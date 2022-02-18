Провода на завтрак: Этот парень питается электричеством вместо еды

Человек-лампочка - индиец, который берется за оголенные провода голыми руками . | Фото: odditycentral.com.

Naresh Kumar - индиец, который питается электричеством. | Фото: bigpicture.ru.

Нареш Кумар можно безвредно для себя держаться за оголенные провода. | Фото: bigpicture.ru.

| Фото: bigpicture.ru. aresh Kumar - индиец, который питается электричеством.| Фото: bigpicture.ru.

Индикатор напряжения в отвертке загорается, находясь во рту у индийца. | Фото: odditycentral.com .