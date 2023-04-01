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Как преобразить комнату без капитального ремонта

Ремонт даже одной комнаты в квартире требует больших материальных и временных трат.
Однако для преображения и даже полной трансформации помещения вовсе не обязательно отчищать стены до кирпичей и менять старую мебель на новую — порой достаточно перекрасить одну стену или просто добавить аксессуары и цветовые акценты.

«Я просто проснулся утром с мыслью, что нужно перекрасить туалетную комнату и вдохнуть в нее новую жизнь»

Как преобразить комнату без капитального ремонта

«Сестра перекрасила стену в зеленый и повесила картины»

Как преобразить комнату без капитального ремонта

От скучного стандартного коридора до уютного уголка

Как преобразить комнату без капитального ремонта

«Я просто обожаю светильники»

Как преобразить комнату без капитального ремонта

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Как преобразить комнату без капитального ремонта

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Как преобразить комнату без капитального ремонта

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Как преобразить комнату без капитального ремонта

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Как преобразить комнату без капитального ремонта

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Как преобразить комнату без капитального ремонта

«Я абсолютный профан в декоре интерьеров, но вот что у меня получилось»

Как преобразить комнату без капитального ремонта

«Нарисовала эту композицию, чтобы добавить комнате красок»

Как преобразить комнату без капитального ремонта

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Как преобразить комнату без капитального ремонта

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Как преобразить комнату без капитального ремонта

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Как преобразить комнату без капитального ремонта

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Как преобразить комнату без капитального ремонта

«Перекраска заняла „всего“ год, но я наконец-то сделала это!»

Как преобразить комнату без капитального ремонта
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«Переделка еще идет, но уже сейчас я счастлива, что больше никогда не увижу эти желтые стены!»

Как преобразить комнату без капитального ремонта

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Как преобразить комнату без капитального ремонта

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Как преобразить комнату без капитального ремонта
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