Ремонт даже одной комнаты в квартире требует больших материальных и временных трат.
Однако для преображения и даже полной трансформации помещения вовсе не обязательно отчищать стены до кирпичей и менять старую мебель на новую — порой достаточно перекрасить одну стену или просто добавить аксессуары и цветовые акценты.
«Я просто проснулся утром с мыслью, что нужно перекрасить туалетную комнату и вдохнуть в нее новую жизнь»
«Сестра перекрасила стену в зеленый и повесила картины»
От скучного стандартного коридора до уютного уголка
«Я просто обожаю светильники»
Коллекция камней, собранная на пляже
Задекорировали стену картиной, написанной акварелью
«Нам нравится добавлять освещение в свои проекты»
«Моя турецкая лампа, купленная на маркетплейсе»
Покрасить стену в технике омбре? Почему бы и нет!
«Я абсолютный профан в декоре интерьеров, но вот что у меня получилось»
«Нарисовала эту композицию, чтобы добавить комнате красок»
«Эту неоновую надпись мне подарил мой парень»
Вязаные тарантулы создадут идеальную атмосферу в любой комнате
«Решила, что моей спальне необходимо преображение»
Превратили потолок в сказочный лес
«Перекраска заняла „всего“ год, но я наконец-то сделала это!»
«Хотела перекрасить кирпичи в черный, но пока сомневаюсь».
«Переделка еще идет, но уже сейчас я счастлива, что больше никогда не увижу эти желтые стены!»
«Добавили цвета в нашу ванную»
От унылой прихожей к уютному уголку
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Как преобразить комнату без капитального ремонта
Ремонт даже одной комнаты в квартире требует больших материальных и временных трат.
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