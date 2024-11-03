Ретропредметы из далекого СССР

СССР давным-давно в прошлом, но многие вещи той эпохи навсегда остались в наших сердцах. Сегодня большинство из подобных предметов кажутся нам абсолютно нормальными, но некоторые приводят в недоумение. В этом выпуске вы найдете подборку фотографий, при виде которых невольно возникает вопрос: «А это что такое?

Игра со сменными экранами . Мы вот такого не помним, а вы?Дедовская ручная машинка для стрижки волос. Жуткий аппарат . Для настоящих мужиков!Головоломка.Робот-игрушка.Советский микрофон.Дизайну советского пылесоса «Ракета» до сих пор можно позавидовать: на «Ракете» так и хочется улететь в космос.Стереоскоп.Электровафельница.Сувенирный нож «Рыбка».ВАЗ-2109 на радиоуправлении . Честно говоря, мы без понятия, что это такое, похоже на колокольчик.Вешалка для одежды с щетками.Абонентский громкоговоритель , радиоточка «Ритм-304».Пароварка… (Шутка.) Это еще одна модель лунохода . Спортлото.Вот так рождался металл в СССР. Это металлофон. Первый опыт игры в казино.Вольтметр . Машинка для заточки лезвий . Шикарная вещь!Кто сразу узнал? У кого тоже было такое чудо? Это, конечно же, хлебница.Сигнальный фонарик «Черновцы».Ручной миксер.Адская машина, шумел ужасно!Форма для печенья. Такую теперь нигде не купишь.Микрофон МД-201. Шел в комплекте с магнитофонами «Весна».Аппарат для сдачи экзамена в ГАИ «Вятка-5».Шагомер «Заря».Конструктор.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)