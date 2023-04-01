Как преобразить комнату без капитального ремонта

Ремонт даже одной комнаты в квартире требует больших материальных и временных трат.

Однако для преображения и даже полной трансформации помещения вовсе не обязательно отчищать стены до кирпичей и менять старую мебель на новую — порой достаточно перекрасить одну стену или просто добавить аксессуары и цветовые акценты.



«Я просто проснулся утром с мыслью, что нужно перекрасить туалетную комнату и вдохнуть в нее новую жизнь»







«Сестра перекрасила стену в зеленый и повесила картины»







От скучного стандартного коридора до уютного уголка







«Я просто обожаю светильники»







Коллекция камней, собранная на пляже







Задекорировали стену картиной, написанной акварелью







«Нам нравится добавлять освещение в свои проекты»







«Моя турецкая лампа, купленная на маркетплейсе»







Покрасить стену в технике омбре? Почему бы и нет!







«Я абсолютный профан в декоре интерьеров, но вот что у меня получилось»







«Нарисовала эту композицию, чтобы добавить комнате красок»







«Эту неоновую надпись мне подарил мой парень»







Вязаные тарантулы создадут идеальную атмосферу в любой комнате







«Решила, что моей спальне необходимо преображение»







Превратили потолок в сказочный лес







«Перекраска заняла „всего“ год, но я наконец-то сделала это!»





«Хотела перекрасить кирпичи в черный, но пока сомневаюсь».



«Переделка еще идет, но уже сейчас я счастлива, что больше никогда не увижу эти желтые стены!»







«Добавили цвета в нашу ванную»







От унылой прихожей к уютному уголку





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