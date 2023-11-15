Свадебная резня по-европейски: Давала ли Медичи приказ уничтожить парижских гостей в Варфоломеевскую

Католики против протестантов: вера или политика?

Религиозные войны во Франции длились много лет. /Фото: 2.bp.blogspot.com

Чем гугеноты раздражали простых парижан

Браком дочери с гугенотом Медичи хотела достичь мира.





Какой на самом деле приказ отдавала Екатерина Медичи





Знатные гугеноты в Варфоломеевскую ночь. /Фото: cdn.britannica.com