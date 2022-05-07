12 забавных фактов о бороде, о которых вы и не догадывались
Борода делает мужчин внешне более мужественными, придает им определенный шарм, уверенность в себе и некую привлекательность. Бороду мужчины носят испокон веков, но часто она поддается критике, так как наличие такой растительности на лице у многих вызывает отвращение. Но, несмотря на это, у ношения бороды гораздо больше плюсов, чем минусов, хотя некоторые из них странноваты.
12. Бороду можно пересадить
Бороды бывают разные
Приблизительно половина, а именно 55% мужского населения Земли носят бороду, но не всем повезло отрастить свою. К счастью, сегодня есть все возможности, чтобы пересадить бороду тому, у кого отрастить свою красивую не получается в силу природных особенностей. Борода стала так популярна, что в период с 2008 по 2013 года операции по трансплантации выросли на 600%. Сама процедура заключается в том, что доктор берёт волосяные фолликулы из мест на теле, где имеет место интенсивный рост волос, к примеру, на голове, и пересаживает их на лицо. Такая операция стоит более 4 000 долларов, все зависит от того, какой густоты бороду мужчина желает.
11. У бороды забавное название
У бороды забавное название
Борода настолько популярна, что процессу ее отращивания придумали название: погонотрофия. Это слово греческого происхождения, которое в переводе означает «питание бороды». Корень слова «погон» (что означает «борода») можно встретить и в других терминах – погонология (изучение бороды), погонотомия (стрижка бороды), погонолог (тот, кто изучает бороды), погониаз (патологический рост бороды). Термин погонотрофия относится к процессу отращивания усов, бакенбардов и других волос, которые имеются на лице.
10. Борода – символ статуса
Борода – символ статуса
В одном из исследований говорилось, что люди с бородой выглядят старше, к ним проявляют больше уважения, а, значит, у них выше статус в обществе, чем у гладко выбритого мужчины. Научного подтверждения этой гипотезы нет, но на практике все происходит именно так. Борода была символом мужественности и высокого общественного статуса многие столетия. Ученые утверждают, что ещё в доисторические времена она была символом высокого статуса. Кроме того, борода защищала лицо, устрашала врагов.
9. Борода может быть очень длинной
Борода может быть очень длинной
Самая длинная борода на Земле была более пяти метров и принадлежала Гансу Лангсету, норвежцу, который побил рекорд в 20-х годах прошлого столетия. Сегодня самая длинная борода на планете у Шамшера Сингха из Индии. В 1997 году его имя было занесено в анналы Книги рекордов Гиннесса, так как длина его бороды составила 183 см. В обычной жизни мужчины не позволяют бороде расти так сильно. Если мужчина не будет подстригать или сбривать её на протяжении всей жизни, то она теоретически может достичь в длину 8 метров и более. Но исследования показали, что в реальности борода может достичь в длину 1,5 м.
8. Борода предотвращает аллергию
Борода предотвращает аллергию
Если внешне борода кажется непривлекательной, то стоит вспомнить, что она позитивно влияет на здоровье. Так как в воздухе много загрязняющих агентов, она выступает своеобразным фильтром, который предотвращает попадание аллергенов и пыли на кожу, в нос и легкие. Густая борода, которая покрывает не только подбородок, но и шею, предотвращает от простуд, так как способствует повышению температуры в этой области тела, играя роль шарфа.
7. В Древнем Египте у бороды был свой статус
Накладка у фараона
В Древнем Египте бороду имели право носить только высокопоставленные члены общества. Многие из них отращивали бороды, красили их хной и вплетали золотые нити для украшения. Металлическая борода-обманка, называлась «накладкой» и широко использовалась во время погребений царей, как часть декора мумии. Эти металлические накладки были не просто анью моды, они были символами статуса, так как выполнялись из золота. Даже женщины-фараоны носили такие накладки, к примеру, царица Хатшепсут. Накладка крепилась с помощью ленточек вокруг головы. Это было немного неудобно, но статус обязывал. Металлическая накладка была популярна на протяжении 1400 лет.
6. Борода ассоциируется с философией
Бородатый философ
В Древнем Риме бороды носили философы, они были атрибутом человека подобной профессии. В то время борода в Риме не была модной, большинство мужчин брились, но она была признаком того, что человек много читает, занимается наукой. Философы разного типа носили разные бороды: у циников бороды были длинными и грязными, у стоиков – вымытые и подстриженные, у приверженцев учений Аристотеля – ухоженные и чистые.
5. Борода поддерживает кожу в хорошем состоянии
Здоровая кожа
Если не нравятся веснушки и вросшие волоски, необходимо отрастить бороду. Благодаря ей 95% вредных солнечных лучей не воздействуют на кожу лица, а, значит, не вызывают рак кожи и старение. Исследователи утверждают, что та часть лица, которая покрыта бородой, получает всего треть солнечного света получаемого гладковыбритым мужчиной. Так как мужчина с бородой не бреется, то автоматически и не повреждает кожу бритвой, а, значит, у него нет раздражения, вросших волосков и прыщей.
4. Через 10 дней борода выглядит особенно красиво
Лёгкая небритость и борода - мощное оружие
Исследование, проведенное Центром эволюции и экологии, показало, что женщин больше всего привлекает 5 -10-дневная щетина мужчины, давняя небритость, наоборот, менее привлекательна, а густая борода выглядит менее агрессивно. Чтобы 10-дневняя щетина была привлекательнее, ее необходимо расчесывать. На 11-й день бороду необходимо немного подстричь и расчесать.
3. Индивидуальность
30 тысяч волосков
У кота на мордочке 24 усика. У собак – 40. У среднестатистического мужчины на лице – около 30 000. Усы и бакенбарды у мужчины относятся к бороде, так как расположены в одной области. Около 75 % мужчин бреются ежедневно, выполняя 100-600 движений. За все свою жизнь мужчина в среднем бреется 900-3 000 раз.
2. Борода поможет выиграть в «гляделки»
С бородачами играть в гляделки нельзя
На 63% борода поможет вам выиграть в «гляделки». Специально исследования не проводились, но известно, что большинство людей в минуту моргают около 15 раз, поэтому выдержать «гляделки» тяжело. Самым успешным победителем «гляделок» был Фергал Флеминг, который не моргнул ни одного раза в течение 40 минут и 59 секунд. Была ли у него борода? Да.
1. Борода – приносит пользу
Борода и благотворительность
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