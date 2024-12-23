Мифы про россиян, в которые верят не только на Западе

Водка, медведь, матрешка, балалайка — увы, во многих случаях это первое, о чем вспоминают иностранцы при вопросе: «Что вы знаете о России и русских?».
На эту тему есть старый анекдот о русской семье в представлении американцев.
— Дорогая, что-то жарко. Выключи, пожалуйста, атомный реактор.
— Сейчас водку допью и выключу, а ты пока сыграй на балалайке.
— Мам, я пойду поиграю с медведем.
— Ладно, иди, погуляй, сынок, и не забудь написать вечером отчёт в КГБ! А по пути домой не забудь купить водки — она заканчивается.
Но зачастую, мы и сами, не задумываясь, повторяем «факты» о России, которые на самом деле не более чем клише, навязанные искаженной историей. Например, миф о том, что до Петра русским плохо жилось или что дороги — проблема чисто русская.
Страна рабов, страна господ
У многих еще со школьной скамьи осталось представление о царской России как о крепостной стране, в которой подавляющая часть населения влачила рабское существование. Но если разобраться… Да, крестьяне составляли самую многочисленную группу населения в России (согласно всеобщей переписи 1897 года, это три четверти жителей страны). Но далеко не каждый из них был крепостным: в середине XVIII века, по данным историка Готье, 53% крестьян — крепостные, остальные – государственные. И постепенно численность крепостных уменьшалась: к 1861-му году всего треть крестьян находилась в зависимости от господ. Кроме того, многие иностранцы, жившие в России в XVII, XVIII, XIX веках, признавались, что русские крестьяне живут лучше их французских или, скажем, польских и итальянских собратьев.
Дикая Допетровская Россия
До сих пор распространен миф, что до Петра I Русь погрязала в невежестве, была дикой и необразованной страной. Однако Европа в средневековье тоже не слыла очагом грамотности. До монголо-татарского ига всего 1% жителей русских княжеств умел читать и писать. Но, к примеру, в прогрессивной Англии первые публичные школы появились только в конце XIV века. В течение почти тысячи лет, как на Руси, так и в Европе, знание грамоты оставалась прерогативой духовенства и высшей аристократии. Но к концу XVII века в Московии насчитывалось 15% грамотных крестьян, около 30% грамотных ремесленников, около 70% монахов, землевладельцев и придворных, а не умевшего читать и считать священника так и вовсе было не найти.
Немытая Россия
Еще один миф — о немытой России. В средневековье русские считались варварами из-за привычки мыться в бане слишком часто, раз в месяц (!!!) Многие европейские государи, например, Людовик XIV, он же Король-Солнце, за всю жизнь мылись всего несколько раз.
«Зашли сначала в мужские, где увидели великое множество голых людей, которые плескались в воде безо всякого стеснения. Через дверцу в дощатой перегородке проследовали в женскую часть, где совершенно обнаженные женщины прохаживались, шли из раздевальни в парильню или на двор, намыливались и т.д. Мы наблюдали за ними более часа, а они как ни в чем не бывало продолжали свои манипуляции, раздвигали ноги, мыли срамные места и т.д. … В конце концов, пройдя сквозь толпу голых женщин, из коих ни одна не подумала прикрыться, я вышел на улицу и дошел до другого входа в ту же баню, откуда все было видно как на ладони, а потом снова зашел внутрь, и банщицы, взимавшие плату у входа, даже не подумали меня остановить…»,—это лицезрел и писал Франциско де Миранда, посетивший Россию в 1786-1787 годах.
Дороги — русская проблема
Дороги, конечно, проблема! Можно даже сказать беда…Но, справедливости ради, нужно отметить — не только у нас. В средних веках бездорожье было свойственно нашим землям даже в меньшей степени, чем европейским. Вернее, бездорожье до XVII-XVIII веков было повсеместным, но русских выручала зима. Когда землю застилал снег, мы, в отличие от европейцев, пересаживались в сани, езда в которых и мягче, и приятнее.
Ужасная жизнь рабочего класса
Во ещё одно клише — якобы рабочие в нашей стране жили хуже, чем их сотоварищи в Европе и Америке. Но!
«Я с удивлением увидел, что эти рабочие живут нисколько ни хуже, а многие из них даже гораздо лучше, чем студенты. В среднем каждый из них зарабатывал от 1 руб. 25 коп. до 2 руб. в день», — так писал о положении петербургских рабочих один из революционеров Григорий Плеханов.
А по данным американского исследователя Блюма, питание уральских рабочих во второй половине XIX века было здоровее и обильнее, чем у представителей тех же специальностей в Англии и Франции.
Учите матчасть и уважайте сами себя.
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