Провода на завтрак: Этот парень питается электричеством вместо еды

Человек-лампочка - индиец, который берется за оголенные провода голыми руками. | Фото: odditycentral.com.
У 42-летнего индийца Нареша Кумара есть уникальный дар. Этот человек способен держаться за оголенные провода голыми руками. Более того, мужчина утверждает, что он может потреблять электричество вместо еды. Видеоролик с его участием уже взорвал социальные сети.
Naresh Kumar - индиец, который питается электричеством. | Фото: bigpicture.ru.
Нареш Кумар (Naresh Kumar) обнаружил свой дар совершенно неожиданно: он по ошибке схватился за оголенный провод. Удивительно, но вреда мужчине это не принесло. Другие бы на его месте поблагодарили Всевышнего и отправились домой, но Нареш решил испытать судьбу еще один раз и уже намеренно схватился за провод.
Нареш Кумар можно безвредно для себя держаться за оголенные провода. | Фото: bigpicture.ru.
Через некоторое время, исследуя дальше свои «сверхспособности», индиец понял, что может в прямом смысле питаться электричеством. «Когда в доме нет обычной еды, я ем электричество», - утверждает индиец. По его словам, он может коснуться ладонями к телевизору, холодильнику или стиральной машине, и это питает Нареша.
aresh Kumar - индиец, который питается электричеством. | Фото: bigpicture.ru.
Все дивятся способностям индийца, но только не его супруга. Нареш настолько одержим электричеством, что в его доме почти нигде нет изоляции. Жена беспокоится, что, в конце концов, она или дети заденут оголенный провод и их ударит током. А в социальных сетях индийца уже окрестили «Человек-лампочка».
Индикатор напряжения в отвертке загорается, находясь во рту у индийца. | Фото: odditycentral.com.
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