12 забавных фактов о бороде, о которых вы и не догадывались

12. Бороду можно пересадить

Бороды бывают разные

11. У бороды забавное название

У бороды забавное название

10. Борода – символ статуса

Борода – символ статуса

9. Борода может быть очень длинной

Борода может быть очень длинной

8. Борода предотвращает аллергию

Борода предотвращает аллергию

7. В Древнем Египте у бороды был свой статус

Накладка у фараона

6. Борода ассоциируется с философией

Бородатый философ

5. Борода поддерживает кожу в хорошем состоянии

Здоровая кожа

4. Через 10 дней борода выглядит особенно красиво

Лёгкая небритость и борода - мощное оружие

3. Индивидуальность

30 тысяч волосков

2. Борода поможет выиграть в «гляделки»

С бородачами играть в гляделки нельзя

1. Борода – приносит пользу

Борода и благотворительность