также взять с собой парочку аквалангов для водителя и пассажиров, но кого это остановит после уже проделанной работы?
3. Rinspeed Squba
Rinspeed Squba для поездок под водой.
Концептуальный Rinspeed Squba бы построен швейцарцами специально к Женевскому автосалону 2008 года. Тогда за основу был взят Lotus Elise. Силовую установку машины заменили на электродвигатель и пару аккумуляторов, приделали к машине парочку гребных винтов и понтонов. Получилось очень смело. Стоило это чудо техники почти 2 млн долларов. В продажу оно, конечно же, не пошло.
4. Lotus Esprit
Lotus Esprit существует в единственном экземпляре.
Еще один автомобиль, существующий в единственном экземпляре и сделанный все той же Rinspeed. Вот только в отличие от модифицированного Elise, машина все-таки нашла своего покупателя. Кто именно получил в собственность машину-подлодку не известно, однако согласно слухам – это Илон Маск. Последний раз машину перепродали за 997 тысяч долларов.
5. Lotus Excel от Хаммонда
Доработанная Lotus Excel.
Как отправится на дно, может подсказать небезызвестный Ричард Хаммонд. Еще в те годы, когда Хаммонд работал в Top Gear, он решил проверить, можно ли создать на практике легендарный автомобиль агента 007. За основу был взят Lotus Excel и после основательной модификации машина действительно смогла вполне успешно ездить под водой.
6. Isuzu ZXS
Концепт Isuzu ZXS из кино для кино.
В старом фильме «Дети шпионов» с Антонио Бандерасом, герой ездил на концептуальном Isuzu ZXS, который может трансформироваться в подводную лодку. Примечательно, что машина показанная в фильме, действительно может ездить по дну водоема.
7. Найти ЗиС Вождя
ЗиС Сталина.
Другой любопытный киногерой – ЗиС Иосифа Сталина из фильма «Старые клячи». Если верить тому, что показывают на экране, машина может без проблем ездить по рельсам, почти полностью неуязвима для пуль, а самое главное может плавать по воде и под водой!
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