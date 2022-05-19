В 1893 году в Чикаго состоялась Всемирная Колумбова выставка. Это был первый шанс Соединенных Штатов

Хотите убраться куда подальше от надоевшей работы, обязанностей и всех этих ежедневных забот, которые так выматывают к пятнице? Лучшего места вам не найти. Пойнт Немо, получивший название в честь подводника из книги Жюля Верна «20 000 лье под водой», расположен в 2 688 километрах от ближайшего берега. Сюда даже коллекторы не доберутся!
Где именно
Физически Point Nemo равноудалена от нескольких островов: морякам придется пройти 2 600 километров до Питкэрна на севере, Моту-Нуи на северо-востоке и острова Махер на юге. Вот точные координаты этого местечка, если вам вдруг вздумается попутешествовать: 48°52.6′ ю.ш. 123°23.6′ з.д.
Неожиданная находка
Эту точку смогли обнаружить только благодаря развитию спутниковых технологий. Пойнт Немо географы открыли в 1992 году. Никакой суши поблизости не наблюдается: путешественник может разве что приблизительно сопоставить свои координаты с координатами точки — но вокруг будет только безбрежный океан.
Автор
Как и все открытия современности, равноудаленную от любой земли точку обнаружили не храбрые первопроходцы, а самый обычный инженер. Канадский математик Хворхе Лукатела создал специальную программу, чтобы вычислить точное месторасположение Точки Немо.
Привет из космоса
Собственно говоря, Пойнт Немо настолько далеко от земли, что ближе будет добраться до космоса. Это не шутка и не преувеличение: единственные люди в округе пролетают над путешественником в МКС, на высоте в 416 километров.
Великая свалка
Удаленность от цивилизации на руку современному обществу. В частности, российские, европейские и японские космические агентства уже давно используют Пойнт Немо в качестве свалки — потому что это единственная точка на планете с наименьшим количеством человеческих жителей (их тут ровно 0) и расположена она вдалеке от оживленных судоходных маршрутов. Предположительно, около 100 выведенных из эксплуатации космических аппаратов покоятся на этом подводном кладбище.
Р’льех
В 1997 году океанографы записали странный, очень громкий шум, идущий из глубины к востоку от этой загадочной точки. И все бы ничего, вот только величайший мистик XX века, Говард Лавкрафт, по случайности разместил свой Р’льех примерно на тех же координатах. Проснется ли Ктулху, разбуженный очередным упавшим космическим зондом? Вполне возможно.
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