Свадебная резня по-европейски: Давала ли Медичи приказ уничтожить парижских гостей в Варфоломеевскую

Самая крупная в истории религиозная резня произошла в 16 веке в Париже. Это событие известно под названием «Варфоломеевская ночь». Считается, что по приказу Екатерины Медичи только в одной французской столице были жестоко убиты до 3 тысяч гугенотов. Правда, такого распоряжения суровая правительница не отдавала. Папа Римский Григорий XIII по этому поводу устроил пышный праздник с фейерверками, отправив французскому королевскому двору официальные поздравления с расправой над протестантами. А вот далекий от человеколюбия Иван Грозный выразил после случившегося открытое осуждение европейской жестокости.
Католики против протестантов: вера или политика?
Религиозные войны во Франции длились много лет. /Фото: 2.bp.blogspot.com
Гугенотами в 16 веке называли французских протестантов-кальвинистов. Именно над ними, по официально принятой исторической версии, и учинили расправу католики в Варфоломеевскую ночь 1572-го. Противостоянием двух групп к тому моменту было уже много лет. Кальвинизм разгулялся по Франции еще в 1530−1540 гг. Доктрина так называемого предопределения (бог решает, кто спасётся, и человек не в состоянии на это влиять) снимала с кальвинистов ответственность за свою жизнь. Освободили себя последователи этого течения и от уплаты церковной десятины. В итоге круг гугенотов стремительно расширялся, в том числе и за счет знатных представителей.
Вскоре протестанты перешли к более агрессивным действиям, начав высмеивать вековой католицизм. Тогда королевский дом ожидаемо инициировал преследования гугенотов. И если со стороны эти столкновения интересов выглядели сугубо религиозным конфликтом, на деле же представляли собой борьбу политических кланов за французскую корону. Протестанты Бурбоны были не прочь отобрать корону у католиков Валуа и Гизов. И небезосновательно: Бурбоны стояли в очереди на трон первыми после Валуа, что лишь наполняло их решимостью применять самые жесткие меры. К роковому 1572-му правящая династия всерьез опасалась за свою стабильность и безопасность. К тому моменту гугеноты совершили уже две попытки похищения короля Карла IX Валуа и королевы-матери Екатерины Медичи. Кроме того, расшатывая ситуацию в стране, гугеноты привлекали иностранные войска в лице британцев и немцев-протестантов, обещая им в случае успеха уступки за счёт королевства. Несмотря на то, что гугеноты оставались в глубоком меньшинстве (чуть более 10% населения), решимости и энергичности им было не занимать. Регулярные войны с ними все больше ослабляли и разоряли Францию.
Чем гугеноты раздражали простых парижан
Браком дочери с гугенотом Медичи хотела достичь мира.
Но ненависть к гугенотам испытывала не только верхушка власти. В ту консервативную эпоху любые изменения в религиозном плане воспринимались простым людом как покушение на устоявшийся жизненный порядок, ведший к спасению души. Католики верили, что бог покарает всех за неготовность христианского общества беречь единственно верный уклад. А гугеноты открыто этому угрожали. Кроме того, их ряды полнились богачами, что создавало общий образ роскоши протестантов. Парижское бедное население раздражалось при виде сытых врагов христианства. И подогревала ситуацию нетерпимость протестантов (хотя фанатичные католики им ни в чем не уступали). Сам наставник гугенотов Кальвин подавал своим последователям пример, сжигая противников на костре. Обе стороны агрессивно обвиняли друг друга в связях с сатаной. В тех редких местах, где преобладали гугеноты, они разоряли католические храмы, уничтожали иконы и распятия, пытали монахов и требовали католиков покинуть пределы селений.
Какой на самом деле приказ отдавала Екатерина Медичи
Знатные гугеноты в Варфоломеевскую ночь. /Фото: cdn.britannica.com
Варфоломеевская ночь случилась не с бухты барахты. После очередного военного столкновения в 1570-м представители обеих сторон заключили мир. Несмотря на поражения гугенотов по всем фронтам, короне было слишком накладно продолжать эту бесконечную борьбу. Пойдя на уступки, король разрешил гугенотам богослужения везде, кроме столицы, а также позволил им занимать часть государственных должностей. Их лидеру адмиралу де Колиньи пожаловали почетное место в королевском совете, где тот преуспел во влиянии на молодого монарха.
Королеве-матери и Гизам это очень не нравилось. Но желая скрепить достигнутый мир, Екатерина Медичи решает отдать свою дочь Марго за авторитетного гугенота Генриха Наваррского. В Париж на свадебные торжества пригласили огромное число гостей-протестантов. Но уже на 4 день по приказу герцога де Гиза на адмирала Колиньи было совершено покушение. Так Де Гиз отомстил за убитого по его приказу брата. Пуля лишь ранила адмирала, и присутствовавшие в Париже тысячи протестантов стали требовать поимки убийцы. Собравшийся королевский совет при поддержке Екатерины Медичи решил нанести упреждающий удар, устранив десяток гугенотских вождей и захватив Генриха Наваррского с его кузеном Конде. Но парижане, прознав о расправах в ночь на 24 августа 1571-го, высыпали на улицы и вырвали инициативу из королевских рук.
В массовой резне участвовали католики от мала до велика – женщины, старики и даже дети. Вычислить гугенотов было легко – они традиционно носили черные одежды. Их убивали без разбора. В ту ночь погибли до 3 тысяч протестантов только в столице. Последующие несколько дней все повторилось и в других городах - Орлеане, Мо, Труа, Сомюре, Руане, Тулузе, Лионе. В итоге католики собственноручно уничтожили до 10 тысяч гугенотов. По свидетельству писателей-современников, вода в Сене в те дни превратилась в кровь, а ветер – в предсмертный стон. Устроенную французами кровавую бойню осудил Иван Грозный, а вот Папа Римский, наоборот, устроил по случаю торжество с фейерверками. Франция погрузилась в анархию, и усугублялось все тем, что часть безумной толпы попросту сводила личные счёты с представителями вражеского лагеря - кредиторами, судебными оппонентами и просто бытовыми соперниками. Сотням тысяч гугенотов пришлось бежать из страны, а порядок с трудом навели королевские войска.
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