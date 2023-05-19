7 полезных советов для любителей шашлыка и гриля, которые сделают мясо сочнее

1. Не жалейте шампуров

Чем больше, тем лучше. /Фото: demotivation.ru.

2. Правильно режьте мясо

Режем ровно и мелко. /Фото: news.myseldon.com.

3. Правильная температура

Правильная температура крайне важна. /Фото: vmolo.by.

4. Готовьте рыбу на фруктах

Используйте цитрусовые. /Фото: tour-de-rus.ru.

5. Не забывайте про сковороду

Не забывайте о сковородке. /Фото: news.myseldon.com.

6. Не забывайте о копчении

Добавляем щепу. /Фото: tr.pinterest.com.

7. Правильная готовка перцев

Готовка перцев не так проста. /Фото: econet.by.