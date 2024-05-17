«Налог на яйца», или Как в СССР боролись за повышение рождаемости.

Цель налога

Все во имя человека, все для блага человека./ Фото: www.madamam.ru

Ставка налога

Радостная весточка из налоговой./ Фото: mongol.su

Льготы по уплате налога

Плати или плодись. Радуйся!/ Фото: tubethe.com

Отмена налога

Сбылись мечты народные./ Фото: omsk.com

Налог на бездетность в России

Сегодня в РФ налога на бездетность не существует./ Фото: gazeta.spb.ru

Другие страны

Древний Рим, Болгария, Италия, Монголия, СССР... / Фото: krasfun.ru