Лайфхак, как убирать пыль всего раз в месяц

Рассказываем, как сэкономить время на уборке с помощью простого продукта.







Для многих из нас уборка пыли — это самый раздражающий пункт в уходе за домом. И что еще хуже — как ни протирай пыль, она все равно появится уже через пару дней. Но британский эксперт по уборке Мэри Футер поделилась гениальным лайфхаком, благодаря которому пыль не будет копиться на ваших полках.



Смешайте в пульверизаторе:

Как это работает?

Чем опасна пыль?

2 стакана водопроводной воды¼ стакана уксуса2 капли оливкового маслаРаспределите по пыльной поверхности и разотрите сухой тряпкойЕсли хотите, чтобы средство пахло более приятно — добавьте в него пару капель любимого эфирного масла.Пыль копится из-за того, что на подоконниках, полках и тумбочках нет никакого защитного слоя. Но оливковое масло создает тот самый немного жирный слой, который не дает пыли оседать на поверхностях. Уксус, в свою очередь, помогает растворить абсолютно всю пыль, которая находится на поверхности (даже если ее слой слишком плотный) — в отличие от воды, которая убирает не более 70% пыли.Домашняя пыль есть на каждом предмете нашего дома, но она безопасна только в небольших количествах.Во-первых, пыль на 20% состоит из чешуек нашей кожи. Ими любят питаться насекомые, поэтому ваш дом рискует стать местом притяжения для мокриц, тараканов, чешуйниц.Во-вторых, в пыли содержится цветочная пыльца. Она провоцирует трудности с дыханием, аллергические покраснения кожи и астму.В-третьих, около 25% пыли содержат так называемые «неустановленные компоненты». В этот список входят все выбросы с улицы: например, дорожные газы, или выбросы с заводов и фабрик. Даже если вредоносный завод находится в 100 километрах от вас — он все равно загрязняет воздух в вашей квартире. Сюда же относятся и радиоактивные отходы — когда они копятся, то превышают норму, и начинают влиять на здоровье, вызывая заболевания легких, тусклый цвет кожи и даже рак